Logitech 打造高效居家辦公新體驗， Logi Dock 全功能擴充底座，極簡集線，整合音視訊一體，質感高效再提升！

混合辦公已成為新工作型態，更多辦公族群、高階經理人重視透過設備的升級來營造舒適簡潔的工作空間，創造高效能作業環境。擁有領先視訊會議整合技術並提供絕佳解決方案的Logitech羅技，宣布推出專為辦公與空間需求者打造，同時符合會議控制需求，具有話筒擴音機功能的Logi Dock全功能擴充底座工作站與輕便好攜Zone True Wireless Earbuds商務真無線藍牙耳機，不僅完備線上視訊會議週邊協作配件，多工智能的整合功能，簡約作業空間且增加辦公效率，帶來前所未有的便捷使用體驗。

全新推出的Logi Dock相容於各大視訊會議系統，可連接多設備並集中管理所有線纜，簡化桌面空間；並提供一鍵加入會議、快速靜音或開關鏡頭等視訊功能；Logi Dock同時也具備降噪麥克風與揚聲器，一機多工加上優秀的音響設計，讓使用者可以享受出眾的澎湃音效，同時提供100瓦的電力，爲個人辦公桌面提供簡潔流暢的使用體驗，更提升質感與效率！搭配具備優秀降噪與收音品質的Zone True Wireless Earbuds，可直接切換Logi Dock音訊至耳機。Logi Dock及 Zone True Wireless Earbuds自6月29日起於嘖嘖群眾集資平台開放預購，預購超早鳥期間填寫問卷享78折優惠，幫助全方面打造高效沉浸的辦公環境！

Logitech推出專為辦公與空間需求者打造，同時符合會議控制需求，具有話筒擴音機功能的Logi Dock全功能擴充底座工作。Photo Credit : Logitech

簡潔集線配置，整合多樣會議軟體與揚聲收音功能，打造個人高質感桌面！

擁有精巧簡約外觀的Logi Dock，具備強大會議整合功能，包含可連接最多五個 USB 設備和兩個顯示器，將所有線纜連接至一個設備，同時相容於各大雲端視訊會議系統，可整合Outlook或Google行事曆，方便一鍵加入會議，或透過聲音及視訊控制按鈕，在會議中快速靜音或開關視訊鏡頭，小巧多工精省桌面空間，提升辦公舒適效率。

不只如此，Logi Dock同時也是降噪揚聲器，可有效抑制回聲、免持擴音，提供身臨其境的立體聲音訊，無需使用額外的麥克風或耳機即可輕鬆對談，是在家工作的智能多工小秘書。

Logi Dock相容於各大視訊會議系統，提供一鍵加入會議、快速靜音或開關鏡頭等視訊功能。Photo Credit : Logitech

解決凌亂的辦公桌面

連接最多五個 USB 設備和兩個顯示器，將所有線纜連接至一個設備；附有USB-C線供裝置提供筆記型電腦充電，精省桌面空間，打造極簡舒適辦公環境。

直覺的個人會議控制

相容於各大視訊會議系統，如Microsoft Teams®、Google Meet™、Google Voice™ 以及 Zoom®，更可整合Outlook或Google行事曆，方便一鍵即可加入會議，使用者也能夠透過聲音及視訊控制按鈕，在會議中快速靜音或開關視訊鏡頭。

高品質的隔躁麥克風擴音喇叭

提供6個降噪麥克風抑制回聲，可免持擴音，提供身臨其境的立體聲音訊，在會議中無需使用額外的麥克風或耳機即可輕鬆對談。

搭配Logi Tune，輕鬆智能整合行事曆

搭配Logi Tune桌面應用程式與Logi Dock同步整合Outlook或Google行事曆，輕鬆掌控一天行程會議。

提供100W 電源供應

透過 Logi Dock 的 USB-C 上行連接埠為 PC 或 Mac 充電，可提供高達 100W 的功率，同時安全地為需要 85W 或更低功率的筆記型電腦充電。不再需要到處攜帶電源轉接器！

多元的場景應用

無論是位於辦公室或是居家作業，Logi Dock 均可協助進行視訊會議或為工作增添音樂，打造極簡高效沉浸的辦公環境。因應商務辦公族群與企業忙碌節奏，若有產品更新服務釋出，可直接使用Logitech Sync更新、啟用或鎖定特定功能以及進行問題疑難排解，減少IT人員現場訪視需求。Logi Dock共有2種版本－Microsoft Teams®版本及UC版本（相容Google Meet™及 Zoom®）2種版本皆支援各大視訊會議軟體。此次推出質感石墨灰，嘖嘖獨家優先預購，一機多工優化辦公與複雜視訊會議環境。

Zone True Wireless Earbuds真無線藍牙耳機專為商務人士設計，擁有傑出的降噪收音與音質，可輕鬆於裝置間切換，提供質感石墨灰色。Photo Credit : Logitech

傑出的降噪收音與音質，智能配對輕鬆於裝置間切換，商務人士時尚耳機新選擇

此次Zone True Wireless Earbuds真無線藍牙耳機也搭配Logi Dock同步在嘖嘖進行預購，專為商務人士設計，與絕大部分平台和作業系統上的常見通話應用程式相容，擁有主動降噪功能，並支援藍牙或使用隨附USB-C，方便順暢地在手機與電腦間無痛切換。每個耳機中內建3個麥克風，提供優秀的收音效果，有效過濾外界噪音，無論身處何地都提供傑出的收音和音訊品質，與Logi Dock透過智能配對，可隨時輕鬆切換音訊。

Logi Dock自6月29日起獨家於嘖嘖平台火熱預購開賣，建議售價13,999元，Zone True Wireless Earbuds建議售價8,500元，搭配Logi Dock團購也享獨家折扣。 6/29 日前填寫問卷，即可享受限量嘖嘖超早鳥 78 折優惠訊息通知 ，詳細資訊請參考問卷連結https://pse.is/49mk3t及 Logitech FB 粉絲團：https://www.facebook.com/logitech.taiwan，及嘖嘖預購頁面：https://r.zecz.ec/xc84。

更多詳情請上Logitech 視訊協作台灣官網： https://reurl.cc/kLYKox

Logitech Logi Dock：https://reurl.cc/QLxvLb

Logitech Zone True Wireless Earbuds：https://reurl.cc/6Zx60y