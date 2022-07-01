【一圖看懂】從藥妝店到健身房，全台北中南各地區「連鎖型產業」規模比較
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有些企業在北台灣的營業額特別高，也有些連鎖業別展現了迥然不同的區域營收結構。看看台灣「連鎖型產業」主要城市營業規模佔比的圖表，以連鎖經營型態為主的產業別，在台灣各地有哪些發展趨勢變化呢？
連鎖型產業地域分布結構變化，反映出各項內需服務業於不同城市的發展差異及多元的在地消費偏好，同時也是連鎖企業展店拓點與資源配置的重要參考指標。
2021年台灣主要連鎖產業中，多項業別營運結構高度集中於北北桃組成的北台灣市場，包括美妝藥局、服飾專賣、超級市場，以及咖啡館、連鎖速食、餐館餐廳等，北北桃營業規模佔全台總額比例高達64.5%至56.5%。反映出北台灣市場於上述連鎖型態產業中所具備的獨特戰略地位。
另一方面，部分連鎖業別則展現出迥然不同的區域營收結構。例如2021年健身中心業營業規模由台中市奪下冠軍，首度超越台北市。值得一提的是，新竹縣市雖然人均消費總金額高漲，但本次統計中數據表現並不亮眼，主因除地區人口總數差距外，還包括當地消費偏好影響，例如新竹縣每家戶購車金額高達全台平均數值的5.7倍，但在民生消費端的零售、餐飲及娛樂方面支出則相對平穩。
未來流通研究所彙整台灣「連鎖型產業」主要城市營業規模佔比，納入觀測業別包括零售產業、餐飲產業以及生活產業，深入分析觀察以連鎖經營型態為主的產業別地域性發展趨勢變化。
零售產業：「美妝藥局＆服飾專賣」高度集中北台灣市場
2021年主要連鎖零售業別中，北台灣（北北桃）集中度最高的為美妝藥局與服飾專賣業，台北市單一城市營業額佔比高達49.9%及37.9%，北北桃合計佔比達64.5%及61.5%。
代表性業者如連鎖藥妝店龍頭屈臣氏，在全台571家門店中，北北桃門市即達270家。超商、量販營收地區結構分布相對均勻，例如台中市已成為超商及量販業全台第三大消費城市。代表性業者如好市多（COSTCO），全台14家門店中，北北桃門市即達7家。
主要連鎖零售業別各地區營業額佔比排名依序如下：
- 美妝藥局：台北市49.9%、新北市9.4%、台中市9.3%、高雄市7.8%、桃園市5.2%、台南市4.4%、新竹縣市2.7%
- 服飾專賣：台北市37.9%、新北市19.1%、台中市10.6%、高雄市6.5%、台南市5.6%、桃園市4.6%、新竹縣市2.2%
- 超級市場：台北市34.8%、新北市13.1%、桃園市10.0%、台中市9.7%、高雄市7.9%、新竹縣市5.9%、台南市2.9%
- 便利商店：台北市27.6%、新北市15.3%、台中市10.7%、桃園市8.9%、高雄市8.6%、台南市6.2%、新竹縣市4.3%
- 量販賣場：台北市22.4%、新北市17.0%、台中市13.5%、桃園市12.3%、高雄市11.1%、台南市7.7%、新竹縣市4.9%
餐飲產業：「咖啡館＆連鎖速食」台北市佔比遙遙領先
「早餐店＆手搖飲」新北市及台中市居首
2021年主要連鎖餐飲業別中，北台灣（北北桃）集中度最高的業別為咖啡館、連鎖速食及餐館餐廳業。尤其咖啡館業中，僅台北市單一城市營業額佔比即高達43.5%。
代表性業者如台灣星巴克（統一悠旅生活事業），2021年底總計532家門店中，台北市門店數即高達178家；手搖飲業營運則以中南部為重心，2021年營業規模佔比最高的地區分別為台中、高雄及台南市，同時也是門店數最多的3個城市。此外，做為近年新興餐飲主戰場，台中市咖啡館與餐館餐廳業佔比均已超越新北市，位居全台第2大消費城市。
主要連鎖餐飲業別各地區營業額佔比排名依序如下：
- 咖啡館：台北市43.5%、台中市9.5%、新北市8.9%、高雄市6.9%、桃園市6.5%、台南市6.3%、新竹縣市5.7%
- 連鎖速食：台北市37.2%、新北市13.1%、台中市9.9%、桃園市7.8%、高雄市7.6%、台南市5.5%、新竹縣市4.3%
- 餐館餐廳：台北市36.2%、台中市14.3%、新北市12.1%、高雄市8.9%、桃園市8.2%、台南市4.8%、新竹縣市4.2%
- 早餐店：新北市17.6%、台中市13.9%、台北市13.4%、高雄市12.4%、桃園市10.0%、台南市6.7%、新竹縣市5.4%
- 手搖飲：台中市15.8%、高雄市13.9%、台南市12.6%、台北市11.5%、新北市10.5%、桃園市7.8%、新竹縣市7.1%
生活產業：「美麗經濟」台北市奪冠、「健身中心」台中市首度掄元
台灣生活型產業近10年在領導企業、新創團隊及部分大型集團跨業投入下，積極發展現代化連鎖型生活通路，使生活產業成為重燃發展動能的服務業新星。
連鎖生活各業營收結構地域集中度較低，主要城市發展相對均衡。其中健身中心業近10年以連鎖型態快速展店，2021年除雙北地區外，主要都會區據點數量漲幅均逾12%。2021年台北市健身中心營業總額重挫25.0%，使營收僅年減4.8%的台中市佔比超越台北市，首度奪下冠軍。
代表性業者如World Gym健身俱樂部，全台110家直營門市中，台北市即佔27家、新北市與台中市分別達19及17家。
各地區營業額佔比排名依序如下：
- KTV：台北市26.6%、高雄市23.7%、新北市11.1%、台中市9.4%、桃園市6.3%、台南市5.0%、新竹縣市1.5%
- 美體按摩：台北市26.6%、高雄市12.9%、台中市12.7%、新北市12.5%、桃園市7.6%、台南市6.8%、新竹縣市4.5%
- 美髮理髮：台北市26.3%、台中市13.2%、高雄市12.8%、新北市12.5%、桃園市8.5%、台南市6.8%、新竹縣市3.9%
- 洗衣店/自助洗衣：台北市20.6%、新北市17.2%、高雄市11.2%、桃園市10.9%、台中市8.3%、台南市7.0%、新竹縣市4.7%
- 健身中心：台中市19.4%、台北市17.7%、新北市15.7%、高雄市13.2%、台南市8.0%、桃園市7.2%、新竹縣市4.5%
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。