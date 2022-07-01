【一圖看懂】從藥妝店到健身房，全台北中南各地區「連鎖型產業」規模比較

連鎖型產業地域分布結構變化，反映出各項內需服務業於不同城市的發展差異及多元的在地消費偏好，同時也是連鎖企業展店拓點與資源配置的重要參考指標。

2021年台灣主要連鎖產業中，多項業別營運結構高度集中於北北桃組成的北台灣市場，包括美妝藥局、服飾專賣、超級市場，以及咖啡館、連鎖速食、餐館餐廳等，北北桃營業規模佔全台總額比例高達64.5%至56.5%。反映出北台灣市場於上述連鎖型態產業中所具備的獨特戰略地位。

另一方面，部分連鎖業別則展現出迥然不同的區域營收結構。例如2021年健身中心業營業規模由台中市奪下冠軍，首度超越台北市。值得一提的是，新竹縣市雖然人均消費總金額高漲，但本次統計中數據表現並不亮眼，主因除地區人口總數差距外，還包括當地消費偏好影響，例如新竹縣每家戶購車金額高達全台平均數值的5.7倍，但在民生消費端的零售、餐飲及娛樂方面支出則相對平穩。

未來流通研究所彙整台灣「連鎖型產業」主要城市營業規模佔比，納入觀測業別包括零售產業、餐飲產業以及生活產業，深入分析觀察以連鎖經營型態為主的產業別地域性發展趨勢變化。

零售產業：「美妝藥局＆服飾專賣」高度集中北台灣市場

2021年主要連鎖零售業別中，北台灣（北北桃）集中度最高的為美妝藥局與服飾專賣業，台北市單一城市營業額佔比高達49.9%及37.9%，北北桃合計佔比達64.5%及61.5%。

代表性業者如連鎖藥妝店龍頭屈臣氏，在全台571家門店中，北北桃門市即達270家。超商、量販營收地區結構分布相對均勻，例如台中市已成為超商及量販業全台第三大消費城市。代表性業者如好市多（COSTCO），全台14家門店中，北北桃門市即達7家。

主要連鎖零售業別各地區營業額佔比排名依序如下：

美妝藥局： 台北市49.9%、新北市9.4%、台中市9.3%、高雄市7.8%、桃園市5.2%、台南市4.4%、新竹縣市2.7%

台北市49.9%、新北市9.4%、台中市9.3%、高雄市7.8%、桃園市5.2%、台南市4.4%、新竹縣市2.7% 服飾專賣： 台北市37.9%、新北市19.1%、台中市10.6%、高雄市6.5%、台南市5.6%、桃園市4.6%、新竹縣市2.2%

台北市37.9%、新北市19.1%、台中市10.6%、高雄市6.5%、台南市5.6%、桃園市4.6%、新竹縣市2.2% 超級市場： 台北市34.8%、新北市13.1%、桃園市10.0%、台中市9.7%、高雄市7.9%、新竹縣市5.9%、台南市2.9%

台北市34.8%、新北市13.1%、桃園市10.0%、台中市9.7%、高雄市7.9%、新竹縣市5.9%、台南市2.9% 便利商店： 台北市27.6%、新北市15.3%、台中市10.7%、桃園市8.9%、高雄市8.6%、台南市6.2%、新竹縣市4.3%

台北市27.6%、新北市15.3%、台中市10.7%、桃園市8.9%、高雄市8.6%、台南市6.2%、新竹縣市4.3% 量販賣場：台北市22.4%、新北市17.0%、台中市13.5%、桃園市12.3%、高雄市11.1%、台南市7.7%、新竹縣市4.9%

餐飲產業：「咖啡館＆連鎖速食」台北市佔比遙遙領先

「早餐店＆手搖飲」新北市及台中市居首

2021年主要連鎖餐飲業別中，北台灣（北北桃）集中度最高的業別為咖啡館、連鎖速食及餐館餐廳業。尤其咖啡館業中，僅台北市單一城市營業額佔比即高達43.5%。

代表性業者如台灣星巴克（統一悠旅生活事業），2021年底總計532家門店中，台北市門店數即高達178家；手搖飲業營運則以中南部為重心，2021年營業規模佔比最高的地區分別為台中、高雄及台南市，同時也是門店數最多的3個城市。此外，做為近年新興餐飲主戰場，台中市咖啡館與餐館餐廳業佔比均已超越新北市，位居全台第2大消費城市。

主要連鎖餐飲業別各地區營業額佔比排名依序如下：

咖啡館： 台北市43.5%、台中市9.5%、新北市8.9%、高雄市6.9%、桃園市6.5%、台南市6.3%、新竹縣市5.7%

台北市43.5%、台中市9.5%、新北市8.9%、高雄市6.9%、桃園市6.5%、台南市6.3%、新竹縣市5.7% 連鎖速食： 台北市37.2%、新北市13.1%、台中市9.9%、桃園市7.8%、高雄市7.6%、台南市5.5%、新竹縣市4.3%

台北市37.2%、新北市13.1%、台中市9.9%、桃園市7.8%、高雄市7.6%、台南市5.5%、新竹縣市4.3% 餐館餐廳： 台北市36.2%、台中市14.3%、新北市12.1%、高雄市8.9%、桃園市8.2%、台南市4.8%、新竹縣市4.2%

台北市36.2%、台中市14.3%、新北市12.1%、高雄市8.9%、桃園市8.2%、台南市4.8%、新竹縣市4.2% 早餐店： 新北市17.6%、台中市13.9%、台北市13.4%、高雄市12.4%、桃園市10.0%、台南市6.7%、新竹縣市5.4%

新北市17.6%、台中市13.9%、台北市13.4%、高雄市12.4%、桃園市10.0%、台南市6.7%、新竹縣市5.4% 手搖飲：台中市15.8%、高雄市13.9%、台南市12.6%、台北市11.5%、新北市10.5%、桃園市7.8%、新竹縣市7.1%

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

生活產業：「美麗經濟」台北市奪冠、「健身中心」台中市首度掄元

台灣生活型產業近10年在領導企業、新創團隊及部分大型集團跨業投入下，積極發展現代化連鎖型生活通路，使生活產業成為重燃發展動能的服務業新星。

連鎖生活各業營收結構地域集中度較低，主要城市發展相對均衡。其中健身中心業近10年以連鎖型態快速展店，2021年除雙北地區外，主要都會區據點數量漲幅均逾12%。2021年台北市健身中心營業總額重挫25.0%，使營收僅年減4.8%的台中市佔比超越台北市，首度奪下冠軍。

代表性業者如World Gym健身俱樂部，全台110家直營門市中，台北市即佔27家、新北市與台中市分別達19及17家。

各地區營業額佔比排名依序如下：

KTV： 台北市26.6%、高雄市23.7%、新北市11.1%、台中市9.4%、桃園市6.3%、台南市5.0%、新竹縣市1.5%

台北市26.6%、高雄市23.7%、新北市11.1%、台中市9.4%、桃園市6.3%、台南市5.0%、新竹縣市1.5% 美體按摩： 台北市26.6%、高雄市12.9%、台中市12.7%、新北市12.5%、桃園市7.6%、台南市6.8%、新竹縣市4.5%

台北市26.6%、高雄市12.9%、台中市12.7%、新北市12.5%、桃園市7.6%、台南市6.8%、新竹縣市4.5% 美髮理髮： 台北市26.3%、台中市13.2%、高雄市12.8%、新北市12.5%、桃園市8.5%、台南市6.8%、新竹縣市3.9%

台北市26.3%、台中市13.2%、高雄市12.8%、新北市12.5%、桃園市8.5%、台南市6.8%、新竹縣市3.9% 洗衣店/自助洗衣： 台北市20.6%、新北市17.2%、高雄市11.2%、桃園市10.9%、台中市8.3%、台南市7.0%、新竹縣市4.7%

台北市20.6%、新北市17.2%、高雄市11.2%、桃園市10.9%、台中市8.3%、台南市7.0%、新竹縣市4.7% 健身中心：台中市19.4%、台北市17.7%、新北市15.7%、高雄市13.2%、台南市8.0%、桃園市7.2%、新竹縣市4.5%

本文經未來流通研究所授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航