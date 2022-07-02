「花」名遠播的北韓金氏家族統治術：金日成、金正日都有屬於自己的一種花

外人難以進入的神秘國度北韓，境內民眾長年於境內，受到統治者細膩精密的意識形態教育，在金氏家族的統治術下，眾人視領袖為神，且在當地也造就不少，我們瞠目結舌的消息，但與其我們先價值判斷的批判荒謬，值得細觀的是金氏過人的意識形態的統治術。

如同上個世紀知名法國哲學家阿圖塞（ L. P. Althusser，1918－1990），他於1969年所發表的〈意識形態和意識形態國家機器〉（Ideology and Ideological State Apparatuses）一文內指出，當局實施「國家權力」（state power）約可透過兩種方式，與兩種國家機器內進行：一種是「強制和鎮壓性的國家機器」，這就如同人們所熟悉的政府、行政單位、法庭、監獄等機構，它們透過暴力或強制手段，發揮國家機器功能。

而另外一種則是「意識形態的國家機器」，它相較於前者較為軟性、無形，甚至影響他人鉅深，時效更為長久，其中乃是包括宗教、教育、家庭，乃至大眾傳媒（諸如出版物、廣播、電視等），乃至文化性質（文學、藝術、體育比賽等）等多方面，建構起此統治廣大國民的意識形態國家機器。

而這樣軟性的意識形態的國家機器，我們藉由人們罕見探討的「金日成花」（김일성화）與「金正日花」（길정일화）可見端倪。

金日成花問世迄今已50餘年，而它可是自1999年開始，每逢北韓「太陽節」（태양절；慶祝金日成誕辰之日，2012年為100週年），舉國歡騰還會舉辦金日成花展。而金日成花一見花名，就知道它與北韓第一任領袖息息相關，原來是金日成於1965年4月訪問印尼，參加萬隆會議十週年紀念活動之際，當時親共立場的印尼總理蘇加諾，特別欽仰金日成，除了金氏訪國期間，大方招待外，湊巧的是，還把金氏的住處安排在新建的迎賓館，而近處便有著一座名為博古植物園（Bogor Botanical Gardens）。

一日蘇加諾陪伴金日成一遊園區時，金氏對園內一株經由印尼植物學者經過30多年培育的花朵大感讚嘆，此時作為金氏鐵粉的蘇加諾，對金日成提議，言及此花尚未命名，若是金氏首可，可把這花命名為「金日成花」，儘管當時金日成一再婉拒，但最終仍臣服在蘇加諾和植物園研究人員的萬般懇請，於是第一朵的「金日成花」就誕生於印尼，爾後引進北韓國內栽培。

稍微科普金日成花資訊（註），它屬於蘭科石斛屬，多年生植物，學名為Dendrobium KIM IL SUNG Flower，D.clar a Bundt，屬熱帶草本，莖直、葉條形、紫紅色花，生態特點多寄生於岩石、樹枝間；花根的壽命約2年，莖長30至70公分，粗1至1.5公分，莖一般由12到15節組成。