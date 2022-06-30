小紅書報告：宜居城市「北上深」出局！中國近9成「00後」欲換個城市生活
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《中國新聞週刊》報導指出，「00後」出生在經濟高度成長與網路興盛的時代，「他們要生存，但更要生活」，以往以「北上廣深」為首的階梯型城市體系被打散，城市被建構成一個平行體系。「選擇一線大都市不一定是想要加入內卷，選擇安逸的小城市也不一定就意味著躺平」。
（中央社）根據中國社交平台「小紅書」發布的報告指出，中國年輕人心中的宜居城市，北京、上海、深圳等就業經濟大城出局，其他城市取而代之；近9成「00後」想要換個城市生活。
今（2022）年是首個「00後」（西元2000年後出生）畢業季，這場畢業季被稱為「史上最難畢業季」，除了畢業生突破千萬以外，大城市因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在動態清零政策下的封閉式管理、頻繁核酸檢測、取消內用成為日常，經濟承壓明顯。
據《中國新聞週刊》報導，中國年輕人正在重塑自己嚮往的理想之城，以往有拚勁想闖江戶去北京、上海、廣州、深圳（簡稱：北上廣深）；想安逸則回歸家鄉，這種想法已不能套在年輕人身上。
根據小紅書發布的「蹲個城市：年輕人選擇城市新需求洞察報告」（下稱：報告），在20個被推薦討論的「宜居城市」中，北京、上海、深圳等超一線城市沒有上榜；廣州則排在第17名。
熱度城市前10名城市分別為，長沙、昆明、成都、珠海、南寧、大連、無錫、重慶、貴陽、青島。
報告顯示，超過8成受訪者有想換城市生活的想法。現今關注度最高的「00後」，近9成想過換個城市生活，當中又有35.7％的人「經常在想，會主動尋找備選城市」。
這份報告指出，一個城市能否吸引年輕人，不再局限於工作機會和商業發展程度，生活性價比成為最核心因素。
小紅書用戶「大風今天發財了嗎」表示，「如果要保持現在的生活水準，我選擇上海的話要達到（人民幣）3.2萬元月薪；但我不願為那3.2萬元工作強度買單」，這名用戶畢業後決定在東莞定居。
新一代中國年輕人追求、在意生活質感。另一名小紅書用戶「阿biu與二佳」，從去年開始走訪中國116個地方，最後選擇青島落腳，因為青島是具有生活質感的城市。
中國社會科學院社會學研究所副研究員龔順指出，上述整體趨勢反映年輕人價值觀的改變，這是後物質主義的體現，滿足了物質需求後，人們勢必會追求更高層次的精神需求。
《中國新聞週刊》報導指出，「00後」出生在經濟高度成長與網路興盛的時代，「他們要生存，但更要生活」，以往以「北上廣深」為首的階梯型城市體系被打散，城市被建構成一個平行體系。
「選擇一線大都市不一定是想要加入內捲，選擇安逸的小城市也不一定就意味著躺平」，報導如此指出，中國新一代年輕人掌握生活有自身標準。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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