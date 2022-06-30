小紅書報告：宜居城市「北上深」出局！中國近9成「00後」欲換個城市生活

（中央社）根據中國社交平台「小紅書」發布的報告指出，中國年輕人心中的宜居城市，北京、上海、深圳等就業經濟大城出局，其他城市取而代之；近9成「00後」想要換個城市生活。

今（2022）年是首個「00後」（西元2000年後出生）畢業季，這場畢業季被稱為「史上最難畢業季」，除了畢業生突破千萬以外，大城市因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在動態清零政策下的封閉式管理、頻繁核酸檢測、取消內用成為日常，經濟承壓明顯。

據《中國新聞週刊》報導，中國年輕人正在重塑自己嚮往的理想之城，以往有拚勁想闖江戶去北京、上海、廣州、深圳（簡稱：北上廣深）；想安逸則回歸家鄉，這種想法已不能套在年輕人身上。

根據小紅書發布的「蹲個城市：年輕人選擇城市新需求洞察報告」（下稱：報告），在20個被推薦討論的「宜居城市」中，北京、上海、深圳等超一線城市沒有上榜；廣州則排在第17名。

熱度城市前10名城市分別為，長沙、昆明、成都、珠海、南寧、大連、無錫、重慶、貴陽、青島。

報告顯示，超過8成受訪者有想換城市生活的想法。現今關注度最高的「00後」，近9成想過換個城市生活，當中又有35.7％的人「經常在想，會主動尋找備選城市」。

這份報告指出，一個城市能否吸引年輕人，不再局限於工作機會和商業發展程度，生活性價比成為最核心因素。

小紅書用戶「大風今天發財了嗎」表示，「如果要保持現在的生活水準，我選擇上海的話要達到（人民幣）3.2萬元月薪；但我不願為那3.2萬元工作強度買單」，這名用戶畢業後決定在東莞定居。

新一代中國年輕人追求、在意生活質感。另一名小紅書用戶「阿biu與二佳」，從去年開始走訪中國116個地方，最後選擇青島落腳，因為青島是具有生活質感的城市。

中國社會科學院社會學研究所副研究員龔順指出，上述整體趨勢反映年輕人價值觀的改變，這是後物質主義的體現，滿足了物質需求後，人們勢必會追求更高層次的精神需求。

《中國新聞週刊》報導指出，「00後」出生在經濟高度成長與網路興盛的時代，「他們要生存，但更要生活」，以往以「北上廣深」為首的階梯型城市體系被打散，城市被建構成一個平行體系。

「選擇一線大都市不一定是想要加入內捲，選擇安逸的小城市也不一定就意味著躺平」，報導如此指出，中國新一代年輕人掌握生活有自身標準。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀