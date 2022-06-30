GA的迭代更新，Vpon告訴你不知道的GA4！

各位行銷人想必都知道，過去這一年中討論的最熱烈的話題，莫過於Apple及Google帶起的一連串強化隱私改變，這一番改變操作牽一髮動全身，也讓許多人意識到不能夠再一昧依賴像是Meta (前Facebook)和Google等平台巨頭。現在是時候重新檢視自己擁有的籌碼-第一方數據，才能在接下來動盪的行銷界裡保有一席之地。

然而，對於完全沒有數據資料庫的公司，或是還在摸索整合已有數據資料的大型企業而言，如何有效率、有效果的蒐集並運用第一方數據，將會是現在市場上最多人難解的疑問。

此時，各家行銷科技（Marketing Technology）公司爭先恐後推出各種新作法，下一個科技界的改革已在悄然發生。而目前最廣泛被市場所使用的第一方數據蒐集工具：Google Analytics, 也即將全面改革升級為Google Analytics 4 （下稱GA4）。

依照Google官方消息，現行的通用版Google Analytics 3(下稱GA3)將於2023年7月1日停止蒐集數據。GA4數據整合及蒐集的標準與GA3差別甚大，直接移轉則有可能因架構不同產生大量數據整合錯誤！

從圖可看出Vpon威朋幫大家列出幾個行銷人關心的重點差異。

GA4雖無法直接延用GA3的蒐集設定，需要重新適應嶄新的數據結構，但在跨平台的數據蒐集、彈性自定義參數等功能都讓GA4有更強大的數據蒐集和分析能力。為了確保數據隱私安全，保存期限的限制也伴隨而來，從無上限變成最多保存在平台14個月。

在數據的應用層面，使用GA4之後，行銷團隊們將可以實現：

更細緻的分群分眾 串連跨平台的所有數據(甚至過去分散的CRM、ERP、POS系統) 更進階的購買機率或行為預測 更無縫接軌Google的廣告運用

數據的建置和串連並非一夕之功，各位行銷人員應儘早開始GA4的建置，才能第一時間掌握跨平台完整數據，同時預留試錯的緩衝時間。

剛開始探索及蒐集第一方數據，或是已經有數據但不知如何整合、善用的企業機構，Vpon威朋不論從數據蒐集、系統建置，到數據管理與分析應用，都可以提供一條龍的（跨境）數據顧問服務。

Vpon威朋是極少數亞洲公司通過了Google嚴格標準的官方合作夥伴，同時取得數據蒐集(GTM)、分析(GA)與視覺化(Data Studio)三項關鍵認證。Vpon威朋豐富的數據源可以強化第一方數據，幫你把不論是線上、線下、內部、外部的數據通通整合，掌握顧客的每一個輪廓和消費旅程。

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數據的學習不能等，Vpon隨時準備好與你一起共創未來數據美好藍圖！