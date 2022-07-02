【2022金曲獎】最佳新人珂拉琪：以無法想像的音符與語彙呈現新生代視角，兼具現代和未來的重量

今（2022）年最佳新人項目如往常一樣備受矚目，評審團主席阿弟仔此前就表示，最佳新人從入圍階段就已經討論非常久，而今晚最後的贏家則為「珂拉琪」。

珂拉琪以《MEmento·MORI》獲得本屆最佳新人獎，他們在專輯中，以無法想像的音符與語彙呈現新生代視角，兼具現代和未來的重量。

「珂拉琪」是由主唱夏子．拉里又斯（Natsuko Lariyod）、吉他手王家權（Ông Ka-koân）組成的雙人音樂組合。團名「珂拉琪」靈感取自藝術專有名詞「拼貼」（Collage）而來，意指「拼貼畫」。

如同團名，「珂拉琪」從自己生命經歷的經驗出發，擁音樂講述各個時代下的故事。曲風結合日系搖滾、金屬、電子音樂合成器，並以混搭台語、阿美語、日本語、英語等語言，獲得極大共鳴。

當初成立的原因，是王家權主動邀請夏子合作參加「閃靈天下第一改造大會」，兩人以改編版〈合掌〉奪下冠軍，更意外牽起「珂拉琪」的成立。多元類型的音樂風格，也讓「珂拉琪」在今年金曲獎從裝咖人、當代電影大師、許光漢、呂彥良、黃瑋昕與雷擎多位優秀入圍者中脫穎而出。

珂拉琪的吉他手王家權得獎後表示，從樂團將第一首歌上傳就遇見很多很棒的人，他向小樹老師和街聲（Streetvoice）夥伴表達感謝，也謝謝樂手、錄音師、混音師、家人、朋友的溫暖後援。

王家權說道，如果珂拉琪的歌能夠讓大家思考，身上有什麼樣的歷史，並且在這個好奇之中，找出屬於自己的答案、去實現它，「對我們來說是最珍貴的一件事。」在這個後殖民的時代，王家權希望他們的創作持續成為每個人自我認同的啟蒙，「如同我們樂團不斷嘗試發出的聲音，自由、多元就是最美麗的樣子。」

主唱夏子則把珂拉琪的音樂，獻給所有為了種族、語言、性別而努力的人。

珂拉琪於StreetVoice釋出首張專輯《MEmento・MORI》，由於系統湧入平時25倍使用者流量，導致StreetVoice當機近一個小時才完全恢復正常。對此珂拉琪在後台受訪時表示，一直以來網路上很多聽眾給他們很多鼓勵支持，真的覺得很溫暖，很謝謝大家。

夏子則表示，最早期他們開始創作時，比較多是台語專家李勤岸老師主導，他們好像只是去插一下花，但現在就比較清楚自己在做什麼，知道自己想要做一張怎麼樣的專輯了。而未來是否會有「全族語」的專輯？夏子說就順其自然發展，對創作沒有太多預設。

最佳新人獎（粗體為得獎者）

裝咖人／夜官巡場

雷擎／Dive & Give

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方

許光漢／許光漢

呂彥良／新鮮的靈魂

Haezee／LOVE MAZE

珂拉琪／MEmento·MORI

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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範