（7/2頒獎典禮更新）【2022金曲獎入圍暨得獎名單】

今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎從台北移師至高雄巨蛋，於7月2日星期六舉辦。金曲獎長年在北台灣舉行，僅曾於第12、13及16屆三度於高雄舉辦，睽違16年後，第33屆金曲獎將第4度前進高雄，成為南台灣一大音樂盛事。本屆典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐，至於星光大道主持人則由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任。

除了主持人之外，本屆金曲獎的頒獎嘉賓也星光熠熠，包含（依姓名筆劃）：A-Lin、HUSH、小S、田馥甄、杜振熙（蛋堡）、炎亞綸、持修、胡德夫、春麵樂隊、桑布伊、孫盛希、許郁瑛、陳美鳳、陶晶瑩、董事長樂團、頑童MJ116、蔡昌憲、盧廣仲、壞特?te等等。

而表演嘉賓同樣不遑多讓，將由盧廣仲、徐佳瑩、艾怡良、林宥嘉、韋禮安、9m88、魏如萱、米莎、旺福、黃妃、Matzka、大淵等人扛起舞台。

至於本屆金曲獎計有273家報名單位、1544張專輯／EP、2萬721件作品參賽；其中數位發行專輯／EP共有1103件，較上屆增加176件。經83名評審委員以初審、資格審及複審三階段、歷時3個月的評審作業，決議本年入圍名單，計173件作品入圍角逐27個獎項。

入圍階段則以環球國際唱片股份有限公司入圍15項為入圍階段大贏家。專輯作品以蔡健雅的《DEPART》入圍8項居冠，黃連煜的《滅人山》則以7項入圍緊追在後。

而特別貢獻獎共有兩位得主，其一為今年3月逝世的邱晨；其二為陳復明，將由知名歌手金智娟、王芷蕾分別獻獎。金智娟曾與邱晨組成「丘丘合唱團」，兩人合作過許多膾炙人口的作品，並推出《就在今夜》專輯。而曾經演唱陳復明老師創作歌曲〈台北的天空〉的王芷蕾則表示：「陳老師對音樂的熱情和執著數十年如一日，能得到音樂人最高榮譽的金曲獎特別貢獻獎，實至名歸」。

揭曉入圍名單時，評審團主席阿弟仔表示：「這兩年因為疫情關係，音樂人比較辛苦，但我們還是很感動，在這麼多作品中聽到音樂人很不一樣的生命力，也希望藉由這次的入圍名單，分享這群音樂人的力量。」

最後，金曲獎將由台視於7月2日當天下午4點50分LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV。

至於其他播出平台，也包括金曲官方網站、全球YouTube金曲頻道（台灣及海外授權地區除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、YouTube-Taiwan Plus（印尼、越南、寮國、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、印度、日本）等都會播出。更多訊息請搜尋金曲活動官網或【金曲GMA】臉書粉專。

第33屆金曲獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

【演唱類】

【出版獎】

年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

年度歌曲獎

滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊

Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅

奶奶《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱

玻璃心《鬼才做音樂》／演唱者：黃明志、陳芳語

如果可以《如果可以》／演唱者：韋禮安

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡

雛形《雛形》／演唱者：徐佳瑩

最佳華語專輯獎

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／演唱者：詹雯婷

愛情一陣風／演唱者：李權哲

DEPART／演唱者：蔡健雅

HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱

夜間模式／演唱者：無實物藝術團

飛狗／演唱者：崔健

最佳台語專輯獎

新寶島康樂隊 第12張剪剪花／演唱者：新寶島康樂隊

不是路／演唱者：百合花

GOLDEN 太子 BRO／演唱者：Flesh Juicer 血肉果汁機

看無／演唱者：王俊傑

空／演唱者：江惠儀

下半場／演唱者：張涵雅

最佳客語專輯獎

虛空現下／演唱者：黃宇寒

滅人山／演唱者：黃連煜

今本日係馬／演唱者：羅思容

他鄉尋客／演唱者：愛客樂

塹／演唱者：彭柏邑

最佳原住民語專輯獎

溯／演唱者：野東西

Ira…a micekor 靜靜地等待著／演唱者：Osay Hongay

pongso no Tao／演唱者：陳建年

《N1》那屋瓦一號作品／演唱者：夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi

我們的島／演唱者：戴曉君、布妲菈．碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki

iya manu maitucu 我以為我不知道／演唱者：Kerekelj 沈昉禎

最佳MV獎

馬克吐溫《多色寶山大王》／導演：林毛

以上皆非《以上皆非》／導演：比爾賈

甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／導演：蔡宜豫

自我的介紹《勵志論》／導演：殷振豪

我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT《GOLDEN 太子 BRO》／導演：林士鈞

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／導演：ØZI、李品賢

【個人獎】

最佳作曲人獎

宋念宇／等妳想起我《無視》／演唱者：小宇-宋念宇

蔡健雅／Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅

盧廣仲／雨時多雲偶陣晴《勵志論》／演唱者：盧廣仲

鮮于貞娥／賣花的人《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱、鮮于貞娥

艾怡良／貪《偏偏我卻都記得》／演唱者：艾怡良

HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／演唱者：HUSH

最佳作詞人獎

羅思容／測量《今本日係馬》／演唱者：羅思容

周耀輝／Into The Wild《DEPART》／演唱者：蔡健雅、阿雲嘎

陳昇／去二連浩特的夜車《麗春》／演唱者：陳昇

武雄／攪擾《舞台》／演唱者：蕭煌奇

葛大為／查有此人《查有此人》／演唱者：魏如萱

熊信寬／88BARS《88BARS》／演唱者：熊仔

最佳編曲人獎

黃連煜／滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊

鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣／拜六《不是路》／演唱者：百合花

盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林／狂迪《勵志論》／演唱者：盧廣仲

黃少雍／fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》／演唱者：夏子

Robot Swing／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜

YELLOW黃宣／PARADIGM《BEANSTALK》／演唱者：YELLOW黃宣

最佳專輯製作人獎

Everydaze／FAC：E／演唱者：王彙筑

黃連煜／滅人山／演唱者：黃連煜

鄭各均／不是路／演唱者：百合花

李權哲／愛情一陣風／演唱者：李權哲

蔡健雅／DEPART／演唱者：蔡健雅

陳建騏、韓立康、黃少雍／HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱

最佳單曲製作人獎

詹雯婷、盧律銘／融雪《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》／演唱者：詹雯婷

余佳倫／Sally《尋找你》／演唱者：以莉高露

陳君豪、韓立康、黃文萱／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜

荒井十一、彭飛／這世界那麼多人《這世界那麼多人》／演唱者：莫文蔚

鍾濰宇／愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋

ØZI、杜振熙、Ian Jeffrey Thomas／跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡

徐佳瑩、陳君豪／以上皆非《以上皆非》／演唱者：徐佳瑩

最佳華語男歌手獎

盧廣仲／勵志論

許鈞／美夢公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK

馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》

裘德／最後的水族館

崔健／飛狗

最佳華語女歌手獎

Karencici／99% Angel

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳

蔡健雅／DEPART

以莉高露／尋找你

魏如萱／HAVE A NICE DAY

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON

最佳台語男歌手獎

王俊傑／看無

蕭煌奇／舞台

蘇明淵／「敢敢」

大支／台灣隊長

張伍／黃昏

最佳台語女歌手獎

朱海君／正確的答案

賴慧如／愛毋是一種罪

黃妃／無閂

江惠儀／空

張涵雅／下半場

最佳客語歌手獎

徐世慧／簡單不簡單

黃宇寒／虛空現下

黃連煜／滅人山

謝宇威／謝宇威樂團 [天空又落水]

龔德／00

最佳原住民語歌手獎

簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著

陳建年／pongso no Tao

舞思愛／那葡萄樹上的女孩

舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者

Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道

最佳樂團獎

I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse

野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融））／溯

美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王

無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy

Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!

13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻

最佳演唱組合獎

三牲獻藝（柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the）／八仙

新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花

動力火車（顏志琳、尤秋興）／都是因為愛

VH （Vast & Hazy）（顏靜萱、林易祺）／文明

影子計劃 Shadow Project（張奕翔、黃鈺强、許宏池）／TAKE A BREATH

恐龍的皮（三角龍、暴龍）／Millions of Years Apart

最佳新人獎

裝咖人／夜官巡場

雷擎／Dive & Give

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方

許光漢／許光漢

呂彥良／新鮮的靈魂

Haezee／LOVE MAZE

珂拉琪／MEmento·MORI

【演奏類】

【出版獎】

演奏類最佳專輯獎

萬象 The Poem For All Beings／演奏者：笑琴 Chill Qin

Forty-Three／演奏者：魏廣晧

Between Now and Never／演奏者：關家傑

《修行》電影原聲帶／演奏者：侯志堅

ON／演奏者：Musa 明馬丁

【個人獎】

演奏類最佳專輯製作人獎

蘇逸哲、利啓正／城市翦影 City Silhouette／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友

林修身／融合世界／演奏者：林修身、彭國書、石哲安、康杰睿、陳逸

吳金黛／萬籟的絮語／演奏者：吳金黛

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Between Now and Never／演奏者：關家傑

程杰、Martin Musaubach／ON／演奏者：Musa 明馬丁

演奏類最佳作曲人獎

蘇逸哲／來踢館吧! （feat. Frank Gambale） Hit the Gym! （feat. Frank Gambale）《城市翦影 City Silhouette》／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友、Frank Gambale

邱立婷／安斯帕大街 Boulevard Anspach《交織的平行crossing parallel》／演奏者：邱立婷、黃子瑜、楊曉恩、劉育嘉、廖莊廷、鄭立偉

大竹研／Raga Shuddha Sarang 太陽の散步《Yü》／演奏者：大竹研 & 若池敏弘

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Pulse《Between Now and Never》／演奏者：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young

Yongheng Wu 武勇恆／On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》／演奏者：Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆

【技術類】

【個人獎】

最佳裝幀設計獎

劉悅德／滅人山

陳念瑩／不是路

楊維綸／HAVE A NICE DAY

蘇綏雯／鬼才做音樂

聶永真／新港的風

【出版獎】

最佳演唱錄音專輯獎

99% Angel／主要錄音人員：kvn／主要混音人員：Daniela Rivera／主要母帶後製人員：Johnny Horesco

DEPART／主要錄音人員：蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh／主要混音人員：Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch／主要母帶後製人員：John Greenham

BEANSTALK／主要錄音人員：蔡周翰、單為明／主要混音人員：蔡周翰、單為明／主要母帶後製人員：Jeff Lipton

月亮失眠了ONCE UPON A MOON／主要錄音人員：吳理文、袁婭維TIA RAY、楊惠琳／主要混音人員：周天澈、Jon Rezin／主要母帶後製人員：周天澈、Jon Rezin

飛狗／主要錄音人員：王鄭、顏仲坤／主要混音人員：崔健、王鄭／主要母帶後製人員：Adam Ayan

最佳演奏錄音專輯獎

交織的平行crossing parallel／主要錄音人員：蘇思蓓／主要混音人員：Tommy Cavalieri／主要母帶後製人員：Tommy Cavalieri

融合世界／主要錄音人員：潘堯泓／主要混音人員：謝宜芳／主要母帶後製人員：Sangwook Nam

Yü／主要錄音人員：劉奕宏／主要混音人員：Wolfgang Obrecht／主要母帶後製人員：Wolfgang Obrecht

Between Now and Never／主要錄音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要混音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要母帶後製人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young

Hydro Canvas 海淀／主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆

【特別貢獻獎】

丘晨

陳復明

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責任編輯：王祖鵬、李秉芳、李芯、藍妮倩

核稿編輯：楊士範、翁世航