2022/06/30,
音樂

（7/2頒獎典禮更新）【2022金曲獎入圍暨得獎名單】

（7/2頒獎典禮更新）【2022金曲獎入圍暨得獎名單】
Photo Credit: 金曲 GMA

我們想讓你知道的是

金曲獎將由台視於7月2日當天下午4點50分LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV。

今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎從台北移師至高雄巨蛋，於7月2日星期六舉辦。金曲獎長年在北台灣舉行，僅曾於第12、13及16屆三度於高雄舉辦，睽違16年後，第33屆金曲獎將第4度前進高雄，成為南台灣一大音樂盛事。本屆典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐，至於星光大道主持人則由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任。

除了主持人之外，本屆金曲獎的頒獎嘉賓也星光熠熠，包含（依姓名筆劃）：A-Lin、HUSH、小S、田馥甄、杜振熙（蛋堡）、炎亞綸、持修、胡德夫、春麵樂隊、桑布伊、孫盛希、許郁瑛、陳美鳳、陶晶瑩、董事長樂團、頑童MJ116、蔡昌憲、盧廣仲、壞特?te等等。

而表演嘉賓同樣不遑多讓，將由盧廣仲、徐佳瑩、艾怡良、林宥嘉、韋禮安、9m88、魏如萱、米莎、旺福、黃妃、Matzka、大淵等人扛起舞台。

至於本屆金曲獎計有273家報名單位、1544張專輯／EP、2萬721件作品參賽；其中數位發行專輯／EP共有1103件，較上屆增加176件。經83名評審委員以初審、資格審及複審三階段、歷時3個月的評審作業，決議本年入圍名單，計173件作品入圍角逐27個獎項。

入圍階段則以環球國際唱片股份有限公司入圍15項為入圍階段大贏家。專輯作品以蔡健雅的《DEPART》入圍8項居冠，黃連煜的《滅人山》則以7項入圍緊追在後。

而特別貢獻獎共有兩位得主，其一為今年3月逝世的邱晨；其二為陳復明，將由知名歌手金智娟、王芷蕾分別獻獎。金智娟曾與邱晨組成「丘丘合唱團」，兩人合作過許多膾炙人口的作品，並推出《就在今夜》專輯。而曾經演唱陳復明老師創作歌曲〈台北的天空〉的王芷蕾則表示：「陳老師對音樂的熱情和執著數十年如一日，能得到音樂人最高榮譽的金曲獎特別貢獻獎，實至名歸」。

揭曉入圍名單時，評審團主席阿弟仔表示：「這兩年因為疫情關係，音樂人比較辛苦，但我們還是很感動，在這麼多作品中聽到音樂人很不一樣的生命力，也希望藉由這次的入圍名單，分享這群音樂人的力量。」

最後，金曲獎將由台視於7月2日當天下午4點50分LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV。

至於其他播出平台，也包括金曲官方網站、全球YouTube金曲頻道（台灣及海外授權地區除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、YouTube-Taiwan Plus（印尼、越南、寮國、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、印度、日本）等都會播出。更多訊息請搜尋金曲活動官網或【金曲GMA】臉書粉專。

第33屆金曲獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

【演唱類】
【出版獎】

年度專輯獎

  • 最佳華語專輯獎
  • 最佳台語專輯獎
  • 最佳客語專輯獎
  • 最佳原住民語專輯獎

年度歌曲獎

  • 滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊
  • Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅
  • 奶奶《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱
  • 玻璃心《鬼才做音樂》／演唱者：黃明志、陳芳語
  • 如果可以《如果可以》／演唱者：韋禮安
  • 愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋
  • 跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡
  • 雛形《雛形》／演唱者：徐佳瑩

最佳華語專輯獎

  • Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／演唱者：詹雯婷
  • 愛情一陣風／演唱者：李權哲
  • DEPART／演唱者：蔡健雅
  • HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱
  • 夜間模式／演唱者：無實物藝術團
  • 飛狗／演唱者：崔健

最佳台語專輯獎

  • 新寶島康樂隊 第12張剪剪花／演唱者：新寶島康樂隊
  • 不是路／演唱者：百合花
  • GOLDEN 太子 BRO／演唱者：Flesh Juicer 血肉果汁機
  • 看無／演唱者：王俊傑
  • 空／演唱者：江惠儀
  • 下半場／演唱者：張涵雅

最佳客語專輯獎

  • 虛空現下／演唱者：黃宇寒
  • 滅人山／演唱者：黃連煜
  • 今本日係馬／演唱者：羅思容
  • 他鄉尋客／演唱者：愛客樂
  • 塹／演唱者：彭柏邑

最佳原住民語專輯獎

  • 溯／演唱者：野東西
  • Ira…a micekor 靜靜地等待著／演唱者：Osay Hongay
  • pongso no Tao／演唱者：陳建年
  • 《N1》那屋瓦一號作品／演唱者：夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi
  • 我們的島／演唱者：戴曉君、布妲菈．碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki
  • iya manu maitucu 我以為我不知道／演唱者：Kerekelj 沈昉禎

最佳MV獎

  • 馬克吐溫《多色寶山大王》／導演：林毛
  • 以上皆非《以上皆非》／導演：比爾賈
  • 甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／導演：蔡宜豫
  • 自我的介紹《勵志論》／導演：殷振豪
  • 我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT《GOLDEN 太子 BRO》／導演：林士鈞
  • 跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／導演：ØZI、李品賢

【個人獎】

最佳作曲人獎

  • 宋念宇／等妳想起我《無視》／演唱者：小宇-宋念宇
  • 蔡健雅／Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅
  • 盧廣仲／雨時多雲偶陣晴《勵志論》／演唱者：盧廣仲
  • 鮮于貞娥／賣花的人《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱、鮮于貞娥
  • 艾怡良／貪《偏偏我卻都記得》／演唱者：艾怡良
  • HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／演唱者：HUSH

最佳作詞人獎

  • 羅思容／測量《今本日係馬》／演唱者：羅思容
  • 周耀輝／Into The Wild《DEPART》／演唱者：蔡健雅、阿雲嘎
  • 陳昇／去二連浩特的夜車《麗春》／演唱者：陳昇
  • 武雄／攪擾《舞台》／演唱者：蕭煌奇
  • 葛大為／查有此人《查有此人》／演唱者：魏如萱
  • 熊信寬／88BARS《88BARS》／演唱者：熊仔

最佳編曲人獎

  • 黃連煜／滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊
  • 鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣／拜六《不是路》／演唱者：百合花
  • 盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林／狂迪《勵志論》／演唱者：盧廣仲
  • 黃少雍／fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》／演唱者：夏子
  • Robot Swing／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜
  • YELLOW黃宣／PARADIGM《BEANSTALK》／演唱者：YELLOW黃宣

最佳專輯製作人獎

  • Everydaze／FAC：E／演唱者：王彙筑
  • 黃連煜／滅人山／演唱者：黃連煜
  • 鄭各均／不是路／演唱者：百合花
  • 李權哲／愛情一陣風／演唱者：李權哲
  • 蔡健雅／DEPART／演唱者：蔡健雅
  • 陳建騏、韓立康、黃少雍／HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱

最佳單曲製作人獎

  • 詹雯婷、盧律銘／融雪《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》／演唱者：詹雯婷
  • 余佳倫／Sally《尋找你》／演唱者：以莉高露
  • 陳君豪、韓立康、黃文萱／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜
  • 荒井十一、彭飛／這世界那麼多人《這世界那麼多人》／演唱者：莫文蔚
  • 鍾濰宇／愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋
  • ØZI、杜振熙、Ian Jeffrey Thomas／跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡
  • 徐佳瑩、陳君豪／以上皆非《以上皆非》／演唱者：徐佳瑩

最佳華語男歌手獎

  • 盧廣仲／勵志論
  • 許鈞／美夢公司
  • YELLOW黃宣／BEANSTALK
  • 馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》
  • 裘德／最後的水族館
  • 崔健／飛狗

最佳華語女歌手獎

  • Karencici／99% Angel
  • 詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳
  • 蔡健雅／DEPART
  • 以莉高露／尋找你
  • 魏如萱／HAVE A NICE DAY
  • 袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON

最佳台語男歌手獎

  • 王俊傑／看無
  • 蕭煌奇／舞台
  • 蘇明淵／「敢敢」
  • 大支／台灣隊長
  • 張伍／黃昏

最佳台語女歌手獎

  • 朱海君／正確的答案
  • 賴慧如／愛毋是一種罪
  • 黃妃／無閂
  • 江惠儀／空
  • 張涵雅／下半場

最佳客語歌手獎

  • 徐世慧／簡單不簡單
  • 黃宇寒／虛空現下
  • 黃連煜／滅人山
  • 謝宇威／謝宇威樂團 [天空又落水]
  • 龔德／00

最佳原住民語歌手獎

  • 簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著
  • 陳建年／pongso no Tao
  • 舞思愛／那葡萄樹上的女孩
  • 舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者
  • Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道

最佳樂團獎

  • I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse
  • 野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融））／溯
  • 美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王
  • 無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy
  • Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO
  • TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!
  • 13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻

最佳演唱組合獎

  • 三牲獻藝（柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the）／八仙
  • 新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花
  • 動力火車（顏志琳、尤秋興）／都是因為愛
  • VH （Vast & Hazy）（顏靜萱、林易祺）／文明
  • 影子計劃 Shadow Project（張奕翔、黃鈺强、許宏池）／TAKE A BREATH
  • 恐龍的皮（三角龍、暴龍）／Millions of Years Apart

最佳新人獎

  • 裝咖人／夜官巡場
  • 雷擎／Dive & Give
  • 當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方
  • 許光漢／許光漢
  • 呂彥良／新鮮的靈魂
  • Haezee／LOVE MAZE
  • 珂拉琪／MEmento·MORI

【演奏類】
【出版獎】

演奏類最佳專輯獎

  • 萬象 The Poem For All Beings／演奏者：笑琴 Chill Qin
  • Forty-Three／演奏者：魏廣晧
  • Between Now and Never／演奏者：關家傑
  • 《修行》電影原聲帶／演奏者：侯志堅
  • ON／演奏者：Musa 明馬丁

【個人獎】

演奏類最佳專輯製作人獎

  • 蘇逸哲、利啓正／城市翦影 City Silhouette／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友
  • 林修身／融合世界／演奏者：林修身、彭國書、石哲安、康杰睿、陳逸
  • 吳金黛／萬籟的絮語／演奏者：吳金黛
  • Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Between Now and Never／演奏者：關家傑
  • 程杰、Martin Musaubach／ON／演奏者：Musa 明馬丁

演奏類最佳作曲人獎

  • 蘇逸哲／來踢館吧! （feat. Frank Gambale） Hit the Gym! （feat. Frank Gambale）《城市翦影 City Silhouette》／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友、Frank Gambale
  • 邱立婷／安斯帕大街 Boulevard Anspach《交織的平行crossing parallel》／演奏者：邱立婷、黃子瑜、楊曉恩、劉育嘉、廖莊廷、鄭立偉
  • 大竹研／Raga Shuddha Sarang 太陽の散步《Yü》／演奏者：大竹研 & 若池敏弘
  • Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Pulse《Between Now and Never》／演奏者：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young
  • Yongheng Wu 武勇恆／On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》／演奏者：Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆

【技術類】
【個人獎】

最佳裝幀設計獎

  • 劉悅德／滅人山
  • 陳念瑩／不是路
  • 楊維綸／HAVE A NICE DAY
  • 蘇綏雯／鬼才做音樂
  • 聶永真／新港的風

【出版獎】

最佳演唱錄音專輯獎

  • 99% Angel／主要錄音人員：kvn／主要混音人員：Daniela Rivera／主要母帶後製人員：Johnny Horesco
  • DEPART／主要錄音人員：蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh／主要混音人員：Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch／主要母帶後製人員：John Greenham
  • BEANSTALK／主要錄音人員：蔡周翰、單為明／主要混音人員：蔡周翰、單為明／主要母帶後製人員：Jeff Lipton
  • 月亮失眠了ONCE UPON A MOON／主要錄音人員：吳理文、袁婭維TIA RAY、楊惠琳／主要混音人員：周天澈、Jon Rezin／主要母帶後製人員：周天澈、Jon Rezin
  • 飛狗／主要錄音人員：王鄭、顏仲坤／主要混音人員：崔健、王鄭／主要母帶後製人員：Adam Ayan

最佳演奏錄音專輯獎

  • 交織的平行crossing parallel／主要錄音人員：蘇思蓓／主要混音人員：Tommy Cavalieri／主要母帶後製人員：Tommy Cavalieri
  • 融合世界／主要錄音人員：潘堯泓／主要混音人員：謝宜芳／主要母帶後製人員：Sangwook Nam
  • Yü／主要錄音人員：劉奕宏／主要混音人員：Wolfgang Obrecht／主要母帶後製人員：Wolfgang Obrecht
  • Between Now and Never／主要錄音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要混音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要母帶後製人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young
  • Hydro Canvas 海淀／主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆

【特別貢獻獎】

  • 丘晨
  • 陳復明

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2022/06/24,
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