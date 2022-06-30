（7/2頒獎典禮更新）【2022金曲獎入圍暨得獎名單】

我們想讓你知道的是
金曲獎將由台視於7月2日當天下午4點50分LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV。
今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎從台北移師至高雄巨蛋，於7月2日星期六舉辦。金曲獎長年在北台灣舉行，僅曾於第12、13及16屆三度於高雄舉辦，睽違16年後，第33屆金曲獎將第4度前進高雄，成為南台灣一大音樂盛事。本屆典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐，至於星光大道主持人則由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任。
除了主持人之外，本屆金曲獎的頒獎嘉賓也星光熠熠，包含（依姓名筆劃）：A-Lin、HUSH、小S、田馥甄、杜振熙（蛋堡）、炎亞綸、持修、胡德夫、春麵樂隊、桑布伊、孫盛希、許郁瑛、陳美鳳、陶晶瑩、董事長樂團、頑童MJ116、蔡昌憲、盧廣仲、壞特?te等等。
而表演嘉賓同樣不遑多讓，將由盧廣仲、徐佳瑩、艾怡良、林宥嘉、韋禮安、9m88、魏如萱、米莎、旺福、黃妃、Matzka、大淵等人扛起舞台。
至於本屆金曲獎計有273家報名單位、1544張專輯／EP、2萬721件作品參賽；其中數位發行專輯／EP共有1103件，較上屆增加176件。經83名評審委員以初審、資格審及複審三階段、歷時3個月的評審作業，決議本年入圍名單，計173件作品入圍角逐27個獎項。
入圍階段則以環球國際唱片股份有限公司入圍15項為入圍階段大贏家。專輯作品以蔡健雅的《DEPART》入圍8項居冠，黃連煜的《滅人山》則以7項入圍緊追在後。
而特別貢獻獎共有兩位得主，其一為今年3月逝世的邱晨；其二為陳復明，將由知名歌手金智娟、王芷蕾分別獻獎。金智娟曾與邱晨組成「丘丘合唱團」，兩人合作過許多膾炙人口的作品，並推出《就在今夜》專輯。而曾經演唱陳復明老師創作歌曲〈台北的天空〉的王芷蕾則表示：「陳老師對音樂的熱情和執著數十年如一日，能得到音樂人最高榮譽的金曲獎特別貢獻獎，實至名歸」。
揭曉入圍名單時，評審團主席阿弟仔表示：「這兩年因為疫情關係，音樂人比較辛苦，但我們還是很感動，在這麼多作品中聽到音樂人很不一樣的生命力，也希望藉由這次的入圍名單，分享這群音樂人的力量。」
最後，金曲獎將由台視於7月2日當天下午4點50分LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV。
至於其他播出平台，也包括金曲官方網站、全球YouTube金曲頻道（台灣及海外授權地區除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、YouTube-Taiwan Plus（印尼、越南、寮國、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、印度、日本）等都會播出。更多訊息請搜尋金曲活動官網或【金曲GMA】臉書粉專。
第33屆金曲獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）
【演唱類】
【出版獎】
年度專輯獎
- 最佳華語專輯獎
- 最佳台語專輯獎
- 最佳客語專輯獎
- 最佳原住民語專輯獎
年度歌曲獎
- 滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊
- Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅
- 奶奶《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱
- 玻璃心《鬼才做音樂》／演唱者：黃明志、陳芳語
- 如果可以《如果可以》／演唱者：韋禮安
- 愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋
- 跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡
- 雛形《雛形》／演唱者：徐佳瑩
最佳華語專輯獎
- Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／演唱者：詹雯婷
- 愛情一陣風／演唱者：李權哲
- DEPART／演唱者：蔡健雅
- HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱
- 夜間模式／演唱者：無實物藝術團
- 飛狗／演唱者：崔健
最佳台語專輯獎
- 新寶島康樂隊 第12張剪剪花／演唱者：新寶島康樂隊
- 不是路／演唱者：百合花
- GOLDEN 太子 BRO／演唱者：Flesh Juicer 血肉果汁機
- 看無／演唱者：王俊傑
- 空／演唱者：江惠儀
- 下半場／演唱者：張涵雅
最佳客語專輯獎
- 虛空現下／演唱者：黃宇寒
- 滅人山／演唱者：黃連煜
- 今本日係馬／演唱者：羅思容
- 他鄉尋客／演唱者：愛客樂
- 塹／演唱者：彭柏邑
最佳原住民語專輯獎
- 溯／演唱者：野東西
- Ira…a micekor 靜靜地等待著／演唱者：Osay Hongay
- pongso no Tao／演唱者：陳建年
- 《N1》那屋瓦一號作品／演唱者：夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi
- 我們的島／演唱者：戴曉君、布妲菈．碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki
- iya manu maitucu 我以為我不知道／演唱者：Kerekelj 沈昉禎
最佳MV獎
- 馬克吐溫《多色寶山大王》／導演：林毛
- 以上皆非《以上皆非》／導演：比爾賈
- 甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／導演：蔡宜豫
- 自我的介紹《勵志論》／導演：殷振豪
- 我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT《GOLDEN 太子 BRO》／導演：林士鈞
- 跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／導演：ØZI、李品賢
【個人獎】
最佳作曲人獎
- 宋念宇／等妳想起我《無視》／演唱者：小宇-宋念宇
- 蔡健雅／Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅
- 盧廣仲／雨時多雲偶陣晴《勵志論》／演唱者：盧廣仲
- 鮮于貞娥／賣花的人《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱、鮮于貞娥
- 艾怡良／貪《偏偏我卻都記得》／演唱者：艾怡良
- HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／演唱者：HUSH
最佳作詞人獎
- 羅思容／測量《今本日係馬》／演唱者：羅思容
- 周耀輝／Into The Wild《DEPART》／演唱者：蔡健雅、阿雲嘎
- 陳昇／去二連浩特的夜車《麗春》／演唱者：陳昇
- 武雄／攪擾《舞台》／演唱者：蕭煌奇
- 葛大為／查有此人《查有此人》／演唱者：魏如萱
- 熊信寬／88BARS《88BARS》／演唱者：熊仔
最佳編曲人獎
- 黃連煜／滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊
- 鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣／拜六《不是路》／演唱者：百合花
- 盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林／狂迪《勵志論》／演唱者：盧廣仲
- 黃少雍／fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》／演唱者：夏子
- Robot Swing／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜
- YELLOW黃宣／PARADIGM《BEANSTALK》／演唱者：YELLOW黃宣
最佳專輯製作人獎
- Everydaze／FAC：E／演唱者：王彙筑
- 黃連煜／滅人山／演唱者：黃連煜
- 鄭各均／不是路／演唱者：百合花
- 李權哲／愛情一陣風／演唱者：李權哲
- 蔡健雅／DEPART／演唱者：蔡健雅
- 陳建騏、韓立康、黃少雍／HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱
最佳單曲製作人獎
- 詹雯婷、盧律銘／融雪《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》／演唱者：詹雯婷
- 余佳倫／Sally《尋找你》／演唱者：以莉高露
- 陳君豪、韓立康、黃文萱／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜
- 荒井十一、彭飛／這世界那麼多人《這世界那麼多人》／演唱者：莫文蔚
- 鍾濰宇／愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋
- ØZI、杜振熙、Ian Jeffrey Thomas／跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡
- 徐佳瑩、陳君豪／以上皆非《以上皆非》／演唱者：徐佳瑩
最佳華語男歌手獎
- 盧廣仲／勵志論
- 許鈞／美夢公司
- YELLOW黃宣／BEANSTALK
- 馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》
- 裘德／最後的水族館
- 崔健／飛狗
最佳華語女歌手獎
- Karencici／99% Angel
- 詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳
- 蔡健雅／DEPART
- 以莉高露／尋找你
- 魏如萱／HAVE A NICE DAY
- 袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON
最佳台語男歌手獎
- 王俊傑／看無
- 蕭煌奇／舞台
- 蘇明淵／「敢敢」
- 大支／台灣隊長
- 張伍／黃昏
最佳台語女歌手獎
- 朱海君／正確的答案
- 賴慧如／愛毋是一種罪
- 黃妃／無閂
- 江惠儀／空
- 張涵雅／下半場
最佳客語歌手獎
- 徐世慧／簡單不簡單
- 黃宇寒／虛空現下
- 黃連煜／滅人山
- 謝宇威／謝宇威樂團 [天空又落水]
- 龔德／00
最佳原住民語歌手獎
- 簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著
- 陳建年／pongso no Tao
- 舞思愛／那葡萄樹上的女孩
- 舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者
- Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道
最佳樂團獎
- I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse
- 野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融））／溯
- 美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王
- 無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy
- Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO
- TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!
- 13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻
最佳演唱組合獎
- 三牲獻藝（柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the）／八仙
- 新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花
- 動力火車（顏志琳、尤秋興）／都是因為愛
- VH （Vast & Hazy）（顏靜萱、林易祺）／文明
- 影子計劃 Shadow Project（張奕翔、黃鈺强、許宏池）／TAKE A BREATH
- 恐龍的皮（三角龍、暴龍）／Millions of Years Apart
最佳新人獎
- 裝咖人／夜官巡場
- 雷擎／Dive & Give
- 當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方
- 許光漢／許光漢
- 呂彥良／新鮮的靈魂
- Haezee／LOVE MAZE
- 珂拉琪／MEmento·MORI
【演奏類】
【出版獎】
演奏類最佳專輯獎
- 萬象 The Poem For All Beings／演奏者：笑琴 Chill Qin
- Forty-Three／演奏者：魏廣晧
- Between Now and Never／演奏者：關家傑
- 《修行》電影原聲帶／演奏者：侯志堅
- ON／演奏者：Musa 明馬丁
【個人獎】
演奏類最佳專輯製作人獎
- 蘇逸哲、利啓正／城市翦影 City Silhouette／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友
- 林修身／融合世界／演奏者：林修身、彭國書、石哲安、康杰睿、陳逸
- 吳金黛／萬籟的絮語／演奏者：吳金黛
- Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Between Now and Never／演奏者：關家傑
- 程杰、Martin Musaubach／ON／演奏者：Musa 明馬丁
演奏類最佳作曲人獎
- 蘇逸哲／來踢館吧! （feat. Frank Gambale） Hit the Gym! （feat. Frank Gambale）《城市翦影 City Silhouette》／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友、Frank Gambale
- 邱立婷／安斯帕大街 Boulevard Anspach《交織的平行crossing parallel》／演奏者：邱立婷、黃子瑜、楊曉恩、劉育嘉、廖莊廷、鄭立偉
- 大竹研／Raga Shuddha Sarang 太陽の散步《Yü》／演奏者：大竹研 & 若池敏弘
- Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Pulse《Between Now and Never》／演奏者：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young
- Yongheng Wu 武勇恆／On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》／演奏者：Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆
【技術類】
【個人獎】
最佳裝幀設計獎
- 劉悅德／滅人山
- 陳念瑩／不是路
- 楊維綸／HAVE A NICE DAY
- 蘇綏雯／鬼才做音樂
- 聶永真／新港的風
【出版獎】
最佳演唱錄音專輯獎
- 99% Angel／主要錄音人員：kvn／主要混音人員：Daniela Rivera／主要母帶後製人員：Johnny Horesco
- DEPART／主要錄音人員：蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh／主要混音人員：Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch／主要母帶後製人員：John Greenham
- BEANSTALK／主要錄音人員：蔡周翰、單為明／主要混音人員：蔡周翰、單為明／主要母帶後製人員：Jeff Lipton
- 月亮失眠了ONCE UPON A MOON／主要錄音人員：吳理文、袁婭維TIA RAY、楊惠琳／主要混音人員：周天澈、Jon Rezin／主要母帶後製人員：周天澈、Jon Rezin
- 飛狗／主要錄音人員：王鄭、顏仲坤／主要混音人員：崔健、王鄭／主要母帶後製人員：Adam Ayan
最佳演奏錄音專輯獎
- 交織的平行crossing parallel／主要錄音人員：蘇思蓓／主要混音人員：Tommy Cavalieri／主要母帶後製人員：Tommy Cavalieri
- 融合世界／主要錄音人員：潘堯泓／主要混音人員：謝宜芳／主要母帶後製人員：Sangwook Nam
- Yü／主要錄音人員：劉奕宏／主要混音人員：Wolfgang Obrecht／主要母帶後製人員：Wolfgang Obrecht
- Between Now and Never／主要錄音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要混音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要母帶後製人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young
- Hydro Canvas 海淀／主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆
【特別貢獻獎】
- 丘晨
- 陳復明
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責任編輯：王祖鵬、李秉芳、李芯、藍妮倩
核稿編輯：楊士範、翁世航
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。