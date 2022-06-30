為何印尼總統佐科威赴歐洲見澤倫斯基與普亭？糧食問題是關鍵

印尼總統佐科威週三（6月29日）結束德國舉行的G7峰會行程之後，便搭乘火車到烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並稱要協助傳達訊息給俄羅斯總統普亭，以促進烏俄和平。

佐科威（Joko Widodo）也是烏俄戰爭爆發後首位訪問基輔的亞洲領導人。《路透社》報導，目前尚不清楚澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會談期間如何回應佐科維的提議，佐科威說：「雖然這可能很難達成，但我認為和平解決相當重要，我希望能替澤倫斯基總統，傳遞訊息給我即將見到的普亭（Vladimir Putin）總統」

印尼身為的20國集團（G20）輪值主席國，此前因計劃邀請對烏克蘭發動侵略的普亭出席而引發爭議。不過佐科威表示，他希望能促成烏俄之間的和平對話，以解決糧食危機，因此他29日親自造訪烏克蘭後，接著在30日前往莫斯科與普亭會面，並呼籲俄羅斯停火。

佐科威到訪基輔時，也再次邀請澤倫斯基出席今年11月在峇里島舉行的G20峰會，而且烏克蘭並非G20成員國。《中央社》報導，澤倫斯基表示將出席在峇里島登場G20峰會，他在與佐科威會談後說：「我當然接受邀請。烏克蘭是否參與將取決於烏國安全情況，以及峰會與會者的組成。」顯然澤倫斯基指俄羅斯總統普亭的參與。

此外，29日佐科威在伊爾平（Irpin）市長馬庫辛（Oleksandr Markushin）陪同下，視察了當地被戰火破壞的民房，伊爾平位於基輔西北部，此前俄軍這裡犯下眾多暴行，但莫斯科否認這些指控。

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.



Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.



Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1 — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

烏俄戰爭衝擊印尼糧食供應

印尼除了是G20輪值主席國，也是聯合國任命為全球危機應對冠軍小組（Champion Group of the Global Crisis Response Group）的六國領導人之一，該小組的成立旨在應對烏俄戰爭造成的飢餓和貧困威脅。

在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之前，烏克蘭是印尼最大的小麥供應國之一，但俄羅斯的海上封鎖已經中斷了烏克蘭的穀物出口，造成全球糧食危機，因此佐科威在基輔稱必須早日恢復糧食出口。

《美聯社》報導，印尼外交部長雷特諾·馬爾蘇迪（Retno Lestari Priansari Marsudi）表示，重要的是要恢復烏克蘭的穀物出口以及俄羅斯的糧食和化肥出口，以結束短缺問題並降低價格。

印尼和馬來西亞是世界上最大的棕櫚油出口國，佔全球產量的 85%。就在今年4月，在爆發一系列學生抗議食品價格飛漲的示威潮下，印尼政府曾暫時禁止棕櫚油產品出口以壓制國內食用油價格。

一個月後，印尼恢復了原棕油的出口，減緩了對各國食用油價格的波動。可見烏俄戰爭帶來的連鎖效應，也會使印尼的棕櫚油出口政策對全球食用油產生影響。

《美聯社》報導，儘管印尼在應對俄羅斯入侵烏克蘭的問題上一直尋求保持中立，並在其評論中保持謹慎，但其邀請普亭出席G20峰會的決定，還是讓 G7成員國感到不滿，美國及其在G7中的盟友試圖以盡可能多的方式懲罰普亭，包括威脅抵制年底的G20峰會，除非普亭被從峰會上除名。

印尼智庫戰略與國際研究中心的國際政治研究員吉朗·肯巴拉（Gilang Kembara）表示，對於即將與佐科威會面的普亭，是否會聽取佐科威的意見來為俄烏衝突找到和平解決方案，他是持悲觀態度。肯巴拉說，「印尼在東南亞地區以外當和平調解人，並沒有豐富的經驗。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範