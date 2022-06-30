為何印尼總統佐科威赴歐洲見澤倫斯基與普亭？糧食問題是關鍵

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在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之前，烏克蘭是印尼最大的小麥供應國之一，但俄羅斯的海上封鎖已經中斷了烏克蘭的穀物出口，造成全球糧食危機，因此佐科威在基輔稱必須早日恢復糧食出口，以緩和國內糧食供應與物價上漲問題。
印尼總統佐科威週三（6月29日）結束德國舉行的G7峰會行程之後，便搭乘火車到烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並稱要協助傳達訊息給俄羅斯總統普亭，以促進烏俄和平。
佐科威（Joko Widodo）也是烏俄戰爭爆發後首位訪問基輔的亞洲領導人。《路透社》報導，目前尚不清楚澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會談期間如何回應佐科維的提議，佐科威說：「雖然這可能很難達成，但我認為和平解決相當重要，我希望能替澤倫斯基總統，傳遞訊息給我即將見到的普亭（Vladimir Putin）總統」
印尼身為的20國集團（G20）輪值主席國，此前因計劃邀請對烏克蘭發動侵略的普亭出席而引發爭議。不過佐科威表示，他希望能促成烏俄之間的和平對話，以解決糧食危機，因此他29日親自造訪烏克蘭後，接著在30日前往莫斯科與普亭會面，並呼籲俄羅斯停火。
佐科威到訪基輔時，也再次邀請澤倫斯基出席今年11月在峇里島舉行的G20峰會，而且烏克蘭並非G20成員國。《中央社》報導，澤倫斯基表示將出席在峇里島登場G20峰會，他在與佐科威會談後說：「我當然接受邀請。烏克蘭是否參與將取決於烏國安全情況，以及峰會與會者的組成。」顯然澤倫斯基指俄羅斯總統普亭的參與。
此外，29日佐科威在伊爾平（Irpin）市長馬庫辛（Oleksandr Markushin）陪同下，視察了當地被戰火破壞的民房，伊爾平位於基輔西北部，此前俄軍這裡犯下眾多暴行，但莫斯科否認這些指控。
烏俄戰爭衝擊印尼糧食供應
印尼除了是G20輪值主席國，也是聯合國任命為全球危機應對冠軍小組（Champion Group of the Global Crisis Response Group）的六國領導人之一，該小組的成立旨在應對烏俄戰爭造成的飢餓和貧困威脅。
在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之前，烏克蘭是印尼最大的小麥供應國之一，但俄羅斯的海上封鎖已經中斷了烏克蘭的穀物出口，造成全球糧食危機，因此佐科威在基輔稱必須早日恢復糧食出口。
《美聯社》報導，印尼外交部長雷特諾·馬爾蘇迪（Retno Lestari Priansari Marsudi）表示，重要的是要恢復烏克蘭的穀物出口以及俄羅斯的糧食和化肥出口，以結束短缺問題並降低價格。
印尼和馬來西亞是世界上最大的棕櫚油出口國，佔全球產量的 85%。就在今年4月，在爆發一系列學生抗議食品價格飛漲的示威潮下，印尼政府曾暫時禁止棕櫚油產品出口以壓制國內食用油價格。
一個月後，印尼恢復了原棕油的出口，減緩了對各國食用油價格的波動。可見烏俄戰爭帶來的連鎖效應，也會使印尼的棕櫚油出口政策對全球食用油產生影響。
《美聯社》報導，儘管印尼在應對俄羅斯入侵烏克蘭的問題上一直尋求保持中立，並在其評論中保持謹慎，但其邀請普亭出席G20峰會的決定，還是讓 G7成員國感到不滿，美國及其在G7中的盟友試圖以盡可能多的方式懲罰普亭，包括威脅抵制年底的G20峰會，除非普亭被從峰會上除名。
印尼智庫戰略與國際研究中心的國際政治研究員吉朗·肯巴拉（Gilang Kembara）表示，對於即將與佐科威會面的普亭，是否會聽取佐科威的意見來為俄烏衝突找到和平解決方案，他是持悲觀態度。肯巴拉說，「印尼在東南亞地區以外當和平調解人，並沒有豐富的經驗。」
新聞來源：
- Indonesian president offers to take message from Ukraine's leader to Putin（路透社）
- EXPLAINER: Why Indonesia’s leader is visiting Kyiv, Moscow（美聯社）
- 澤倫斯基稱願出席G20峰會 關鍵在蒲亭出席與否（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。