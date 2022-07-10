【小說】陳又津《我有結婚病》選摘：雖然我的擇偶條件要顧家，但不是要媽寶啊！

文：陳又津

我長得不差，有在健身，

為什麼連三十歲之前結婚，

這麼簡單的夢想都無法實現？ ————林怡君，相親社員，33 歲

我一直夢想做個新娘子。

小時候我說出自己的夢想，大人都很開心；國中的家政課，同學都在打混，但我是一針一線織毛衣，好朋友織到最後會拿來給我收尾；螞蟻上樹、蛋塔、鬆餅的作法我也記得。嫁個老公，生兩個小孩，相夫教子，這就是我完美的家庭生活。

但現實完全不是這樣子。

現在的我年紀不小了，再不生就要變成高齡產婦。就連母胎單身、後來出櫃告訴我們她是女同志的同學，前年也結婚了，還去泰國做試管嬰兒。這個時代沒有不可能的事。但我長得不差，有在健身，為什麼連三十歲之前結婚，這麼簡單的夢想都無法實現？

所以我下定決心，報名了相親會館。

一年的會員資格要價四萬七千元。

正式約會之前，每個人都有一個愛情教練，我的教練是陳姐，燙著捲捲頭、戴著金屬眼鏡、穿著綠白條紋襯衫。今年四十五歲的她有兩個孩子，雖然幾年前離婚了，但現在有穩定交往的對象。她鼓勵我，這樣的她都能有男朋友，三十三歲的我根本不用太擔心。「妹妹你聽我說，女人要漂亮，一定要化妝。」

那個週末是我第一次相親，比預定早了一個小時到會館。陳姐準備了化妝箱，替我從修眉、粉底到假睫毛，化全妝。那之前，我一直以為化妝就是塗上唇膏就好了，戴口罩的時候我連唇膏都省了。只是陳姐的妝好像跟年輕妹仔或韓劇女明星不太一樣，我的眉毛彎彎細細的，眼皮浮著一層不是歐美風的藍綠色眼影，我又說不上哪裡不對。反正她打了預防針，相親第一次通常不會成功，我當作練習就好。

我的擇偶條件是：有穩定收入、會顧家，房子車子不強求。

第一個相親對象是鵝肉店小開。

有錢人真的不一樣。他們家在土城開鵝肉攤，從一家老公寓做起，買了左邊和右邊三間店面打通。高雄有收租套房、花蓮有一塊地、宜蘭的山也是他家的。鵝肉男三十多歲，看起來像四十多，主要是因為頭髮少。一看到鵝肉男，就不難理解，為什麼他到現在都沒女朋友。會館排約之前，會調查雙方的身家背景，所以我相信鵝肉男的資料沒問題：沒結過婚、沒交過女朋友，義務教育畢業就在自己家裡幫忙。

影印身分證這點太重要了，之前我在交友軟體認識了一個男人，電信公司的外派維修人員，看起來很老實，常常提早下班，我們就用那段時間約會。但兩個禮拜下來，下午男都不跟我吃晚餐，要趕著回家吃飯，我們頂多一起吃中餐。朋友都說他一定是結婚了，我不信，應該只是比較孝順。我想過在下午男洗澡的時候，偷開他錢包，翻他的身分證，但如果在房間被他發現，不知道他生氣的時候會做出什麼事。

就算他有老婆，也可以離婚啊，我才是他的真命天女，我願意為他做便當，那他就吃不下晚餐，讓那個老婆知道我的存在。但我跟我媽一起住，如果我沒事做便當，她一定覺得我怪怪的。所以這個計畫一直沒實行。最後，我受不了躲躲藏藏、不能認識對方朋友的狀態，一個月左右就分手了。幸好我沒懷孕，不然孩子生下來不就父不詳？我要說的是，身分證很重要，但約會的人根本問不出口，只好拜託會館做壞人。

「我媽叫我要找個聽話、肯做事、不怕吃苦的當老婆。」鵝肉男劈頭就說，我想，他要找的是外勞。不過這種直來直往的性格很特別，我也是出來見見世面，了解小吃經營的眉眉角角。

那天我們去士林夜市約會，他一直說：「如果讓我做老闆，我會多加幾張桌子、加快出餐速度，尖峰時段多找幾個外勞來。」「能管一個餐廳，就可以管一個政府。」「連這種人都可以選總統，我的能力比他還好。」

我微笑以對，雖然我一開始就放棄這個人，但男人要有上進心也不壞，我為自己樹敵還不如為自己鋪路，說不定他有個比較正常的弟弟？只是這不是小學作文題目「我的志願」嗎？你都三十多歲了，難道不知道自己有幾斤幾兩重？選個議員或里長可能有機會，總統跟你實在是有距離。但現在的我是老妹了，不能太挑，露出「相信你一定可以」的表情。吃飯時，我們各付各的，因為我不想欠他，每一塊錢都算清楚，加上服務費，三百八十五元。

最後，我們各自回家，他堅持開車送我，我說我搭捷運，他生氣了。「有車給你坐你還嫌！」說完甩頭就走。我這天有這麼多機會離開，最後竟然是我的錯？雖然會館做了身家調查，但陳姐也交代過我：「不要上陌生人的車子。」既然會館有這條規定，那他是忘記了，還是故意的？雖然我的擇偶條件要顧家，但不是要媽寶啊，陳姐這邊是不是誤會了？

陳姐說，鵝肉男剛加入會館，他們也不清楚他的狀況，後續會幫我留意。但會來相親的男生真的不是普通人，比方會客桌玻璃下面就壓著「十大禁忌話題」，直接告訴你地雷：前任、初戀、年齡、身高、收入、三圍、相親幾次、報名費等等，但有人偏挑這些聊。他們是不是沒看到標題，以為這是必備話題？兩、三個禮拜下來，我天天都很忙碌，因為有人喜歡參加週末活動，有人只約週間，但真的沒一個正常人。我應該可以得到更好的，於是跟陳姐說，如果真的沒辦法，我們就退費吧，三個月內可以退回一半的費用，也不必浪費時間。

畢竟現在的我跟以前不一樣了，懂得爭取自己的權益。因為國中的我吃過虧，那時候滿臉爛痘，忍痛給美容師清粉刺，還要買一大堆用不完的保濕精華液。美容師恐嚇我，清完不保養，只會更嚴重。課程買了十堂，還叫我媽幫忙用，但那美容師太愛碎碎唸，什麼她是單親媽媽有一個兒子要養……我媽也受不了，後來又買了好幾萬的保養品放在護膚中心，每次都只能用掉兩、三千塊，我一直推託沒錢，要我媽來才能買新課程，但我還有三、四堂課，那人到底在急什麼？後來我都很怕這種密室保養，做臉根本不是享受，而是恐嚇和愧疚，好像我們欠她錢一樣。我也覺得對不起我媽。用到剩兩、三萬的時候，我決定不去了。