【小說】陳又津《我有結婚病》選摘：雖然我的擇偶條件要顧家，但不是要媽寶啊！
我們想讓你知道的是
她們赤手空拳，與既定的價值觀肉搏，用婚姻、戀愛、身體、家庭與性別，切割出九篇尖銳、刺痛至共感的情景，九種挑戰既定人生的奮力呼喊。生為女人，我不抱歉。
文：陳又津
我長得不差，有在健身，
為什麼連三十歲之前結婚，
這麼簡單的夢想都無法實現？
————林怡君，相親社員，33 歲
我一直夢想做個新娘子。
小時候我說出自己的夢想，大人都很開心；國中的家政課，同學都在打混，但我是一針一線織毛衣，好朋友織到最後會拿來給我收尾；螞蟻上樹、蛋塔、鬆餅的作法我也記得。嫁個老公，生兩個小孩，相夫教子，這就是我完美的家庭生活。
但現實完全不是這樣子。
現在的我年紀不小了，再不生就要變成高齡產婦。就連母胎單身、後來出櫃告訴我們她是女同志的同學，前年也結婚了，還去泰國做試管嬰兒。這個時代沒有不可能的事。但我長得不差，有在健身，為什麼連三十歲之前結婚，這麼簡單的夢想都無法實現？
所以我下定決心，報名了相親會館。
一年的會員資格要價四萬七千元。
正式約會之前，每個人都有一個愛情教練，我的教練是陳姐，燙著捲捲頭、戴著金屬眼鏡、穿著綠白條紋襯衫。今年四十五歲的她有兩個孩子，雖然幾年前離婚了，但現在有穩定交往的對象。她鼓勵我，這樣的她都能有男朋友，三十三歲的我根本不用太擔心。「妹妹你聽我說，女人要漂亮，一定要化妝。」
那個週末是我第一次相親，比預定早了一個小時到會館。陳姐準備了化妝箱，替我從修眉、粉底到假睫毛，化全妝。那之前，我一直以為化妝就是塗上唇膏就好了，戴口罩的時候我連唇膏都省了。只是陳姐的妝好像跟年輕妹仔或韓劇女明星不太一樣，我的眉毛彎彎細細的，眼皮浮著一層不是歐美風的藍綠色眼影，我又說不上哪裡不對。反正她打了預防針，相親第一次通常不會成功，我當作練習就好。
我的擇偶條件是：有穩定收入、會顧家，房子車子不強求。
第一個相親對象是鵝肉店小開。
有錢人真的不一樣。他們家在土城開鵝肉攤，從一家老公寓做起，買了左邊和右邊三間店面打通。高雄有收租套房、花蓮有一塊地、宜蘭的山也是他家的。鵝肉男三十多歲，看起來像四十多，主要是因為頭髮少。一看到鵝肉男，就不難理解，為什麼他到現在都沒女朋友。會館排約之前，會調查雙方的身家背景，所以我相信鵝肉男的資料沒問題：沒結過婚、沒交過女朋友，義務教育畢業就在自己家裡幫忙。
影印身分證這點太重要了，之前我在交友軟體認識了一個男人，電信公司的外派維修人員，看起來很老實，常常提早下班，我們就用那段時間約會。但兩個禮拜下來，下午男都不跟我吃晚餐，要趕著回家吃飯，我們頂多一起吃中餐。朋友都說他一定是結婚了，我不信，應該只是比較孝順。我想過在下午男洗澡的時候，偷開他錢包，翻他的身分證，但如果在房間被他發現，不知道他生氣的時候會做出什麼事。
就算他有老婆，也可以離婚啊，我才是他的真命天女，我願意為他做便當，那他就吃不下晚餐，讓那個老婆知道我的存在。但我跟我媽一起住，如果我沒事做便當，她一定覺得我怪怪的。所以這個計畫一直沒實行。最後，我受不了躲躲藏藏、不能認識對方朋友的狀態，一個月左右就分手了。幸好我沒懷孕，不然孩子生下來不就父不詳？我要說的是，身分證很重要，但約會的人根本問不出口，只好拜託會館做壞人。
「我媽叫我要找個聽話、肯做事、不怕吃苦的當老婆。」鵝肉男劈頭就說，我想，他要找的是外勞。不過這種直來直往的性格很特別，我也是出來見見世面，了解小吃經營的眉眉角角。
那天我們去士林夜市約會，他一直說：「如果讓我做老闆，我會多加幾張桌子、加快出餐速度，尖峰時段多找幾個外勞來。」「能管一個餐廳，就可以管一個政府。」「連這種人都可以選總統，我的能力比他還好。」
我微笑以對，雖然我一開始就放棄這個人，但男人要有上進心也不壞，我為自己樹敵還不如為自己鋪路，說不定他有個比較正常的弟弟？只是這不是小學作文題目「我的志願」嗎？你都三十多歲了，難道不知道自己有幾斤幾兩重？選個議員或里長可能有機會，總統跟你實在是有距離。但現在的我是老妹了，不能太挑，露出「相信你一定可以」的表情。吃飯時，我們各付各的，因為我不想欠他，每一塊錢都算清楚，加上服務費，三百八十五元。
最後，我們各自回家，他堅持開車送我，我說我搭捷運，他生氣了。「有車給你坐你還嫌！」說完甩頭就走。我這天有這麼多機會離開，最後竟然是我的錯？雖然會館做了身家調查，但陳姐也交代過我：「不要上陌生人的車子。」既然會館有這條規定，那他是忘記了，還是故意的？雖然我的擇偶條件要顧家，但不是要媽寶啊，陳姐這邊是不是誤會了？
陳姐說，鵝肉男剛加入會館，他們也不清楚他的狀況，後續會幫我留意。但會來相親的男生真的不是普通人，比方會客桌玻璃下面就壓著「十大禁忌話題」，直接告訴你地雷：前任、初戀、年齡、身高、收入、三圍、相親幾次、報名費等等，但有人偏挑這些聊。他們是不是沒看到標題，以為這是必備話題？兩、三個禮拜下來，我天天都很忙碌，因為有人喜歡參加週末活動，有人只約週間，但真的沒一個正常人。我應該可以得到更好的，於是跟陳姐說，如果真的沒辦法，我們就退費吧，三個月內可以退回一半的費用，也不必浪費時間。
畢竟現在的我跟以前不一樣了，懂得爭取自己的權益。因為國中的我吃過虧，那時候滿臉爛痘，忍痛給美容師清粉刺，還要買一大堆用不完的保濕精華液。美容師恐嚇我，清完不保養，只會更嚴重。課程買了十堂，還叫我媽幫忙用，但那美容師太愛碎碎唸，什麼她是單親媽媽有一個兒子要養……我媽也受不了，後來又買了好幾萬的保養品放在護膚中心，每次都只能用掉兩、三千塊，我一直推託沒錢，要我媽來才能買新課程，但我還有三、四堂課，那人到底在急什麼？後來我都很怕這種密室保養，做臉根本不是享受，而是恐嚇和愧疚，好像我們欠她錢一樣。我也覺得對不起我媽。用到剩兩、三萬的時候，我決定不去了。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。