高牆圍城：市建局的油旺狂想圖

日前規劃署在城規會提出修訂《旺角分區計劃大綱核准圖》，講到明跟住市建局油旺重建研究做修訂，令市建局一直收收埋埋嘅油旺研究仔細技術評估曝光。當中最震撼的莫過於以下幾張視覺影響模擬圖。

旺角建築物高度翻倍

修訂項目包括將大綱圖內大部分住宅用地高限增至115米，彌敦道兩旁的商業地更可增至140米甚至160米。一般唐樓一層高4米，以洗衣街港九潮州公學對出的一排的唐樓為例，大多都是樓高40多米（十多層）。若日後起盡115米（近30層），高度可是接近現時3倍，勢必讓旺角的街道變成一排排高牆。仲未計洗衣街地皮（320m）及旺角街市重建（280m）等插針式地標，到時睇怕連朗豪坊都只能露出半個頭。

圖片由作者提供 這份視覺影響評估的基線（baseline）並非大家日常走在旺角街上看到的情況，而是想像大部分建築物本身已達100米高（圖中白色虛線，現行大綱圖下容許的高限）。所以評估認為，再唧高多少少到115米高限睇落就好似唔太過分。

圖片由作者提供 以圖中洗衣街港九潮州公學對出的一排的唐樓為例，大多都是樓高40多米（十多層）。若日後起盡115米（近30層），高度可是接近現時3倍，勢必讓旺角的街道變成一排排高牆。仲未計洗衣街地皮（320m）及旺角街市重建（280m）等插針式地標，到時睇怕連朗豪坊都只能露出半個頭。

「贏在起跑線」的評估 撳低視覺影響

但為何圖中這樣明顯的景觀改變，這份評估可以得出「不會做成明顯改變」的結論？這份視覺影響評估的基線（baseline）並非大家日常走在旺角街上看到的情況，而是想像大部分建築物本身已達100米高（圖中白色虛線，現行大綱圖下容許的高限）。所以評估認為，再唧高多少少到115米高限睇落就好似唔太過分。

圖片由作者提供

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雖然這種評估方法在大綱圖修訂中常見，技術上勉強說得通，但顯然與一般市民理解嘅影響不同，所以視覺影響評估指「不會做成明顯改變」其實係非常離地嘅結論。

油旺咁大規模嘅重建，就係建基於此等離地規劃理據，但市建局之前一直未有公開全份報告，收窄公眾醞釀討論的空間。而今次規劃署又照單全收油旺研究嘅建議，打倒當天自己曾以景觀及空氣流通等不支持地建會申請放寬高限的理據。長遠下去，將規劃工作交予透明度及公眾參與極低的市建局，配合城規程序的公眾參與權大減，也可能是推動大規模爭議性計劃的一個捷徑及新趨勢。

（文章獲授權轉載，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin