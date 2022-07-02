【2022金曲獎】最佳樂團血肉果汁機：搖滾金屬樂玩出琅琅上口的市場性

在頒發今（2022）年最佳樂團之前，評審團主席阿弟仔就表示，心中競爭最激烈的「死亡之組」是最佳樂團獎，「樂團表現都非常好，也非常多元，所以很難取捨，各個評審都有自己的考量，最終的入圍狀況呈現多元的結果，也是我們所樂見，不同的音樂性都能被包容，也是與現在社會的連結。」阿弟仔這樣說道。

而從評審團主席心中「死亡之組」脫穎而出的，則是「血肉果汁機」。

「血肉果汁機」今年金曲獎憑藉著《GOLDEN 太子 BRO》入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎與最佳樂團獎。其中從I Mean Us、野東西、美秀集團、無妄合作社、血肉果汁機、TRASH、13 月終了七組優秀樂團中獲下最佳樂團獎。

「血肉果汁機」是一個來自臺灣台中海線的台語重金屬樂團，成立於2006年。現任成員為主唱Gigo與吉他手阿霖。音樂風格以死核和金屬核為主，創作多以台灣信仰文化為背景，道出臺灣的人情世故、廟會出巡、社會治安、公民議題等各層面的現實。

音樂創作方面，也將嗩吶、五聲音階等傳統元素融合在重金屬音樂之中，帶給聽眾強烈而直入人心的震撼，而主唱Gigo頭上那頂在大拜拜時才會看到的豬頭，更是血肉的精神象徵。

得獎介紹時說明，血肉果汁機的搖滾金屬樂玩出琅琅上口的市場性，音樂中展現幽默，他們展現樂團一路走來至今的最佳狀態。

鼓手彥文表示，從來不覺得自己是明星或喜歡打鼓的人，能得獎是很大的成就，「這是我們應得的，因為我們很努力」。他在致詞時強調：「除了聽我們的音樂以外，一定要來我們的現場，絕對不會後悔。」

貝斯手金毛指出，自己十幾年前第一次組團，就是組重金屬團，也有幻想過得獎的一天，「不過後來都解散了，謝謝血肉當初找我加入，算是圓了我當初的金屬夢。」

吉他手ZERO表示，「這個獎是我應得的，因為我夠努力。」主唱GIGO最後說道，穿越時空的莎士比亞來到現代，看到血肉果汁機的現場後，他在平行時空撰寫的《哈姆雷特》有這段話：「孩子們，血肉的音樂跟現場所能給你的，比你想像的還要多更多，超多，超爽。」

接著，血肉果汁機在後台受訪時表示，除了過往的台灣宮廟文化，這次因為加入了新團員，加入饒舌和一些流行元素在其中，「我們的音樂其實很龐克」；而團員們紛紛表示，拿下金曲獎就是爽，快樂的感覺。

主唱GIGO表示，坐在台下一整個晚上，本來已經很疲勞了，但得獎之後又整個醒過來，十分振奮。戴著頭套已經7小時的的GIGO表示，目前還沒有想到怎麼慶祝，目前他能想到的結束後他要趕快脫下西裝和卸妝，好好放鬆休息。

最佳樂團獎（粗體為得獎者）

I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse

野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融））／溯

美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王

無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy

Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!

13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範