【2022金曲獎】特別貢獻獎邱晨：從報社記者到人權參與者，用音樂認真吶喊議題

今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎共有兩位得主，其一為今年3月逝世的邱晨；其二為陳復明。

特別貢獻獎評審委員會表示，邱晨先生畢生音樂創作不輟，並投身政治、社會、族群、環境運動。1970年代起創作〈小茉莉〉、〈風告訴我〉、〈相思〉等經典校園民歌作品；1981年組成「丘丘合唱團」，1982年推出《就在今夜》專輯，動人旋律及狂野節奏敲開華人世界搖滾大門；1987年《特富野》專輯刻劃原住民族困境，樹立「報導音樂」里程碑；1990年代後致力母語創作，完成客家音樂作品系列，無私奉獻家鄉東勢。

邱晨先生以音樂傳達人民的聲音，為台灣文化與民主奉獻心力，鞠躬盡瘁，是永遠的才子，也是世代的開創者。謹以本屆金曲獎特別貢獻獎，向這位「音樂人心目中最尊敬的音樂人」致敬。

而邱晨的特別貢獻獎，則是由金智娟獻獎。兩人曾組成「丘丘合唱團」，合作過許多膾炙人口的作品，並推出《就在今夜》專輯，為台灣音樂灌注搖滾能量。

對於這次能頒發特別貢獻獎給恩師邱晨，金智娟先前表示：「非常感謝金曲獎想到我、給我機會，讓我能對恩師表達最大的感激。」而對於邱晨老師畢生從事音樂創作，用音樂豐富許多人的心靈，金智娟也透露，邱晨老師的溫柔都放在音樂創作裡，他對音樂的熱血與熱情，以及對凡事全力以赴的精神，都非常值得後輩學習。

在特別貢獻獎頒獎前，由歌手盧廣仲獻唱《為何夢見他》一曲，全場在悠揚的旋律中一同來緬懷邱晨。接著，獻獎人金智娟上台致詞時說道，邱晨是民歌時期的重要創作者，他的歌曲歷經40多年還在人們口中傳唱，作為民歌歌手，邱晨被稱為民歌終結者，因為他創立了「丘丘合唱團」，《就在今夜》佔據暢銷榜多時，進而宣告民歌時代的結束。

金智娟談起她所認識的邱晨時表示：「他不會把自己定位在單純的音樂人角色。從報社記者到人權參與者，他用音樂認真吶喊議題，他的作品，將永遠為他、為我們的時代發聲。」

邱晨的女兒分享，邱晨十分熱愛音樂，音樂是他一生的信仰，「他用音樂記事、用音樂創作、用音樂與世界交流」，他用他前衛、特立獨行的作品，創造出台灣流行先鋒。在音樂之外，邱晨對台灣、社會也充滿關心，邱晨的女兒談到，他用音樂為人權、民主、自由發聲，留下許多發人省思的作品。

邱晨多次參與金曲獎評審，對台灣音樂發展有很深的期許，他希望人們都能珍惜這得來不易的、包容的社會，能有走向全世界音樂市場的企圖心。「就在今夜，我想對天上的父親說：『爸爸，你得獎了。』」邱晨的女兒最後說道。

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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範