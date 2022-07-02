【2022金曲獎】特別貢獻獎邱晨：從報社記者到人權參與者，用音樂認真吶喊議題
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第33屆金曲獎特別貢獻獎頒發給邱晨。邱晨多次參與金曲獎評審，對台灣音樂發展有很深的期許，他希望人們都能珍惜這得來不易的、包容的社會，能有走向全世界音樂市場的企圖心。「就在今夜，我想對天上的父親說：『爸爸，你得獎了。』」邱晨的女兒最後說道。
今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎共有兩位得主，其一為今年3月逝世的邱晨；其二為陳復明。
特別貢獻獎評審委員會表示，邱晨先生畢生音樂創作不輟，並投身政治、社會、族群、環境運動。1970年代起創作〈小茉莉〉、〈風告訴我〉、〈相思〉等經典校園民歌作品；1981年組成「丘丘合唱團」，1982年推出《就在今夜》專輯，動人旋律及狂野節奏敲開華人世界搖滾大門；1987年《特富野》專輯刻劃原住民族困境，樹立「報導音樂」里程碑；1990年代後致力母語創作，完成客家音樂作品系列，無私奉獻家鄉東勢。
邱晨先生以音樂傳達人民的聲音，為台灣文化與民主奉獻心力，鞠躬盡瘁，是永遠的才子，也是世代的開創者。謹以本屆金曲獎特別貢獻獎，向這位「音樂人心目中最尊敬的音樂人」致敬。
而邱晨的特別貢獻獎，則是由金智娟獻獎。兩人曾組成「丘丘合唱團」，合作過許多膾炙人口的作品，並推出《就在今夜》專輯，為台灣音樂灌注搖滾能量。
對於這次能頒發特別貢獻獎給恩師邱晨，金智娟先前表示：「非常感謝金曲獎想到我、給我機會，讓我能對恩師表達最大的感激。」而對於邱晨老師畢生從事音樂創作，用音樂豐富許多人的心靈，金智娟也透露，邱晨老師的溫柔都放在音樂創作裡，他對音樂的熱血與熱情，以及對凡事全力以赴的精神，都非常值得後輩學習。
在特別貢獻獎頒獎前，由歌手盧廣仲獻唱《為何夢見他》一曲，全場在悠揚的旋律中一同來緬懷邱晨。接著，獻獎人金智娟上台致詞時說道，邱晨是民歌時期的重要創作者，他的歌曲歷經40多年還在人們口中傳唱，作為民歌歌手，邱晨被稱為民歌終結者，因為他創立了「丘丘合唱團」，《就在今夜》佔據暢銷榜多時，進而宣告民歌時代的結束。
金智娟談起她所認識的邱晨時表示：「他不會把自己定位在單純的音樂人角色。從報社記者到人權參與者，他用音樂認真吶喊議題，他的作品，將永遠為他、為我們的時代發聲。」
邱晨的女兒分享，邱晨十分熱愛音樂，音樂是他一生的信仰，「他用音樂記事、用音樂創作、用音樂與世界交流」，他用他前衛、特立獨行的作品，創造出台灣流行先鋒。在音樂之外，邱晨對台灣、社會也充滿關心，邱晨的女兒談到，他用音樂為人權、民主、自由發聲，留下許多發人省思的作品。
邱晨多次參與金曲獎評審，對台灣音樂發展有很深的期許，他希望人們都能珍惜這得來不易的、包容的社會，能有走向全世界音樂市場的企圖心。「就在今夜，我想對天上的父親說：『爸爸，你得獎了。』」邱晨的女兒最後說道。
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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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