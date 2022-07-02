【2022金曲獎】特別貢獻獎陳復明：即便作品只感動了一個人，就是有價值的

今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎共有兩位得主，其一為今年3月逝世的邱晨；其二為陳復明。

特別貢獻獎評審委員會表示，陳復明先生長年投入流行音樂製作、統籌，是華語樂壇舉足輕重的巨星推手。1982年組成「印象合唱團」，是台灣創作樂團的先驅；1985年成立可登唱片，出版鄭怡、伍思凱、黃大煒、黃小琥、鄭智化等歌手作品，並以「我們」系列將幕後音樂人成功推到幕前；之後加入豐華唱片，統籌策劃張惠妹、張雨生、歐陽菲菲、蘇芮、張清芳等歌手代表作，打造華語音樂黃金盛世。

陳復明先生是低調的樂行者，提攜後進不遺餘力。歌壇百花齊放的榮景中，他是勤勤懇懇的園丁。謹以本屆金曲獎特別貢獻獎，向這位「音樂人心目中最尊敬的音樂人」致敬。

陳復明的特別貢獻獎，則是由曾經演唱陳復明老師創作歌曲〈台北的天空〉的王芷蕾獻獎，此前她說道：「陳老師對音樂的熱情和執著數十年如一日，能得到音樂人最高榮譽的金曲獎特別貢獻獎，實至名歸。」

陳復明長期耕耘華語音樂，不僅造就許多巨星，也讓華語音樂更加多元且豐富，王芷蕾表示，陳復明老師對音樂的執著、熱愛以及製作音樂專注細膩的精神，相當值得後進們學習，「他會把所知道的一切，傾囊相授都教給後輩們，讓我覺得非常了不起」。

獻獎人王芷蕾為了金曲獎，專程從美國來到高雄。她在頒獎時表示，陳復明的創作風格千變萬化，他能很精準掌握到歌者的特質，「唱到他寫的歌曲，就能讓歌手更上一層樓」。

王芷蕾提及，陳復明是慧眼識英雄的伯樂，只要看到任何相關領域的佼佼者，他會很主動積極地幫助他們、提攜他們，「他總是把光環和機會留給後進晚輩，這是他為人寬厚的胸襟和氣度」。

陳復明在華語音樂這片園地裡努力耕耘付出，數十年如一日。王芷蕾強調，他對音樂的要求嚴謹、細膩，工作態度執著且專注，他雖然很嚴格又很幽默，「只要跟他合作的音樂人，對他都非常、非常敬重。」

在典禮播放的影片中，歌手伍思凱、作詞人鄔裕康等多位音樂人，侃侃而談起陳復明在他們音樂生命中的記憶。隨後，當陳復明步上頒獎台時，全場音樂人齊聲鼓掌致敬，成為今晚動人的一幕。

陳復明表示看到許多的朋友在影片介紹他「從來沒這麼感動過」。如今能獲得特別貢獻獎，陳復明表示：「我想是因為緣分吧，我碰觸到許多奇妙的緣分，我在最好的年代加入了最好的團隊。」他一一感謝學生時代一起組團的哥們、夜總會、走唱多年的夥伴、唱片公司，以及所有合作過的音樂人和歌手、製作唱片的團隊、親朋好友。

陳復明：音樂的美好如同母親的歌聲，可以持續傳遞下去

「母親唱歌給我聽、春風吻上我的臉，音樂的美好也可以像這樣傳遞下去。」回憶起孩子時期的陳復明這樣說。

對於年輕一代的音樂人，陳復明最後說道：「你們很棒，但是請你們記得，無論你們現在在什麼地方，遭遇到怎樣挫折，你們的創作不要停」。即便作品只感動了一個人，陳復明認為，這就是有價值的，更何況現在與未來是一個無遠弗屆的世界，音樂人可以感動千千萬萬的人。

「80、90年代或許是唱片工業最美好的時間，但對音樂創作來說，每個年代都是最美好的，所以繼續創作、不要停，加油。」陳復明鼓勵道。

陳復明在後台受訪時表示，剛剛在台上真的太感動，百感交集，拼命努力停下眼淚以免在台上一直哭個不停。他也提到，獻獎人王芷蕾為遠從美國，在台灣疫情如此嚴重時，來到台灣，讓他能領到這個獎；真的非常感恩。

另外在影片中看到許多老朋友，雖然大家平時不常聯絡，但看到大家談到他時說的話，他相信都是心裡話，看了也是讓他心情非常感動又激動。陳復明也說，在這個年代，或許在音樂這行，要過生活有些不太容易，但如果去別的行業工作，改行了創作也不要停下來，尤其在現在，可以透過無遠弗屆的網路，讓自己的音樂創作被看到，要堅持做自己喜愛的事情。

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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範