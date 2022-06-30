7月新制上路：電價調漲、國旅補助、租金補貼、自備環保杯享優惠⋯⋯多項重點措施一次看
我們想讓你知道的是
7月防疫新政策包含第三輪快篩實名制、0到6歲幼兒領取第二輪免費5劑快篩；生活消費則有國內旅遊補助、用電大戶電價調漲、攜帶環保杯享折價優惠、擴大租金補貼等。
七月開始政府各部門推出多項新措施，如：第三輪快篩實名制開跑、用電大戶電價調漲、自備環保杯享優惠等，民眾可多加留意申請及注意事項。
生活消費
（一）用電大戶電價調漲
7月1日起，高壓及特高壓的產業用電大戶電價調漲15％，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度。另考量疫情後使產業順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲。
（二）小商店、低壓用戶、高中以下學校電費不調漲
為顧及民生物價，小商店、低壓用戶、高中以下學校及宅用電1,000度以下的電費將不調漲。同時為提高節能誘因，住宅用電1,001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭），電價將調漲9％。
（三）攜帶環保杯享折價優惠
7月1日起，消費者至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場買飲料如自備非一次用飲料杯時，將獲得與未自備飲料杯至少5元價差的優惠。
- 7-11每月1日自備環保杯現省7元
- 7月31日前至全家板橋廣榮電借用循環杯購買飲品，贈送中杯熱美式
- 星巴克自備環保杯享10元回饋
- 麥當勞、肯德基自備環保杯享優惠5元
（四）國內旅遊補助
交通部振興國旅補助自7月15日上路至12月15日結束，提供平日（週日至週四）住宿每人每晚補助800元；另有加碼方案，若符合選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館或打滿3劑疫苗等條件，最高每房每晚可折抵1,300元。
（五）擴大租金補貼
中央300億租金補貼於7月1日開放申請，預計於10月發放。租屋補貼門檻放寬為每月平均所得為各地最低生活費金額3倍以下。另所承租住宅放寬為未保存登記建物（如頂樓加蓋）承租戶也可申請。
加碼租金補貼條件如下，擁有多重資格者可擇優適用：
- 初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年：提高至補貼金額1.2倍。
- 結婚2年內新婚家庭：提高至補貼金額1.3倍。
- 育有未成年子女（含胎兒）家庭：原本不論子女人數多寡均統一補貼4,000元，現則按生育人數提高補貼金額，育有1人提高至1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，以此類推。
- 經濟弱勢（低收入戶／中低收入戶）家庭：提高至補貼金額1.4倍
- 社會弱勢（身心障礙者／原住民／65歲以上／其餘《住宅法》第4條社會弱勢身分）家庭：提高補貼金額至1.2倍。
（六）不動產移轉免附紙本稅單
7月1日起，民眾可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，再向地政事務所申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，將由事務所主動查詢繳稅情況，民眾免附土地增值稅或契稅紙本稅單。
防疫資訊
（一）第三輪快篩實名制
7月1日起，全國實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，每個販售據點每天配送份數117份，並取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。
（二）0到6歲幼兒可領取第二輪免費5劑快篩試劑
7月1日起免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給0至6歲幼童，民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點領取。
（三）擴大第4劑接種對象
7月1日起，指揮中心提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。
新聞來源
- 不動產移轉一站式服務免附紙本稅單，內政部地政司提供海報及懶人包，歡迎多加利用！ （內政部）
- 自7月1日起，實施第三輪家用快篩抗原試劑實名制，民眾可持健保卡購買（疾管署）
- 為保障0-6歲學齡前幼兒健康，7/1起將免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑（疾管署）
- 7月1日起，擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員為第二次追加劑接種對象（疾管署）
- 交長王國材邀觀光業者座談 聚焦深耕國內旅遊 迎接國際觀光客（觀光局）
- 住宅用電1,000度以下及商家用電不漲 電價費率審議會決議將針對用電大戶調漲電價 平均電價漲幅為8.4％（經濟部）
- 自備飲料杯，消費小確幸（環保署）
- 300億元中央擴大租金補貼專案（行政院）
延伸閱讀
- 7月1日起自備飲料杯優惠5元政策正式實施，星巴克加碼每杯省10元
- 立委批「300億租金補貼」是選前失敗的政策買票，營建署回應：不需遷戶籍、不用房東同意也可申請
- 台電今年1-5月累積虧損500億，27日電價調漲勢不可擋，產業界支持「台灣電價必須與世界接軌」
責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。