7月新制上路：電價調漲、國旅補助、租金補貼、自備環保杯享優惠⋯⋯多項重點措施一次看

七月開始政府各部門推出多項新措施，如：第三輪快篩實名制開跑、用電大戶電價調漲、自備環保杯享優惠等，民眾可多加留意申請及注意事項。

生活消費

（一）用電大戶電價調漲

7月1日起，高壓及特高壓的產業用電大戶電價調漲15％，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度。另考量疫情後使產業順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲。

（二）小商店、低壓用戶、高中以下學校電費不調漲

為顧及民生物價，小商店、低壓用戶、高中以下學校及宅用電1,000度以下的電費將不調漲。同時為提高節能誘因，住宅用電1,001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭），電價將調漲9％。

（三）攜帶環保杯享折價優惠

7月1日起，消費者至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場買飲料如自備非一次用飲料杯時，將獲得與未自備飲料杯至少5元價差的優惠。

7-11每月1日自備環保杯現省7元

7月31日前至全家板橋廣榮電借用循環杯購買飲品，贈送中杯熱美式

星巴克自備環保杯享10元回饋

麥當勞、肯德基自備環保杯享優惠5元

Photo Credit: 行政院環保署

（四）國內旅遊補助

交通部振興國旅補助自7月15日上路至12月15日結束，提供平日（週日至週四）住宿每人每晚補助800元；另有加碼方案，若符合選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館或打滿3劑疫苗等條件，最高每房每晚可折抵1,300元。

（五）擴大租金補貼

中央300億租金補貼於7月1日開放申請，預計於10月發放。租屋補貼門檻放寬為每月平均所得為各地最低生活費金額3倍以下。另所承租住宅放寬為未保存登記建物（如頂樓加蓋）承租戶也可申請。

加碼租金補貼條件如下，擁有多重資格者可擇優適用：

初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年：提高至補貼金額1.2倍。

結婚2年內新婚家庭：提高至補貼金額1.3倍。

育有未成年子女（含胎兒）家庭：原本不論子女人數多寡均統一補貼4,000元，現則按生育人數提高補貼金額，育有1人提高至1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，以此類推。

經濟弱勢（低收入戶／中低收入戶）家庭：提高至補貼金額1.4倍

社會弱勢（身心障礙者／原住民／65歲以上／其餘《住宅法》第4條社會弱勢身分）家庭：提高補貼金額至1.2倍。

Photo Credit: 行政院

（六）不動產移轉免附紙本稅單

7月1日起，民眾可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，再向地政事務所申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，將由事務所主動查詢繳稅情況，民眾免附土地增值稅或契稅紙本稅單。

防疫資訊

（一）第三輪快篩實名制

7月1日起，全國實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，每個販售據點每天配送份數117份，並取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。

（二）0到6歲幼兒可領取第二輪免費5劑快篩試劑

7月1日起免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給0至6歲幼童，民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點領取。

（三）擴大第4劑接種對象

7月1日起，指揮中心提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航