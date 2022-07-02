【2022金曲獎】年度歌曲茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉：音樂是在絕望中的救贖，沒有紅不紅，只有快不快樂

2022第33屆金曲獎評審團主席阿弟仔此前表示，本屆評審在入圍階段各獎項投票前，都會先討論需不需增額入圍名單，因去（2021）年整體的表現都非常令人驚艷，非常擔心漏人，最後幾乎每個獎項都增額，年度歌曲就增額至8首。

而擴增至8首的年度歌曲獎，此獎項由小S、陶晶瑩攜手頒發，最終則由茄子蛋《愛情你比我想的閣較偉大》抱回獎項。評審的評語則為：「這首歌旋律或製作都成功掌握音樂內涵與市場品味，不但是厲害的旋律、也是有質感的作品。」

茄子蛋為台灣獨立樂團，2012年成立於台北，由主唱兼鍵盤手阿斌、吉他手阿德及阿任組成，歌曲風格涵蓋經典搖滾、藍調、Fusion交織著街頭卡拉OK和流行金曲風格。

《愛情你比我想的閣較偉大》是茄子蛋為電影《當男人戀愛時》創作的電影主題曲，隨著電影爆紅，至今在YouTuber創下超過5000萬觀看次數。這首描寫男主角內心的深情歌曲也家喻戶曉。

這首歌取樣自團員三人出生的1990年代風格，鼓的編曲模擬從前的電子音樂感、貝斯部分則嘗試做類似舞曲的重拍、合成器挑選了具有潮流感的音色，如同電影劇中男主角阿成的故事一樣，急速地跌入愛情裡頭。

茄子蛋吉他手阿德獲獎後表示，不管這個世界上發生多少令人傷心難過的爛事，我們都要選擇善良才能安穩走下去。吉他手阿任坦言自己沒有準備感言，但感謝有音樂，「音樂是在絕望中的救贖，沒有紅不紅，只有快不快樂。」

茄子蛋發表完感言後，居然還有30秒鐘的致詞時間，3人直接現場表演了一段Beatbox。

接著，茄子蛋在後台受訪時表示，對於得獎感覺很不真實。至於台上的感言有注意時間，很快就講完結束，他們開玩笑表示，因為大會說希望頒獎典禮11點結束，所以他們就講快一點。

對於當時是什麼心情寫這首歌？茄子蛋表示，這是《當男人戀愛時》電影主題曲，他們已經和導演合作過很多次，包括好幾隻mv，合作很多影片，當時聽到這個電影的邀約，就認為這絕對要寫。

年度歌曲獎（粗體為得獎者）

滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊

Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅

奶奶《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱

玻璃心《鬼才做音樂》／演唱者：黃明志、陳芳語

如果可以《如果可以》／演唱者：韋禮安

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡

雛形《雛形》／演唱者：徐佳瑩

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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範