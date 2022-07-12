《哇，原來頭腦這麼厲害！》：神經科學家如何探究大腦地圖？

作者：利恩・德魯（Liam Drew）

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《哇，原來頭腦這麼厲害！：進入記憶、感官與心智的神奇世界》，大石國際文化出版

作者：利恩・德魯（Liam Drew）

譯者：謝伯讓

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你知道人類的大腦裡含有超過850億個神經細胞嗎？

你知道必須等到你20歲，你的腦才算發育完全嗎？

這是一本給小朋友的最佳腦科學指南，除了剖析大腦與神經系統的構造、它們如何蒐集與傳遞資訊、如何思考、如何學習、如何形成記憶之外，也探討腦科學上還沒有答案的一些問題！

透過有趣的插畫、清晰的圖表和精采的照片，讓孩子對自己的心智和大腦這個重要器官產生好奇心。

本書特色

美國亞馬遜書店五星超高評價，小朋友的生物教育起點的最佳讀物。

以精準的圖片和手繪可愛插圖，讓小朋友了解大腦的運作與構造。

最貼近生活的案例，解說大腦如何控制我們的行動。

幫家長一舉解答孩子對大腦、神經和感覺的各種疑問。

Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰