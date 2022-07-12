2022/07/12,
科學

《哇，原來頭腦這麼厲害！》：神經科學家如何探究大腦地圖？

《哇，原來頭腦這麼厲害！》：神經科學家如何探究大腦地圖？
Photo Credit: 大石國際文化出版

我們想讓你知道的是

這是一本給小朋友的最佳腦科學指南，除了剖析大腦與神經系統的構造、它們如何蒐集與傳遞資訊、如何思考、如何學習、如何形成記憶之外，也探討腦科學上還沒有答案的一些問題！透過有趣的插畫、清晰的圖表和精采的照片，讓孩子對自己的心智和大腦這個重要器官產生好奇心。

作者：利恩・德魯（Liam Drew）

大腦地圖
Photo Credit: 大石國際文化出版
探究大腦
Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《哇，原來頭腦這麼厲害！：進入記憶、感官與心智的神奇世界》，大石國際文化出版

作者：利恩・德魯（Liam Drew）
譯者：謝伯讓

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你知道人類的大腦裡含有超過850億個神經細胞嗎？

你知道必須等到你20歲，你的腦才算發育完全嗎？

這是一本給小朋友的最佳腦科學指南，除了剖析大腦與神經系統的構造、它們如何蒐集與傳遞資訊、如何思考、如何學習、如何形成記憶之外，也探討腦科學上還沒有答案的一些問題！

透過有趣的插畫、清晰的圖表和精采的照片，讓孩子對自己的心智和大腦這個重要器官產生好奇心。

本書特色

  • 美國亞馬遜書店五星超高評價，小朋友的生物教育起點的最佳讀物。
  • 以精準的圖片和手繪可愛插圖，讓小朋友了解大腦的運作與構造。
  • 最貼近生活的案例，解說大腦如何控制我們的行動。
  • 幫家長一舉解答孩子對大腦、神經和感覺的各種疑問。
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Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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2022/07/12,
環境

【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球

【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
Photo Credit:TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。

在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。

農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。

然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。

農糧署_完稿
Photo Credit:TNL Brand Studio

農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程

為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。

使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：

  • 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
  • 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
  • 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
照片-雙人回收
Photo Credit:農委會農糧署
雙人手動回收農膜方式。

農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。

照片-小農膜機
Photo Credit:農委會農糧署
農民使用小型農膜回收機進行農膜回收。

要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！

[行政院農業委員會農糧署 廣告]


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