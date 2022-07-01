【疫情週報】6/25-7/1：公布重複感染定義及處置原則、6個月至5歲幼兒獲准接種莫德納疫苗，本週重點一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情發展至本週（6/25-7/1），仍持續呈現下降趨勢。自7月起，家用快篩實名制第三輪開始販售，6個月至5歲幼兒也可免費領取第二輪家用快篩。

指揮中心也在7月1日公布已解隔的確診個案重複感染COVID-19定義及相關處置原則。《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 第三輪家用快篩實名制7月起開始販售。

6個月至5歲幼兒7月起可免費領取第二輪5劑家用快篩。

指揮中心公布COVID-19重複感染定義及個案處置原則。

衛福部專家會議核准6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗。

首批Novavax疫苗已於6月30日抵台。

一週疫情發展概述

本週疫情與前一週（6/18-6/24）相較，仍呈現下降趨勢，新增確診總已降至30萬例以下，甚至本週一（6月27日）單日新增確診數低於3萬例。

前一週新增確診數總計為34萬2313例，平均數為4萬8902例，中位數是6月19日的5萬0561例。本週新增確診數總計為26萬9404例，平均數為3萬8486例，中位數是6月26日的3萬9568例。

重大防疫規範變化

【家用快篩】

指揮中心27日表示，基於6個月至5歲幼兒尚未接種COVID-19疫苗，自今年7月1日起，將免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒（0至6歲），民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

7月1日起，全國實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，每個販售據點每天配送份數117份，並取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。

【公費快篩】

指揮中心30日表示，為持續保持警戒及加強社區監測，指揮中心將自年7月1日起再延長COVID-19社區加強監測方案至今年12月31日，且為提高偏鄉及離島地區民眾取用公費家用快篩試劑的可近性，並維持社區監測量能，擴增約37家偏鄉及離島地區診所或衛生所加入，截至目前全國共有737家定點診所參與，指揮中心呼籲有出現呼吸道症狀的民眾善加利用。

指揮中心提醒，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往本計畫定點診所，由醫師評估發放試劑。民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」網頁 線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，如居家快篩檢驗為陽性時，請由醫師經視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所現場評估確認。外出時務必配戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。

指揮中心說明，有關公費家用快篩試劑發放診所已公告於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」／台灣社交距離App及採檢地圖／發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖，以利民眾查詢。

【公布重複感染定義及處置原則】

指揮中心7月1日公布已解隔的確診個案重複感染COVID-19的定義及個案處置原則，依據發病日或採檢日是否超過3個月作為劃分，有不同的定義（詳下圖）：

【疫苗接種】

指揮中心27日表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於同日上午召開，對以下數類對象做出了疫苗接種的相關建議。

專家會議建議6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗接種，建議接種劑量為2劑基礎劑，間隔為4至8週以上。針對5到11歲兒童基礎加強劑及追加劑，專家會議建議免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑（與第二劑間隔28天後接種）；其餘5到11歲兒童，則建議於滿5個月（150天）後，接種追加劑。

為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫的衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，專家會議建議「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑，建議與第一次追加劑間隔5個月以上。

針對COVID-19確診者疫苗接種建議，專家會議出，依據現有有限資料顯示，延長SARS-CoV-2感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發之免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，爰建議確診者可自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。

專家會議表示，確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合下列情形，可經醫師評估適宜接種後，完成尚未完成之COVID-19疫苗劑次：

因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加。 免疫力／免疫功能低下導致感染風險增加。 因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需。

另外，專家會議也建議Novavax COVID-19疫苗使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用。

指揮中心29日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，於30日上午抵達桃園機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批效期至今年9月30日。

即將上路的政策與疫情走向推測

衛福部ACIP會議已核准6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗，指揮官陳時中原先預定在6月29日宣布幼兒莫德納疫苗將於30日抵台，後續因文件問題，延後了疫苗到貨的時間。

另外，屬於次蛋白疫苗的Novavax已於本週抵台，指揮中心預計最快可於7月8日起提供接種。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範