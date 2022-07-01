【疫情週報】6/25-7/1：公布重複感染定義及處置原則、6個月至5歲幼兒獲准接種莫德納疫苗，本週重點一次看
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針對5到11歲兒童基礎加強劑及追加劑，專家會議建議免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑（與第二劑間隔28天後接種）；其餘5到11歲兒童，則建議於滿5個月（150天）後，接種追加劑。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情發展至本週（6/25-7/1），仍持續呈現下降趨勢。自7月起，家用快篩實名制第三輪開始販售，6個月至5歲幼兒也可免費領取第二輪家用快篩。
指揮中心也在7月1日公布已解隔的確診個案重複感染COVID-19定義及相關處置原則。《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。
本週重點概述
- 第三輪家用快篩實名制7月起開始販售。
- 6個月至5歲幼兒7月起可免費領取第二輪5劑家用快篩。
- 指揮中心公布COVID-19重複感染定義及個案處置原則。
- 衛福部專家會議核准6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗。
- 首批Novavax疫苗已於6月30日抵台。
一週疫情發展概述
本週疫情與前一週（6/18-6/24）相較，仍呈現下降趨勢，新增確診總已降至30萬例以下，甚至本週一（6月27日）單日新增確診數低於3萬例。
前一週新增確診數總計為34萬2313例，平均數為4萬8902例，中位數是6月19日的5萬0561例。本週新增確診數總計為26萬9404例，平均數為3萬8486例，中位數是6月26日的3萬9568例。
重大防疫規範變化
【家用快篩】
指揮中心27日表示，基於6個月至5歲幼兒尚未接種COVID-19疫苗，自今年7月1日起，將免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒（0至6歲），民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。
指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。
7月1日起，全國實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，每個販售據點每天配送份數117份，並取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。
【公費快篩】
指揮中心30日表示，為持續保持警戒及加強社區監測，指揮中心將自年7月1日起再延長COVID-19社區加強監測方案至今年12月31日，且為提高偏鄉及離島地區民眾取用公費家用快篩試劑的可近性，並維持社區監測量能，擴增約37家偏鄉及離島地區診所或衛生所加入，截至目前全國共有737家定點診所參與，指揮中心呼籲有出現呼吸道症狀的民眾善加利用。
指揮中心提醒，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往本計畫定點診所，由醫師評估發放試劑。民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」網頁 線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，如居家快篩檢驗為陽性時，請由醫師經視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所現場評估確認。外出時務必配戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。
指揮中心說明，有關公費家用快篩試劑發放診所已公告於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」／台灣社交距離App及採檢地圖／發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖，以利民眾查詢。
【公布重複感染定義及處置原則】
指揮中心7月1日公布已解隔的確診個案重複感染COVID-19的定義及個案處置原則，依據發病日或採檢日是否超過3個月作為劃分，有不同的定義（詳下圖）：
【疫苗接種】
指揮中心27日表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於同日上午召開，對以下數類對象做出了疫苗接種的相關建議。
專家會議建議6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗接種，建議接種劑量為2劑基礎劑，間隔為4至8週以上。針對5到11歲兒童基礎加強劑及追加劑，專家會議建議免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑（與第二劑間隔28天後接種）；其餘5到11歲兒童，則建議於滿5個月（150天）後，接種追加劑。
為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫的衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，專家會議建議「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑，建議與第一次追加劑間隔5個月以上。
針對COVID-19確診者疫苗接種建議，專家會議出，依據現有有限資料顯示，延長SARS-CoV-2感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發之免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，爰建議確診者可自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。
專家會議表示，確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合下列情形，可經醫師評估適宜接種後，完成尚未完成之COVID-19疫苗劑次：
- 因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加。
- 免疫力／免疫功能低下導致感染風險增加。
- 因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需。
另外，專家會議也建議Novavax COVID-19疫苗使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用。
指揮中心29日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，於30日上午抵達桃園機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批效期至今年9月30日。
即將上路的政策與疫情走向推測
衛福部ACIP會議已核准6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗，指揮官陳時中原先預定在6月29日宣布幼兒莫德納疫苗將於30日抵台，後續因文件問題，延後了疫苗到貨的時間。
另外，屬於次蛋白疫苗的Novavax已於本週抵台，指揮中心預計最快可於7月8日起提供接種。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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