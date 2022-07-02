【2022金曲獎】最佳華語女歌手蔡健雅：希望我的音樂一直是你們的朋友，也是你們的鏡子

入圍2022第33屆金曲獎最佳華語女歌手獎的音樂人，此前評審團主席阿弟仔表示，幾乎沒有共通之處，但是各有特色，且金曲獎討論的是華語，有任何華語專輯報名，評審都會用嚴格與專業的態度評斷。

而本屆華語女歌手獎，有蔡健雅、魏如萱等人尋求再度封后，也有像Karencici這樣的年輕唱將首度入圍，在老將、新秀齊聚的狀況下，最終的得獎者為蔡健雅。

蔡健雅出道25年，這是她第4度勇奪金曲歌后，超越張惠妹紀錄單獨居榜首。另外，在本屆金曲入圍名單，以環球國際唱片股份有限公司入圍15項為入圍階段大贏家，其中專輯作品以蔡健雅的《DEPART》入圍8項居冠，黃連煜的《滅人山》則以7項入圍緊追在後。

先前評審阿弟仔提及《DEPART》曾說到，蔡健雅的音樂有其獨特之處，整體表現很好，也包含個人的才華，而一張專輯能夠得到很多的獎項入圍，是非常多的音樂人貢獻，無法只單講蔡健雅個人。

Photo Credit: 中央社 金曲歌后蔡健雅以在疫情下創作的新專輯DEPART獲得第33屆金曲獎歌后，她重拾簡單音符，唱出對地球的情歌。

出生於新加坡的蔡健雅，19歲時參加《Asia Bagus》節目受到一個以翻唱歌曲表演為主的樂團青睞，然後成為該樂團的主唱，常在駐點在飯店、pub演出，也就此展開她的音樂生涯。

如今，蔡健雅以《DEPART》獲得最佳女歌手獎，她在得獎時表示，自己要謝謝金曲獎。在她剛開始入行時，是一個只會唱西洋歌的洋妞，因此覺得自己格格不入，想試著唱中文歌，但還要翻字典。

有一度，蔡健雅很想放棄音樂，但她在2006年以《雙棲動物》獲得第一座金曲獎，「金曲獎挽留了我，伸出手說：『繼續唱』，唱到現在我已經唱了25年。」

蔡健雅做音樂做很久，很害怕自己的聲音會被遺忘、會被聽膩，所以一直很希望保持對音樂的熱情，也對世界有一種好奇，「希望我的音樂一直是你們的朋友，也是你們的鏡子。」

蔡健雅在台上特別提到母親，「妳今天真的是我的幸運物」，她哽咽表示，並要母親「站起來一下」，強調她78歲、還保持的非常好。

蔡健雅提到，這張專輯的開始其實很孤獨，「宇宙伸出了很多橄欖枝給我，讓我碰到很多對的人，讓我們完成這張專輯。」

最佳華語女歌手獎（粗體為得獎者）

Karencici／99% Angel

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳

蔡健雅／DEPART

以莉高露／尋找你

魏如萱／HAVE A NICE DAY

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON

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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範