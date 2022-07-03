【2022金曲獎】最佳華語專輯蔡健雅《DEPART》：疫情下催生的新模式音樂作品

在入圍階段時，評審團阿弟仔就曾表示，最佳華語專輯的項目討論非常久，而在入圍階段就廝殺異常激烈的華語專輯轉，最終由剛抱回第33屆金曲華語女歌手蔡健雅的《DEPART》脫穎而出。此張專輯為蔡健雅首次包辦編曲錄音工程，也是疫情下催生的新模式音樂作品。

《DEPART》邀請到作詞人葛大為、小寒、周耀輝為專輯部分歌曲填詞。另外，為了讓創作人更能了解歌曲的背後意涵，蔡健雅更親自和每位作詞人溝通專輯主體跟創作理念。這張專輯的所有錄音都在蔡健雅自宅錄音室中完成，並嘗試回歸到音樂本質上的音色體現。

《DEPART》專輯對於蔡健雅來說，更像是往內出走，喚醒內心重回初衷的自我探索。蔡健雅希望聽眾能夠藉由這張專輯，穿越到重返初始的「蔡健雅」。

蔡健雅的《DEPART》拿下最佳華語專輯獎，她在領獎時指出，這個獎得來不易，「其實最深的感觸是，我很慶幸我做了這張專輯，但我不希望我要多做一張這樣的專輯，它會提醒我們在這兩年發生的事。」

儘管如此，蔡健雅非常慶幸有音樂當我們的避風港，在我們每一分、每一秒最脆弱的時候，還是有音樂可以安撫我們，「就那麼簡單，這張專輯想做的就是這個，陪著我們、提醒我們發生什麼事情。」

蔡健雅表示，這兩年疫情影響了我們，留下一個腳印，因為有一天、一切會好的時候我們不會再記得，非常榮幸評審可以給我。

領完獎到後台接受採訪的蔡健雅似乎還在消化這件事情。「因為真的完全沒想到。後面好像一陣亂，第一個我記得，是錄音獎，那獎項是入圍我已經很驕傲了」她仍不敢置信地說道。

蔡健雅分享創作《DEPART》這張專輯的心路歷程，「要用一把吉他一個mic，看能做出什麼，雖然後來有加了一點弦樂。也是挑戰自己敢不敢那麼簡單，但是簡單還是有那種，空氣感，氣氛上的層次，那段整個過程花很多時間，因為你要把簡單東西聽起來不是那麼間單。」對此，她表示自己真的很自豪。

最佳華語專輯獎（粗體為得獎者）

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／演唱者：詹雯婷

愛情一陣風／演唱者：李權哲

DEPART／演唱者：蔡健雅

HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱

夜間模式／演唱者：無實物藝術團

飛狗／演唱者：崔健

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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範