【2022金曲獎】最佳年度專輯蔡健雅《DEPART》：所有的音樂人都是說故事的人

堪稱金曲獎最大獎的年度專輯獎，由最佳華語專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳客語專輯獎、最佳原住民語專輯獎的入圍者們共同角逐。換句話說，年度專輯獎是所有專輯類獎項入圍者都有機會獲得的獎項，而最終以阿弟仔為首的評審團，將此獎頒給蔡健雅的《DEPART》。

本屆金曲最佳華語女歌手蔡健雅專輯《DEPART》甫榮獲最佳華語專輯後，緊接著又獲得年度專輯獎的肯定。蔡健雅激動的情緒尚未平復，得知年度專輯獎由《DEPART》拿下後，她感動地表示：「我不想哭，因為我的妝髮花了很長時間」。

連續上台的蔡健雅抹了抹眼角，在台上不敢置信地說道：「沒有想到還有機會拿這個，我幻想過，但我不覺得是可能的。」

蔡健雅表示，希望可以為社會做一些什麼東西，「音樂有太多可能性，很榮幸從開始到現在，我一直做音樂，我覺得我應該不會改行，直到你們不想再聽我的音樂。」

接著，蔡健雅在後台接受採訪時指出，所有的音樂人都是說故事的人（story teller），「我們發生的每件事情、所有的細節、呼吸的空氣、看到的每個故事，都是靠我們這些音樂人去寫下來」，她希望大家所有的故事，都放所有的心去寫，「以後外星人來的時候，聽到我們的音樂，就會知道發生了什麼事情。」

蔡健雅帶著興奮的心情表示，「一天拿到四座還蠻爽的哈哈哈哈。年度專輯是我最想得的，可能因為它的意義吧。」同時，她也說這張專輯是為了證明自己，並且記錄下這幾年發生的事情。

「我想為了地球、為了人類寫歌，所以得到年度專輯會被關注」蔡健雅認為這很現實，但音樂就是這樣子的奇妙，可以記錄很多事情。

接著，蔡健雅到後台受訪時表示，「我內心要感謝的人，都是我私底下，不是我們在台上要說什麼，他們都很低調，也是我都很親近到心有靈犀的人；這張專輯的意義很多，我覺得宇宙一直伸出手，橄欖枝給我，讓這張專輯這期間，可以順利完成，要感謝所有人。」

其中《DEPART》專輯中《Bluebirds》一曲，則是以「青鳥」的角度，檢視疫情之下的當代生活，試圖拋出「究竟何為幸福」的大哉問。蔡健雅嘗試訴說人們對於未知的嚮往。然而現狀不安的暗潮洶湧，是非紛擾讓初心動搖，但我們何不就像青鳥一樣？義無反顧地向天空振翅高飛、懷抱單純的信念朝希望奔去。

MV中透過多段俯瞰角度的影像，紀錄了流淚的空姐、揮汗送餐的外送員、辛苦的醫護人員，以及平凡的情侶和學生等等人物的日常畫面，該作品的MV導演陳珊妮表示：「大部分的人，都不認為自己是被幸福眷顧的，但其實你可能也不是最痛苦的，端看自己用什麼樣的角度去看待生活。」

編曲上，吉他及曼陀林撐起了整首歌的基調，彷彿人心中的純粹，正往設定的道路前行。Ricky Ho為歌曲譜寫的弦樂，邀來保加利亞國家廣播交響樂團演出錄製，將他運用對歌曲的想像化成恢宏的樂曲，賦予〈Bluebirds〉更加磅礴厚實的音樂份量。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範