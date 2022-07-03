【2022金曲獎】評審團主席阿弟仔揭評選內幕：蔡健雅「返璞歸真」首輪就勝出，黃宣一票之差輸給崔健

第33屆金曲獎頒獎典禮今晚（2日）在高雄巨蛋圓滿落幕，華語歌后由蔡健雅穩坐，拿下生涯第4座最佳華語女歌手獎，打破原先和張惠妹一起保持的3座金曲歌后的紀錄，同時也以《DEPART》拿下最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語專輯獎和今晚最後一個頒發的年度專輯獎，共拿下4大獎，與61歲歌手黃連煜並列今晚的大贏家。

評審團主席阿弟仔在後台首訪時指出，這次評審最困難是，入圍者很不同。年經得很年輕，資深的很資深，音樂面向非常廣，評審們其實很難找到共識，會一直討論一直拉扯，經過很長的好幾輪的討論，最終才能產生這獎項。阿弟仔表示，他自己看待這過程，

每個入圍者都很厲害，每個得獎者都是需要一定的「天時地利人和」才有這機會。

黃宣和崔健投票到最後一輪，蔡健雅第一輪投票就勝出

阿弟仔表示，這次包括國語男歌手、女歌手、最佳樂團，還有新人，年度專輯，年度歌曲這些獎項都很難決定，評審團大獎也討論很久。

阿弟仔說明，華語最佳男歌手，黃宣、盧廣仲、崔健和裘德都有進入很激烈的討論，到了第三輪最終是崔健和黃宣。而最終崔健得獎的原因為何？阿弟仔直言，評審們都很糾結，黃宣是新生代非常出色的歌手，大家都很愛他，黃宣也很敏銳，很有才華。非常可惜就是黃宣遇上了很具有時代代表性的崔健。崔健30年來秉持熱誠和創作能量，持續在音樂領域努力，放眼整個華語市場，崔健都是非常有影響力的人，所以最後黃宣一票之差輸給了崔健。

華語女歌手部分，阿弟仔則直言，蔡健雅是在第一輪就勝出了，蔡健雅整張專題非常突出、出色，加上這次專輯的返璞歸真，讓所有評審給他這樣的肯定。

蔡健雅2021年發行專輯《DEPART》，蔡健雅首次包攬了整張專輯的譜曲、編曲、木吉他彈奏及在自宅錄音室完成所有錄音。她這次選擇捨棄便利的電腦人工技術，回歸到音樂本質上的音色體現，將樂器本應有的原樣如實呈現。也因為如此，專輯內除了他人作詞的作品無法與demo共用外，絕大部分歌曲歌詞、編曲、曲調皆是當初蔡健雅創作的demo原始保留，甚至人聲都是保留至最後成品中。

阿弟仔也說，金曲獎會很考慮的是專輯製作的「工業水平」，蔡健雅身兼製作人，在錄音、所有的環節都顧得非常到位，「我覺得真的很難評」，但是因為蔡健雅綜合更面向，整體有更高的分數。

至於年度歌曲獎，阿弟仔則表示地說，他真心認為不只有一首，他在入圍時就提過，建議明年金曲獎可以改成Top10，因為每首歌都有喜歡的群眾，都有其代表性；在年度歌曲獎，最後包含韋禮安的《如果可以》、黃明志的《玻璃心》，大家的討論都很多，所以他給金曲獎的建議就是可以有多首。

至於本屆得獎者的風向，阿弟仔則表示：「我還是強調多元性，這是一個非常包容的金曲獎，包容不同曲風、音樂，不同年齡的音樂人。」

第33屆金曲獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

【演唱類】

【出版獎】

年度專輯獎

年度歌曲獎

滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊

Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅

奶奶《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱

玻璃心《鬼才做音樂》／演唱者：黃明志、陳芳語

如果可以《如果可以》／演唱者：韋禮安

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡

雛形《雛形》／演唱者：徐佳瑩

最佳華語專輯獎

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／演唱者：詹雯婷

愛情一陣風／演唱者：李權哲

DEPART／演唱者：蔡健雅

HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱

夜間模式／演唱者：無實物藝術團

飛狗／演唱者：崔健

最佳台語專輯獎

新寶島康樂隊 第12張剪剪花／演唱者：新寶島康樂隊

不是路／演唱者：百合花

GOLDEN 太子 BRO／演唱者：Flesh Juicer 血肉果汁機

看無／演唱者：王俊傑

空／演唱者：江惠儀

下半場／演唱者：張涵雅

最佳客語專輯獎

虛空現下／演唱者：黃宇寒

滅人山／演唱者：黃連煜

今本日係馬／演唱者：羅思容

他鄉尋客／演唱者：愛客樂

塹／演唱者：彭柏邑

最佳原住民語專輯獎

溯／演唱者：野東西

Ira…a micekor 靜靜地等待著／演唱者：Osay Hongay

pongso no Tao／演唱者：陳建年

《N1》那屋瓦一號作品／演唱者：夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi

我們的島／演唱者：戴曉君、布妲菈．碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki

iya manu maitucu 我以為我不知道／演唱者：Kerekelj 沈昉禎

最佳MV獎

馬克吐溫《多色寶山大王》／導演：林毛

以上皆非《以上皆非》／導演：比爾賈

甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／導演：蔡宜豫

自我的介紹《勵志論》／導演：殷振豪

我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT《GOLDEN 太子 BRO》／導演：林士鈞

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／導演：ØZI、李品賢

【個人獎】

最佳作曲人獎

宋念宇／等妳想起我《無視》／演唱者：小宇-宋念宇

蔡健雅／Bluebirds《DEPART》／演唱者：蔡健雅

盧廣仲／雨時多雲偶陣晴《勵志論》／演唱者：盧廣仲

鮮于貞娥／賣花的人《HAVE A NICE DAY》／演唱者：魏如萱、鮮于貞娥

艾怡良／貪《偏偏我卻都記得》／演唱者：艾怡良

HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／演唱者：HUSH

最佳作詞人獎

羅思容／測量《今本日係馬》／演唱者：羅思容

周耀輝／Into The Wild《DEPART》／演唱者：蔡健雅、阿雲嘎

陳昇／去二連浩特的夜車《麗春》／演唱者：陳昇

武雄／攪擾《舞台》／演唱者：蕭煌奇

葛大為／查有此人《查有此人》／演唱者：魏如萱

熊信寬／88BARS《88BARS》／演唱者：熊仔

最佳編曲人獎

黃連煜／滅人山《滅人山》／演唱者：黃連煜、桑布伊

鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣／拜六《不是路》／演唱者：百合花

盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林／狂迪《勵志論》／演唱者：盧廣仲

黃少雍／fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》／演唱者：夏子

Robot Swing／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜

YELLOW黃宣／PARADIGM《BEANSTALK》／演唱者：YELLOW黃宣

最佳專輯製作人獎

Everydaze／FAC：E／演唱者：王彙筑

黃連煜／滅人山／演唱者：黃連煜

鄭各均／不是路／演唱者：百合花

李權哲／愛情一陣風／演唱者：李權哲

蔡健雅／DEPART／演唱者：蔡健雅

陳建騏、韓立康、黃少雍／HAVE A NICE DAY／演唱者：魏如萱

最佳單曲製作人獎

詹雯婷、盧律銘／融雪《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》／演唱者：詹雯婷

余佳倫／Sally《尋找你》／演唱者：以莉高露

陳君豪、韓立康、黃文萱／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜

荒井十一、彭飛／這世界那麼多人《這世界那麼多人》／演唱者：莫文蔚

鍾濰宇／愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／演唱者：茄子蛋

ØZI、杜振熙、Ian Jeffrey Thomas／跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／演唱者：ØZI feat. 蛋堡

徐佳瑩、陳君豪／以上皆非《以上皆非》／演唱者：徐佳瑩

最佳華語男歌手獎

盧廣仲／勵志論

許鈞／美夢公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK

馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》

裘德／最後的水族館

崔健／飛狗

最佳華語女歌手獎

Karencici／99% Angel

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳

蔡健雅／DEPART

以莉高露／尋找你

魏如萱／HAVE A NICE DAY

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON

最佳台語男歌手獎

王俊傑／看無

蕭煌奇／舞台

蘇明淵／「敢敢」

大支／台灣隊長

張伍／黃昏

最佳台語女歌手獎

朱海君／正確的答案

賴慧如／愛毋是一種罪

黃妃／無閂

江惠儀／空

張涵雅／下半場

最佳客語歌手獎

徐世慧／簡單不簡單

黃宇寒／虛空現下

黃連煜／滅人山

謝宇威／謝宇威樂團 [天空又落水]

龔德／00

最佳原住民語歌手獎

簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著

陳建年／pongso no Tao

舞思愛／那葡萄樹上的女孩

舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者

Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道

最佳樂團獎

I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse

野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融））／溯

美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王

無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy

Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!

13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻

最佳演唱組合獎

三牲獻藝（柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the）／八仙

新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花

動力火車（顏志琳、尤秋興）／都是因為愛

VH （Vast & Hazy）（顏靜萱、林易祺）／文明

影子計劃 Shadow Project（張奕翔、黃鈺强、許宏池）／TAKE A BREATH

恐龍的皮（三角龍、暴龍）／Millions of Years Apart

最佳新人獎

裝咖人／夜官巡場

雷擎／Dive & Give

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方

許光漢／許光漢

呂彥良／新鮮的靈魂

Haezee／LOVE MAZE

珂拉琪／MEmento·MORI

【演奏類】

【出版獎】

演奏類最佳專輯獎

萬象 The Poem For All Beings／演奏者：笑琴 Chill Qin

Forty-Three／演奏者：魏廣晧

Between Now and Never／演奏者：關家傑

《修行》電影原聲帶／演奏者：侯志堅

ON／演奏者：Musa 明馬丁

【個人獎】

演奏類最佳專輯製作人獎

蘇逸哲、利啓正／城市翦影 City Silhouette／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友

林修身／融合世界／演奏者：林修身、彭國書、石哲安、康杰睿、陳逸

吳金黛／萬籟的絮語／演奏者：吳金黛

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Between Now and Never／演奏者：關家傑

程杰、Martin Musaubach／ON／演奏者：Musa 明馬丁

演奏類最佳作曲人獎

蘇逸哲／來踢館吧! （feat. Frank Gambale） Hit the Gym! （feat. Frank Gambale）《城市翦影 City Silhouette》／演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友、Frank Gambale

邱立婷／安斯帕大街 Boulevard Anspach《交織的平行crossing parallel》／演奏者：邱立婷、黃子瑜、楊曉恩、劉育嘉、廖莊廷、鄭立偉

大竹研／Raga Shuddha Sarang 太陽の散步《Yü》／演奏者：大竹研 & 若池敏弘

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Pulse《Between Now and Never》／演奏者：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young

Yongheng Wu 武勇恆／On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》／演奏者：Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆

【技術類】

【個人獎】

最佳裝幀設計獎

劉悅德／滅人山

陳念瑩／不是路

楊維綸／HAVE A NICE DAY

蘇綏雯／鬼才做音樂

聶永真／新港的風

【出版獎】

最佳演唱錄音專輯獎

99% Angel／主要錄音人員：kvn／主要混音人員：Daniela Rivera／主要母帶後製人員：Johnny Horesco

DEPART／主要錄音人員：蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh／主要混音人員：Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch／主要母帶後製人員：John Greenham

BEANSTALK／主要錄音人員：蔡周翰、單為明／主要混音人員：蔡周翰、單為明／主要母帶後製人員：Jeff Lipton

月亮失眠了ONCE UPON A MOON／主要錄音人員：吳理文、袁婭維TIA RAY、楊惠琳／主要混音人員：周天澈、Jon Rezin／主要母帶後製人員：周天澈、Jon Rezin

飛狗／主要錄音人員：王鄭、顏仲坤／主要混音人員：崔健、王鄭／主要母帶後製人員：Adam Ayan

最佳演奏錄音專輯獎

交織的平行crossing parallel／主要錄音人員：蘇思蓓／主要混音人員：Tommy Cavalieri／主要母帶後製人員：Tommy Cavalieri

融合世界／主要錄音人員：潘堯泓／主要混音人員：謝宜芳／主要母帶後製人員：Sangwook Nam

Yü／主要錄音人員：劉奕宏／主要混音人員：Wolfgang Obrecht／主要母帶後製人員：Wolfgang Obrecht

Between Now and Never／主要錄音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要混音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要母帶後製人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young

Hydro Canvas 海淀／主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆

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核稿編輯：楊士範