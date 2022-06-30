「數位新台幣」即將登場？楊金龍曝央行數位貨幣已進入技術實驗階段，預計明年9月完成
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央行推動央行數位貨幣（CBDC）已經進入第2階技術實驗階段，預期明（2022）年9月完成。央行總裁楊金龍強調，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行至少須切合國內需求。
央行總裁楊金龍昨（29）日出席活動表示，央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）有可能成為零售支付的最後一哩路。在數位轉型不可逆的趨勢下，央行推動CBDC已經進入第2階技術實驗階段，預期明（2023）年9月完成。
CBDC有可能成為零售支付的最後一哩路
財金公司今天舉辦「111年度金融資訊系統年會」，同時也是央行數位貨幣CBDC第2階段試驗計畫的情境展示。楊金龍應邀出席，並針對「央行貨幣的支付功能與CBDC的發行」演講。
數位轉型在經濟發展過程中已是不可逆的趨勢，而央行是否發行CBDC的議題一直是大家關注的重點。楊金龍強調，推動CBDC一般有4個步驟：首先技術研究、其次驗證階段、接著是階段先導計畫進行試點，最後才是全面上線。
楊金龍說，目前正進行第2階段「通用型CBDC試驗計畫」，進入技術實驗階段，藉由建置CBDC雛形平台模擬CBDC在零售支付場景應用之試驗，預期明年9月完成。
楊金龍解釋，央行貨幣不僅在支付體系有關鍵功能，而且攸關貨幣政策執行與金融穩定，才顯得格外重要。目前由央行發行的現金，有國家信用保證，是最安全且受信任的資產。但以形式上來分為2種：
首先，系統運作都是「電子化」方式處理，例如「央行準備金」可以處理銀行間資金移轉及金融市場大額交易（如債票券、股票及外匯等跨行交易）結算款項交割。
還可以提供財金公司跨行零售支付系統（財金系統）24小時運作所需的清算資金。根據2020年央行提供本行同業資金調撥清算系統，營運金額高達新臺幣505兆元。
其次，就是央行貨幣則是本行提供民眾零售支付使用的現金，屬「實體支付」工具。上年在台灣流通的新臺幣餘額約2兆多元。
楊金龍強調，為符合數位時代的需求，未來CBDC有可能成為零售支付的最後一哩路。
此外，或許有人會說比特幣也有用於支付，但就比特幣應用場景統計 ，全球近 90%交易量是作為交易平台的投機或投資工具，支付商家僅約 1%，規模相對小很多，不成比例。
數位央行貨幣三大功能
央行告訴我們，目前國際間再發展數位央行貨幣，大蓋具有3個政策目的，分別為：1. 促進普惠金融；2. 維護央行在支付體系的角色；3. 因應數位支付未來趨勢。
- 促進普惠金融
巴哈馬、東加勒比等新興國家，其金融基礎設施不足、現金發行成本過高及民間推動電子支付成果不佳，改由央行發行CBDC，充當民眾基本的電子支付工具。
- 維護央行在支付體系的角色
假使未來現金不復存在，民眾該如何取得最安全的央行貨幣？
當前瑞典及中國正面臨這樣的問題，民間行動支付壟斷市場，並持續排擠現金使用。在現金使用逐漸減少之際，央行如能推出CBDC，可望遞補現金的缺口，讓大眾得以繼續在支付體系中取得最安全的央行貨幣。
- 因應數位支付未來趨勢
歐美各國望新的數位支付工具，能符合未來數位環境的需要及商業模式的創新。台灣將主動瞭解CBDC的技術挑戰及成本效益，持續探討可能的技術解決方案與最佳運作模式；未來CBDC如果推出，最好能發揮出有別於其他支付工具的價值與功能。
楊金龍強調，儘管大家對CBDC有很大的想像空間，但在探索這項新領域時，許多理論上的理想與效益，都將一一面臨技術上與實務上的考驗與挑戰。
他解釋，目前美、加、英、歐、日、瑞士及瑞典7國央行與BIS共同訂定3項「CBDC基本原則」:「無害」（不能干擾貨幣穩定）、「共存」（建構多元支付工具）及「創新與效率」，做為發行CBDC的基礎。
最後他也強調，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行至少須切合國內需求。
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核稿編輯：翁世航
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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