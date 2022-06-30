「數位新台幣」即將登場？楊金龍曝央行數位貨幣已進入技術實驗階段，預計明年9月完成

央行總裁楊金龍昨（29）日出席活動表示，央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）有可能成為零售支付的最後一哩路。在數位轉型不可逆的趨勢下，央行推動CBDC已經進入第2階技術實驗階段，預期明（2023）年9月完成。

CBDC有可能成為零售支付的最後一哩路

財金公司今天舉辦「111年度金融資訊系統年會」，同時也是央行數位貨幣CBDC第2階段試驗計畫的情境展示。楊金龍應邀出席，並針對「央行貨幣的支付功能與CBDC的發行」演講。

數位轉型在經濟發展過程中已是不可逆的趨勢，而央行是否發行CBDC的議題一直是大家關注的重點。楊金龍強調，推動CBDC一般有4個步驟：首先技術研究、其次驗證階段、接著是階段先導計畫進行試點，最後才是全面上線。

楊金龍說，目前正進行第2階段「通用型CBDC試驗計畫」，進入技術實驗階段，藉由建置CBDC雛形平台模擬CBDC在零售支付場景應用之試驗，預期明年9月完成。

中央銀行

楊金龍解釋，央行貨幣不僅在支付體系有關鍵功能，而且攸關貨幣政策執行與金融穩定，才顯得格外重要。目前由央行發行的現金，有國家信用保證，是最安全且受信任的資產。但以形式上來分為2種：

首先，系統運作都是「電子化」方式處理，例如「央行準備金」可以處理銀行間資金移轉及金融市場大額交易（如債票券、股票及外匯等跨行交易）結算款項交割。

還可以提供財金公司跨行零售支付系統（財金系統）24小時運作所需的清算資金。根據2020年央行提供本行同業資金調撥清算系統，營運金額高達新臺幣505兆元。

其次，就是央行貨幣則是本行提供民眾零售支付使用的現金，屬「實體支付」工具。上年在台灣流通的新臺幣餘額約2兆多元。

楊金龍強調，為符合數位時代的需求，未來CBDC有可能成為零售支付的最後一哩路。

此外，或許有人會說比特幣也有用於支付，但就比特幣應用場景統計 ，全球近 90%交易量是作為交易平台的投機或投資工具，支付商家僅約 1%，規模相對小很多，不成比例。

中央銀行 英國金融行為監理局（FCA）於今（2021）年公布一份購買虛擬通貨之原因調查，多數是投機或投資，作為支付使用者為零。

數位央行貨幣三大功能

央行告訴我們，目前國際間再發展數位央行貨幣，大蓋具有3個政策目的，分別為：1. 促進普惠金融；2. 維護央行在支付體系的角色；3. 因應數位支付未來趨勢。

促進普惠金融

巴哈馬、東加勒比等新興國家，其金融基礎設施不足、現金發行成本過高及民間推動電子支付成果不佳，改由央行發行CBDC，充當民眾基本的電子支付工具。

維護央行在支付體系的角色

假使未來現金不復存在，民眾該如何取得最安全的央行貨幣？

當前瑞典及中國正面臨這樣的問題，民間行動支付壟斷市場，並持續排擠現金使用。在現金使用逐漸減少之際，央行如能推出CBDC，可望遞補現金的缺口，讓大眾得以繼續在支付體系中取得最安全的央行貨幣。

因應數位支付未來趨勢

歐美各國望新的數位支付工具，能符合未來數位環境的需要及商業模式的創新。台灣將主動瞭解CBDC的技術挑戰及成本效益，持續探討可能的技術解決方案與最佳運作模式；未來CBDC如果推出，最好能發揮出有別於其他支付工具的價值與功能。

楊金龍強調，儘管大家對CBDC有很大的想像空間，但在探索這項新領域時，許多理論上的理想與效益，都將一一面臨技術上與實務上的考驗與挑戰。

他解釋，目前美、加、英、歐、日、瑞士及瑞典7國央行與BIS共同訂定3項「CBDC基本原則」:「無害」（不能干擾貨幣穩定）、「共存」（建構多元支付工具）及「創新與效率」，做為發行CBDC的基礎。

最後他也強調，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行至少須切合國內需求。

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核稿編輯：翁世航