馬可仕家族隔36年重掌菲律賓政權，小馬可仕總統就職禮讚揚已故獨裁者父親
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1986年老馬可仕被人民推翻，馬可仕家族流亡海外。36年後小馬可仕當選菲律賓總統，並讚揚已故父親的執政成就。至今仍有許多批評者描述當時老馬可仕掌權時是侵犯人權和腐敗的黑暗時期，使國家陷入貧困。
（中央社）菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天宣誓就任總統，他並讚揚父親的統治。小馬可仕完成長達數十年努力，讓馬可仕家族得以重掌國家最高職位。
法新社報導，暱稱「邦邦」（Bongbong）、64歲的小馬可仕在上個月總統選舉贏得壓倒性勝利，這是自1986年他的父親馬可仕被人民推翻以來，小馬可仕取得的最大勝利。
小馬可仕接替性格強悍的強人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）；杜特蒂因造成大量死傷的反毒戰爭而聲名狼藉，並威脅要在卸任後殺死可疑的毒販。
在重振家族政治生命的最後行動中，小馬可仕在馬尼拉國家博物館舉行的公開儀式上，在數百名外交官、政要和支持者面前宣誓就職。
小馬可仕讚揚已故父親的執政成就，批評者則描述當時是侵犯人權和腐敗的黑暗時期，使國家陷入貧困。小馬可仕的母親伊美黛（Imelda Marcos）高齡92歲，也出席了他的就職大典。
在小馬可仕宣誓就職之前，杜特蒂在菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace）接見小馬可仕。馬可仕家族在36年前逃離馬拉坎南宮，流亡海外。
數天前，菲國最高法院駁回一項要求撤銷上個月當選總統的小馬可仕參選資格的最終上訴，為小馬可仕宣誓就職清除障礙。
隨著物價上漲擠壓已經被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蹂躪的經濟，小馬可仕已將解決通膨、促進經濟成長和提高糧食產量作為他的首要任務。
菲盼台諒解無邀請出席就職禮
（中央社）菲律賓總統小馬可仕今天舉行就職典禮，對於菲方未邀請台灣出席典禮，外交部表示，駐菲代表處已向菲國多次表達希望派員，也透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）爭取，但菲方表示「基於綜合情勢考量」，無法邀請台灣出席，希望台灣可諒解。
不過菲國政府同步釋出善意，小馬可仕日前任命原勞工部長貝約（Silvestre Bello III）出任馬尼拉經濟文化辦事處理事主席兼駐台代表，是有史以來最高層級。外交部今天對此人事任命表示歡迎。
外交部今天舉行例行記者會，副發言人崔靜麟表示，駐菲代表處多次向菲方表達台灣擬派員致賀，菲國最後仍未邀請台灣官方代表出席，外交部對此表達遺憾，為了對菲國表達祝賀之意，外交部先前已將總統蔡英文賀電轉致菲國政府與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。
崔靜麟表示，菲律賓政府在6月23日宣布任命貝約出任MECO主席兼駐台代表，外交部對此表示歡迎，期盼台菲繼續就各項議題密切合作，外交部與駐菲代表處也會密切關注小馬可仕就職後的所有人事安排，加強兩國官方聯繫，推動實質合作關係。
外交部強調，菲律賓是台灣「新南向政策」重點目標國家，兩國地理毗鄰，雙方在經貿、觀光及人員的交流上都相當密切。台菲去年貿易總額達90.7億美元，今年1至4月台菲貿易額更成長20.6%。
外交部指出，目前在台灣的菲律賓籍移工人數約14萬人，對台灣經濟發展貢獻良多；外交部仍將持續與菲律賓新政府共同合作，基於務實、互惠、互利，積極推動各項交流，增進兩國人民福祉。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
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