《疫後震盪效應》：疫情加速全球民主倒退，匈牙利成為世界上第一個「冠狀病毒專制國家」

文：科林・凱爾（Colin Kahl）、湯姆斯・萊特（Thomas Wright）

全球民主倒退

1991年，已故哈佛大學政治學者杭廷頓（Samuel Huntington）創造了「第三波」這個詞來描述始於1970年代和1980年代，並在1989年柏林圍牆倒塌，以及兩年後蘇聯解體，而加速浮現的全球政治自由化和民主治理的浪潮。根據杭廷頓的說法，第一波涉及到19世紀民主的逐漸散播，第二波發生在二戰之後的幾十年中。每一波浪潮之後都會發生逆轉，某些國家又重新陷入專制。

然而，即使感覺像是跨兩步、後退一步的發展，全球民主國家的總數還是增加了。然後，隨著冷戰的結束，東歐的前蘇聯加盟共和國，及共產主義國家走向了更大的政治自由。超級大國庇護的終結，也迫使開發中世界的許多軍事政權和一黨專政獨裁政府向民主過渡。結果就是，第三波全力挺進。

史丹福大學的戴雅門（Larry Diamond）教授使用「自由之家」（Freedom House）的數據（這個組織每年根據十項政治權利衡量標準和15項公民自由衡量標準，對各個國家進行評分）和其他來源的數據估計，到1993年，大多數擁有至少100萬人口的國家（共77國）是民主國家。根據戴雅門的研究，民主國家的數量在2006年達到頂峰，上升到86個。「民主多樣性研究所」（Varieties of Democracy Institute, V-Dem）根據從1789年至今、更強大的政治指標資料庫進行的另一項分析，發現民主國家的數量在2010年達到了98個的最高峰。

接下來情勢出現轉變。2010年代，「第三波專制化浪潮」來襲。在疫病大流行之前幾年，趨勢尤其黯淡。根據自由之家的數據，在1985年至2005年之間一直被評為「自由」的41個國家中，有22個國家在COVID-19出現之前的五年內，呈現自由淨減少的現象。「民主多樣性研究所」也發現僅僅2019年就有36個國家的民主下降。

自從2001年以來，首次有大多數國家（92個）為專制國家；2001年也是首次在冷戰之後，世界上大多數人（54%）沒有生活在民主國家中。所有的趨勢似乎都朝著錯誤的方向發展：全球35%的人口生活在走向專制化的國家，而只有8%的人口生活在變得更加民主的國家。

這一時期有一些民主國家因人民起義和政變而垮台。譬如，2013年，埃及軍方乘民間動亂推翻了經由民主選舉產生的穆罕默德．穆西（Mohamed Morsi）政府。2014年在泰國，軍人政變以軍事執政團取代了脆弱的民主政府。

但是有更多的案例，民主倒退來自經由正當選舉產生的威權之領導人——譬如俄羅斯的普亭、委內瑞拉的查維斯（Hugo Chávez）、匈牙利的奧爾班（Viktor Orbán）、土耳其的艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、孟加拉的哈西娜、印度的莫迪、波蘭的卡欽斯基（Jaroslaw Kaczyński）和杜達（Andrzej Duda）、菲律賓的杜特蒂（Rodrigo Duterte）、巴西的波索納洛——他們逐步削弱支撐自由社會的制度制衡、規範和公民自由。

這些領導人抓住高度兩極分化的政治環境，利用經濟和文化的焦慮，並運用民族主義、反建制、民粹主義和仇外訴求來贏得選舉。上任後，他們遵循了某種不自由的「劇本」：擴大行政權力；限制立法監督；損害司法、軍隊和其他政府機構的獨立性；打擊政治反對派、公民社會和媒體；並在傳播錯假訊息的同時控制訊息。而且，我們將會看到，這套劇本是利用致命的疫病大流行等國家危機而量身定製的。

全球力量平衡的轉變進一步加劇了民主倒退的趨勢，美國和其他先進的工業化民主國家，愈來愈受到更強悍的俄羅斯和崛起的中國的挑戰。這兩個威權國家在某些重要方面存在差異：儘管長期衰落，俄羅斯仍然利用它相當可觀的戰略資產重新建立自己的地位，而中國則是一個迅速崛起的超級大國。不過，中、俄兩國都追求相似的目標：尋求在各自地區開拓軍事、政治和經濟的勢力範圍；破壞可能會危及其政權對國家的控制之人權和民主規範；並且追求終結冷戰後出現的美國獨霸地位。

普亭領導的俄羅斯藉由非法吞併克里米亞來追求地區主導地位，並且支持烏克蘭東部的分離分子，企圖破壞它新生的民主政府，阻止基輔與西方結盟。克里姆林宮還利用網路攻擊，暗中和公開的錯假訊息運作，以及對右翼和左翼民粹主義運動提供財務奧援，在西方民主國家內部和之間散播分裂。普亭試圖影響英國、美國、法國和其他國家的公投和選舉，目的是增強對跨大西洋聯盟持懷疑態度的行動和領導者之權力。俄羅斯豐富的石油和天然氣資源，被用來在東歐和西歐脅迫政府、收買影響力。

在習近平的領導下，中國也尋求成為亞洲的強國——在南海、東海和台灣海峽展示其肌肉——以犧牲美國及美國在本地區盟友的利益為代價。中國的「一帶一路」倡議（涉及70個國家）、亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank）等新的國際經濟機構，以及包含15個國家的「區域全面經濟夥伴關係」（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）等新的多邊協議，都體現了北京全力追求全球影響力。