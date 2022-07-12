《疫後震盪效應》：疫情加速全球民主倒退，匈牙利成為世界上第一個「冠狀病毒專制國家」
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在下一次全球疫病大流行到來之前——作者預警一定會再來——人類會有補考的機會嗎？是時候檢視這兩年的錯誤，檢討我們的缺失，參考成功的案例，盤點將來我們要如何應對。面對下一次的攻擊，我們必須做好準備！
文：科林・凱爾（Colin Kahl）、湯姆斯・萊特（Thomas Wright）
全球民主倒退
1991年，已故哈佛大學政治學者杭廷頓（Samuel Huntington）創造了「第三波」這個詞來描述始於1970年代和1980年代，並在1989年柏林圍牆倒塌，以及兩年後蘇聯解體，而加速浮現的全球政治自由化和民主治理的浪潮。根據杭廷頓的說法，第一波涉及到19世紀民主的逐漸散播，第二波發生在二戰之後的幾十年中。每一波浪潮之後都會發生逆轉，某些國家又重新陷入專制。
然而，即使感覺像是跨兩步、後退一步的發展，全球民主國家的總數還是增加了。然後，隨著冷戰的結束，東歐的前蘇聯加盟共和國，及共產主義國家走向了更大的政治自由。超級大國庇護的終結，也迫使開發中世界的許多軍事政權和一黨專政獨裁政府向民主過渡。結果就是，第三波全力挺進。
史丹福大學的戴雅門（Larry Diamond）教授使用「自由之家」（Freedom House）的數據（這個組織每年根據十項政治權利衡量標準和15項公民自由衡量標準，對各個國家進行評分）和其他來源的數據估計，到1993年，大多數擁有至少100萬人口的國家（共77國）是民主國家。根據戴雅門的研究，民主國家的數量在2006年達到頂峰，上升到86個。「民主多樣性研究所」（Varieties of Democracy Institute, V-Dem）根據從1789年至今、更強大的政治指標資料庫進行的另一項分析，發現民主國家的數量在2010年達到了98個的最高峰。
接下來情勢出現轉變。2010年代，「第三波專制化浪潮」來襲。在疫病大流行之前幾年，趨勢尤其黯淡。根據自由之家的數據，在1985年至2005年之間一直被評為「自由」的41個國家中，有22個國家在COVID-19出現之前的五年內，呈現自由淨減少的現象。「民主多樣性研究所」也發現僅僅2019年就有36個國家的民主下降。
自從2001年以來，首次有大多數國家（92個）為專制國家；2001年也是首次在冷戰之後，世界上大多數人（54%）沒有生活在民主國家中。所有的趨勢似乎都朝著錯誤的方向發展：全球35%的人口生活在走向專制化的國家，而只有8%的人口生活在變得更加民主的國家。
這一時期有一些民主國家因人民起義和政變而垮台。譬如，2013年，埃及軍方乘民間動亂推翻了經由民主選舉產生的穆罕默德．穆西（Mohamed Morsi）政府。2014年在泰國，軍人政變以軍事執政團取代了脆弱的民主政府。
但是有更多的案例，民主倒退來自經由正當選舉產生的威權之領導人——譬如俄羅斯的普亭、委內瑞拉的查維斯（Hugo Chávez）、匈牙利的奧爾班（Viktor Orbán）、土耳其的艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、孟加拉的哈西娜、印度的莫迪、波蘭的卡欽斯基（Jaroslaw Kaczyński）和杜達（Andrzej Duda）、菲律賓的杜特蒂（Rodrigo Duterte）、巴西的波索納洛——他們逐步削弱支撐自由社會的制度制衡、規範和公民自由。
這些領導人抓住高度兩極分化的政治環境，利用經濟和文化的焦慮，並運用民族主義、反建制、民粹主義和仇外訴求來贏得選舉。上任後，他們遵循了某種不自由的「劇本」：擴大行政權力；限制立法監督；損害司法、軍隊和其他政府機構的獨立性；打擊政治反對派、公民社會和媒體；並在傳播錯假訊息的同時控制訊息。而且，我們將會看到，這套劇本是利用致命的疫病大流行等國家危機而量身定製的。
全球力量平衡的轉變進一步加劇了民主倒退的趨勢，美國和其他先進的工業化民主國家，愈來愈受到更強悍的俄羅斯和崛起的中國的挑戰。這兩個威權國家在某些重要方面存在差異：儘管長期衰落，俄羅斯仍然利用它相當可觀的戰略資產重新建立自己的地位，而中國則是一個迅速崛起的超級大國。不過，中、俄兩國都追求相似的目標：尋求在各自地區開拓軍事、政治和經濟的勢力範圍；破壞可能會危及其政權對國家的控制之人權和民主規範；並且追求終結冷戰後出現的美國獨霸地位。
普亭領導的俄羅斯藉由非法吞併克里米亞來追求地區主導地位，並且支持烏克蘭東部的分離分子，企圖破壞它新生的民主政府，阻止基輔與西方結盟。克里姆林宮還利用網路攻擊，暗中和公開的錯假訊息運作，以及對右翼和左翼民粹主義運動提供財務奧援，在西方民主國家內部和之間散播分裂。普亭試圖影響英國、美國、法國和其他國家的公投和選舉，目的是增強對跨大西洋聯盟持懷疑態度的行動和領導者之權力。俄羅斯豐富的石油和天然氣資源，被用來在東歐和西歐脅迫政府、收買影響力。
在習近平的領導下，中國也尋求成為亞洲的強國——在南海、東海和台灣海峽展示其肌肉——以犧牲美國及美國在本地區盟友的利益為代價。中國的「一帶一路」倡議（涉及70個國家）、亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank）等新的國際經濟機構，以及包含15個國家的「區域全面經濟夥伴關係」（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）等新的多邊協議，都體現了北京全力追求全球影響力。
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]