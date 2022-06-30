香港主權移交25週年：「50年不變」走到一半，還是盡頭？
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主權移交時， 北京承諾香港「五十年不變」，50年過半， 香港社會近日開始討論2047年後的去向問題。
1997年7月1日，英國將香港主權移交北京，在「一國兩制」的承諾下，成為中國的一個特別行政區。
當時外界一直擔心，在中共統治下香港會不會最終淪落為一個普通中國城市。有觀察認為，主權移交初期，中國政府似乎守著自己的承諾，沒有干預香港的事務，甚至拒絶某些香港官員這方面的請求。
但之後，中共不斷加強對香港的影響，並開始強調自身對香港的「全面管治權」，致香港的「高度自治」被一點點蠶食；但也有聲音認為，這些舉措是讓「一國兩制」回歸到「正確軌道」。
香港迎來主權移交25週年之際，中國領導人「50年不變」的承諾時過一半，在一些人眼中，「一國兩制」已經不復存在。但在另一些人看來，「一國兩制」不但沒有改變，甚至到2047年後也不用改變。
「蜜月期」
主權移交後初期的香港，居民的中國認同感不斷上升，到2008年北京奧運會時也上升到最高點。香港大學民意研究計劃當時發現，有超過一半受訪者認為自己是「中國人」，這段時間被廣泛解讀為中國管治下的「蜜月期」。同一個調查發現，這個數字到2019年下跌到不足25%。
在政治上，北京政府也遵守承諾，讓香港在政治上有很大自由度，不少社運人士可以在香港公開悼念一些北京政府視為敏感的政治事件和人物，包括「六四事件」、劉曉波被囚、李旺陽「被自殺」等。
首任特首董建華曾透露，1998年亞洲金融風暴時，他曾經詢問中國副總理錢其琛北京政府要不要派員到香港協助應對，被對方拒絶，指做法有違「一國兩制」。
在「港人治港」的大前提下，政府過去推行一些政策時，也曾經因為立法會民主派議員反對而無法成事，包括2003年《基本法》23條立法、推動國民教育等議題。
流亡海外的前立法會議員許智峯指出，民主派雖然在議會只佔少數議席，但在每次選舉取得的票數都要比建制派高，這讓民主派有很大的政治能量，可以促成很多改變。
從「全面管治權」到《國安法》
近10年，中共當局慢慢開始強調自己在香港的主權，在2014年首次提出中國政府在香港的「全面管治權」，之後又提出香港管治架構必需由「愛國者」組成，「港人治港」被「愛國者治港」所取代。
北京政府遲遲未落實香港《基本法》規定的普選特首和立法會的承諾。加上年青人上流機會減少、房價上漲等社會問題日益惡化，導致民主派支持者不滿，先後觸發2014年的「佔領中環」運動和2019年的示威浪潮。
中國的中央政府在2020年先制定香港《國安法》，又在2021年改變立法會和特首的選舉制度。北京和香港政府都強調，香港《國安法》只影響「一小撮人」，不會影響普通香港市民「依法享有的自由」。
建制派立法會議員李梓敬以「反對派」形容民主派，指他們早年在立法會的制衡是一個「適當的水平」，但之後慢慢變得激進，最後在2019年到達臨界點，拖垮政府的施政。
「如果你問我，有《國安法》和完善選舉制度，可以說是反對派一手造成。」
在香港《國安法》下，許多立場親民主派的工會和組織解散，《蘋果日報》和立場新聞等傳媒機構先後宣佈停止運作，高層被拘捕，數十名民主派人士被當局以香港《國安法》下的罪名起訴，案件還未開審，但至今已經被還押超過一年。
許智峯認為， 當局直接以《國安法》提告的數字是少，但這部法律的影響，仍然令香港市民無法到他們屬意的工會求助，也令他們無法從喜歡的新聞機構獲得資訊。「這不是影響全香港700萬市民嗎？」
建制派立法會議員李梓敬認為，遊行集會的權利目前只是因為新冠肺炎疫情而暫時需要限制，但這些權利仍然受《基本法》保障。日後各種遊行和集會，甚至有關「六四事件」的悼念活動有可能可以恢復。
但他同時強調，悼念內容需要符合香港《國安法》的規定。他舉例說，2021年曾經有教會舉行紀念「六四」事件的活動，悼念事件中的死難者，當局並沒有採取任何行動。
「我覺得問題不是能否舉行『六四』晚會，而是當中的元素和內容會不會違反現行法例。」
移民潮
常住人口的升降部分與香港的新冠肺炎疫情有關，當香港的疫情嚴重，常住人數就會減少，相反當疫情放緩，常住人數就會回升。
但從一些香港居民申請移民簽證的數字來看，移民數字仍然是近年最高。其中，英國政府的數字顯示截至今年3月，已經收到超過12萬宗希望透過BNO簽證計劃移居當地的申請。
辦公室設在美國的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）研究員敖卓軒認為，這次移民潮與過去的不同。
他認為，過去的移民潮是因為大家不知道香港的未來會是怎樣，因此先申請外國居留權，讓自己有後備計劃，再回到香港發展；但現在香港在可見的將來都會完全被中國政府控制。「因此，這次離開的人也會預期自己不會再回到香港。」
但他認為這些香港人是特意為了保存自己的生活方式離開，反而會令他們透過教授廣東話、電影放映會的方式，保留自己的身分。
許智峯也認為，即使是留在香港的人仍在用各種不同的方式表達不滿，例如杯葛去年12月舉行的立法會選舉，令它成為主權移交以來投票率最低的立法會選舉。
「我覺得這都是市民對政權徹底失望的展現，所以我認為他們仍然未死心。」
「2047年不用改變」
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。