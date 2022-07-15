公司分拆爭議、大股東要求「賣身」⋯⋯東芝敷衍苟且、被白白浪費的一年
我們想讓你知道的是
東芝尚在迷途之中。面對幾家有話語權的海外投資基金大股東提出的「整體賣身」要求，管理層不知所措，萬般無奈之下提出了公司業務分拆方案，但在3月召開的臨時股東大會上遭到否決。從前的知名老牌企業，如今卻醜態百出。其根本原因究竟何在？
文：今澤真
自東芝公司2015年爆出財務造假醜聞以來，我一直在跟蹤採訪東芝公司。後來發生了一系列事件。先是美國核電子公司西屋電氣公司破產事件。然後是，東芝被揭發出疏通日本經產省官員對抗有話語權股東的事情，暴露出管理層的黑箱操作。還有這次的公司分拆爭議和大股東要求東芝「賣身」之事。所有這一切，皆源自東芝公司「敷衍苟且的企業經營」。
首先，讓我們來看看過去這一年裡，東芝是如何「敷衍苟且」，深陷泥潭掙扎的。然後，我們再回顧一下從財務造假醜聞到西屋電氣公司破產這段時間裡，又是如何接二連三地「敷衍」。東芝其實有過幾次東山再起的機會。但由於一直沒有試圖從根本上解決問題，乃至墮落到如此地步。讓我們來梳理清楚這一過程。
「收購提議」報導引發經營混亂
一年前的2021年4月7日，《日本經濟新聞》在其網路版和報紙上報導了「英國基金公司向東芝提出收購提議」的消息。內容是英國基金公司想收購東芝公司全部股份，並將其「私有化」。對於這一報導，東芝時任社長車谷暢昭在當天早晨就表示「公司正在研究」。從那時起，東芝開始了「敷衍的一年」。
車谷暢昭此人，以副行長身份從三井住友銀行退休後，擔任了《日本經濟新聞》報導中所提到的英國基金公司日本分公司負責人，之後進入東芝公司擔任社長，被託付了重建復興的重任，至今已有3年。車谷暢昭被東芝延攬，顯然與其曾擔任基金公司高管的經驗有關。但他和那些有話語權的基金股東之間，並沒能建立起良好的工作關係，陷入了困境。
東芝公司的海外投資基金大股東，本就是東芝自身引進的。由於美國核電子公司西屋電氣公司破產，東芝蒙受了超過1兆日圓的損失，陷入資不抵債的境地。於是，東芝通過增發融資6000億日圓填補這一缺口，解決了資不抵債的問題。增發融資前其流通股總數約42億股，新發行股為22億股，總股數增至1.5倍，實屬強行增發。
而認購增發股的是60家投資基金。其中不乏有追求短期利益的「禿鷲基金」，以及強烈要求管理層提振業績的「有話語權的股東」。這些基金是在明知風險的情況下投入資金，想賺取更多的利潤。
當時東芝正在推動出售半導體業務，花費了不少時間精力。這時，外資證券公司提出了巨額增資方案，管理層一拍即合。這一經營決策讓東芝受苦至今。
有話語權的股東強烈要求能變現的就要變現，要通過分紅等方式讓股東儘快得到回報。為了讓管理層聽話，它們甚至在股東大會上推舉出了董事候選人。車谷暢昭等管理層暗地裡疏通日本經產省官員，採取措施壓制基金方面的要求。管理層與有話語權的股東之間的對立進一步激化，車谷暢昭想在股東大會上獲得連任變得非常困難，車谷管理層體制陷入了死局。
就在此時，突然出現了前文提到的《日本經濟新聞》報導英國基金收購提議的消息。雖然是沒有資金支持的「夾生」收購提議，但明確寫明瞭「企業經營維持不變」。自然，周圍人都懷疑車谷暢昭是否是為了保住自己的地位，才打算把東芝賣給自己的投資基金老東家的，輿論一時譁然。
被白白浪費的一年
從此開始，東芝的混亂越來越嚴重。收購提議被擱置，車谷暢昭被董事會主席（獨立董事）逼迫辭職，但實際上他是被董事會解雇了。而僅有這次，讓人感到東芝的公司治理發揮了作用。
但是，讓人感到公司治理發揮作用的時期並沒能持續多久。董事會主席以「不足以稱為提議的虛假提議」為由否決了英國基金公司的收購提議，卻遭到了那些試圖高價出售股票的有話語權股東們的反對。之後不久，由這些股東們推薦的律師組成的調查委員會公佈了一份報告，披露了東芝管理層與日本經產省之間的曖昧關係。
2021年6月，在混亂之中召開的股東大會上，以獨立董事對管理層與日本經產省的關係失察為由，將獨立董事的連任表決排除在了議程之外。董事會主席等的連任也在投票中被否決，不服從有話語權股東意見的董事被趕出了董事會。原本應有的13名董事減少到8名，公司經營管理體制變得非常弱小。
車谷暢昭辭職後，綱川智重新擔任社長。在財務造假醜聞曝光之後，為了恢復公眾信任，東芝曾起用綱川智擔任社長。之後，在美國核電子公司破產危機中，因被批「經營管理猶豫不決」，他轉而退任沒有代表權的會長一職。這次重登社長寶座，就像時光倒流一樣。不過，綱川智的此次社長任命只是「暫時性」，任職暫定到中期經營計畫出臺的秋季為止。
車谷暢昭辭職之後，東芝真正必須要做的是強化管理層——錨定下一任掌舵人，和綱川智一起制定出經營計畫，讓綱川智盡早退下來才是正途。
此外，還需要一錘定音的獨立董事，能夠對有話語權的股東直言不諱，即使遇到反擊也能受到股東信任。但是，現在根本沒有餘力重建經營體制。那些有話語權的股東私下強烈要求將東芝的股份全部拍賣，以高價出售。這完全就是「賣身要求」。
綱川智為首的管理層只希望能夠避免「賣身」，轉而提出了「公司分拆方案」。最開始是計畫「一分為三」，因為惡評如潮，於是修改成「一分為二」。真正該做的事情沒做，反而上演一段苦肉計。這與前面提到過的巨額增發融資其實是同一個思維。隨著公司分拆方案在臨時股東大會上被否決，一切又重回原點。
從財務造假曝光開始「敷衍苟且」愈發明顯
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
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