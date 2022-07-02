【2022金曲獎】評審團獎黃連煜：既有歷史的深度，也有前進的高度、跨越的界線

今年評審團獎，由評審團主席阿弟仔頒發，而評審團的共識，則是將此大獎頒給黃連煜。

評審團主席阿弟仔強調：「今年金曲獎最能代表的兩個字是『多元』」，每一個獎項的入圍者都非常不一樣，在評審的過程裡，阿弟仔最常聽到的就是：「這要怎麼評」。

阿弟仔表示，評審團一致同意，要把評審團獎頒給資深的創作歌手黃連煜，「他傑出的表現令我們驚豔，這張專輯既有歷史的深度，也有前進的高度、跨越的界線。」黃連煜得獎時坦言：「我平常不大會講話，我只會寫歌」，能為自己和客家得到這個獎，黃連煜自覺目前為止自己做得還不錯。

黃連煜為台灣音樂製作人兼創作歌手，生於苗栗縣頭份市。在流行歌曲圈已有20餘年之久，從90年代以新寶島康樂隊與陳昇為團體，之後發行6張個人專輯，其創作將客家音樂帶進主流。

他曾於第19屆金曲獎以「BANANA」拿下最佳客語專輯獎及最佳客語歌手獎，7年後於第26屆金曲獎以「山歌一條路」拿下最佳客語專輯獎及最佳客語歌手獎，再隔3年於第29屆金曲獎以「黃泥路」拿下最佳客語專輯獎。

2022年，黃連煜先是跟陳昇和陳世隆合組新寶島康樂隊拿下最佳演唱組合獎，隨後以「滅人山」一連奪下第33屆金曲獎最佳客語歌手獎及最佳客語專輯獎。他表示，今年是他做客家音樂第30年，將來會繼續做下去。黃連煜也締造第4次獲得金曲最佳客語專輯獎、第3次拿金曲最佳客語歌手的紀錄。

黃連煜在台上發表感言時表示，這張專輯表面上是有點沈重，事實上他要講的是一種感恩，「曾經，所有移民恐懼的台灣是個滅人山」，他認為，現在我們守護著唯一的國家，「不管你是從哪裡來、什麼時候來，不管你講的是什麼母語，『我們都是原住民』。」

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責任編輯：李秉芳、李芯、藍妮蒨

核稿編輯：楊士範