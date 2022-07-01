【2022金曲獎】賽前聽歌大補丸，本屆入圍作品中你絕對不可錯過的優質音樂推薦

文：Underdog

2022第33屆金曲獎即將在7月2日舉辦，本屆金曲獎共計2萬721件報名作品，而後經83名評審委員以初審、資格審及複審3階段、歷時三個月的評審作業，決議入圍名單，計173件作品入圍角逐27個獎項。今年也是金曲獎第四度前進高雄，將在高雄巨蛋舉行頒獎典禮。

本文特別將這次入圍者中，你絕對不可錯過的作品搜羅其中。就算這些作品沒有在本屆斬獲獎項，也仍是你一定得認識的，因為不久的未來，他們必定在華語歌壇的大海中佔據一席之地，或已經有著讓人敬佩的成績或故事。

非常歡迎臨時補課上車，或是頒獎後補修學分。如果你對流行音樂非常著迷，也別錯過再次複習的機會，看看你是否有遺漏了什麼細節，搭配音樂服用效果更佳。

以莉・高露／《尋找你》，入圍獎項：華語女歌手、單曲製作人

第三張純創作專輯《尋找你》，是以莉・高露移居台東長濱後潛心務農，同天地共時耕耘，書寫下這座島嶼一同生息的人們與故事，場景跨越族群與時空。

以莉・高露溫柔的嗓音佐以潮濕的海潮波動，細細講述飄散於山海之間的記憶與神話，不僅邀請到民謠、古典、爵士、電子的各路好手挑戰高難度的現場錄音，更有深受民謠、Bosa Nova影響的日本吉他手小池龍平製作由親人真實故事為背景的〈17歲的你〉、懷抱尋根之情與冀望未來的〈尋找你〉等4首歌曲，將敘事民謠襯以輕盈的律動。

而由金曲製作人余佳倫、音樂鬼才YELLOW黃宣加持，歌詠阿美族傳說之中的〈女人島〉、與入圍本屆金曲獎最佳單曲製作的〈Sally〉，以莉・高露的吟唱，穿透出浩室聲響元素與細柔的碎拍，也將Fusion Jazz豐富的配器與細緻的編曲織入其中，橫跨了時間拋出當代的符碼，營造出迷人且深邃的魅力。

為歌謠背後的文字架構出更為立體的場景，而以莉・高露與專輯製作統籌陳冠宇，同步發表以兩人合作的筆名Lily Jones共筆的3則短篇故事，體現出敘事深度與時代刻畫的痕跡。

李權哲／《愛情一陣風》，入圍獎項：華語專輯、年度專輯、專輯製作人

畢業​​於Berklee音樂學校、被稱之為音樂鬼才的全方位創作人李權哲，除了神秘慵懶的雲端司機與露波合唱團要員身份，在加入顏社後更獨攬專輯製作人重擔，推出全創作專輯《愛情一陣風》。

名稱不僅將旋風般姿態百變的愛破題，重視sence與idea的李權哲，更汲取華語金曲精華，抽乾口水歌的濕潤，用真誠的舞台魅力重新包裹青春萌動的激情，達到復古潮流的平衡。

張涵雅／《下半場》，入圍獎項：台語專輯、年度專輯、台語女歌手

台語創作的想像，每一年都再被才華洋溢的音樂人打開，台語女歌手已經脫離〈苦海女神龍〉的印象非常久，甚至是〈家後〉這樣的小女人印象，也逐漸被新生代女歌者沖刷。

而這張用Big Jazz Band打造爵士復古華美風格的專輯《下半場》，將概念回溯1920年代的女人，那是一個特別的世代，女性主義方興未艾，以大膽、自由甚至誇張華麗的概念重新建構「台系女子印象」，讓人非常期待台灣下個世代的台語女歌手還能端上什麼樣有趣的題材。

「入圍就是肯定」最佳例子應該是張涵雅，金曲獎五次入圍應證了她的方向沒錯，這回第六度叩關，她的第六張專輯《下半場》中更大膽自由，整張專輯不但以live recording編曲方式完成，音樂製作延續《上半場》以自由爵士為主要風格，管樂弦樂的編制帶出復古的華麗，幕後是旅台的頂尖樂手及專業爵士樂手老師助陣，整體風格讓人想到椎名林檎翻完自己作品成復古風格的經典《浴室》。

已經在育兒階段的張涵雅，把新台灣台系女性的心得再這張作品中展露無遺，走過工作戀愛婚姻已經到了人生《下半場》，例如〈媽媽歌星〉展現出完全不一樣的女力，主打歌〈聽某嘴大富貴〉這樣用俗諺的歌曲從編曲與演唱更是靈動俏皮、可愛至極。

而主修聲樂的張涵雅，還用德文演唱孟德爾頌古典名曲〈Auf Flügeln des Gesanges（乘著這歌聲的翅膀）〉，這首把經典聲樂曲改成流行的爵士曲風，收錄在全台語的專輯中甚是大膽，更有二首演奏曲〈歇睏〉、〈來去〉，整個就是恣意任性到很帥。

百合花／《不是路》，入圍獎項：台語專輯、年度專輯、編曲人、專輯製作人、裝幀設計

專輯名取自北管掛詞曲牌的《不是路》，揭示百合花樂團與製作人音速死馬鄭各均有意識、有野心地拆取傳統藝術的各家技法，使月琴、南北管器樂、古調與儀式音樂嫁接上synthwave、disco-funk甚至bossa nova的音樂元素，去脈絡、去符旨地拼貼出屬於他們的「後新台灣歌謠」，風雅而新潮。

主創林奕碩擁有多變細緻的聲線，與重視句式詞韻的編曲邏輯，將戲曲的概念建築在台語既有的演唱風格之上，將細軟婉轉的唱戲子性格、悲憤吼腔和深情的耳畔廝語，穠纖合度的置入歌曲之中，戲與歌，歌與戲，極具魅力。

例如〈拜六〉有著金曲年代的舞曲律動，詞卻是「做伙落地獄」如同歸於盡的戲言，〈掠猴之歌〉後段歌者隨著吉他的旋律擬聲吟唱，瀟灑自由的氣息和歌曲主題再次形成強烈對比，〈蝴蝶雙飛〉純粹只由「你」和「我」組成，令人全心聚焦於純情的歡鑼喜氣之中。

詞曲之間幽默具巧思的安排，出彩的編曲融合大量古今音樂元素，使傳藝音樂元素開創出全新的境界，吸引台灣人重新聆聽本土音樂的同時，展現台語音樂強大的潛能與活力。

血肉果汁機／《GOLDEN 太子 BRO》，入圍獎項：台語專輯、年度專輯、最佳MV、最佳樂團

接續上張專輯強勢的Nu Metal風格，血肉果汁機建過電子靈宮、蓋起金屬廟堂，本次由跨界音樂人柯智豪、閃靈吉他手小黑與身兼Bro Time Studio主理人的團員Matt擔任專輯製作，重鑄家鄉台中的骨肉皮，將飽滿的能量帶回最初的戰場。