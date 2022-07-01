【2022金曲獎】賽前聽歌大補丸，本屆入圍作品中你絕對不可錯過的優質音樂推薦

我們想讓你知道的是
本文特別將這次入圍者中，你絕對不可錯過的作品搜羅其中。就算這些作品沒有在本屆斬獲獎項，也仍是你一定得認識的，因為不久的未來，他們必定在華語歌壇的大海中佔據一席之地，或已經有著讓人敬佩的成績或故事。
文：Underdog
2022第33屆金曲獎即將在7月2日舉辦，本屆金曲獎共計2萬721件報名作品，而後經83名評審委員以初審、資格審及複審3階段、歷時三個月的評審作業，決議入圍名單，計173件作品入圍角逐27個獎項。今年也是金曲獎第四度前進高雄，將在高雄巨蛋舉行頒獎典禮。
本文特別將這次入圍者中，你絕對不可錯過的作品搜羅其中。就算這些作品沒有在本屆斬獲獎項，也仍是你一定得認識的，因為不久的未來，他們必定在華語歌壇的大海中佔據一席之地，或已經有著讓人敬佩的成績或故事。
非常歡迎臨時補課上車，或是頒獎後補修學分。如果你對流行音樂非常著迷，也別錯過再次複習的機會，看看你是否有遺漏了什麼細節，搭配音樂服用效果更佳。
以莉・高露／《尋找你》，入圍獎項：華語女歌手、單曲製作人
第三張純創作專輯《尋找你》，是以莉・高露移居台東長濱後潛心務農，同天地共時耕耘，書寫下這座島嶼一同生息的人們與故事，場景跨越族群與時空。
以莉・高露溫柔的嗓音佐以潮濕的海潮波動，細細講述飄散於山海之間的記憶與神話，不僅邀請到民謠、古典、爵士、電子的各路好手挑戰高難度的現場錄音，更有深受民謠、Bosa Nova影響的日本吉他手小池龍平製作由親人真實故事為背景的〈17歲的你〉、懷抱尋根之情與冀望未來的〈尋找你〉等4首歌曲，將敘事民謠襯以輕盈的律動。
而由金曲製作人余佳倫、音樂鬼才YELLOW黃宣加持，歌詠阿美族傳說之中的〈女人島〉、與入圍本屆金曲獎最佳單曲製作的〈Sally〉，以莉・高露的吟唱，穿透出浩室聲響元素與細柔的碎拍，也將Fusion Jazz豐富的配器與細緻的編曲織入其中，橫跨了時間拋出當代的符碼，營造出迷人且深邃的魅力。
為歌謠背後的文字架構出更為立體的場景，而以莉・高露與專輯製作統籌陳冠宇，同步發表以兩人合作的筆名Lily Jones共筆的3則短篇故事，體現出敘事深度與時代刻畫的痕跡。
李權哲／《愛情一陣風》，入圍獎項：華語專輯、年度專輯、專輯製作人
畢業於Berklee音樂學校、被稱之為音樂鬼才的全方位創作人李權哲，除了神秘慵懶的雲端司機與露波合唱團要員身份，在加入顏社後更獨攬專輯製作人重擔，推出全創作專輯《愛情一陣風》。
名稱不僅將旋風般姿態百變的愛破題，重視sence與idea的李權哲，更汲取華語金曲精華，抽乾口水歌的濕潤，用真誠的舞台魅力重新包裹青春萌動的激情，達到復古潮流的平衡。
張涵雅／《下半場》，入圍獎項：台語專輯、年度專輯、台語女歌手
台語創作的想像，每一年都再被才華洋溢的音樂人打開，台語女歌手已經脫離〈苦海女神龍〉的印象非常久，甚至是〈家後〉這樣的小女人印象，也逐漸被新生代女歌者沖刷。
而這張用Big Jazz Band打造爵士復古華美風格的專輯《下半場》，將概念回溯1920年代的女人，那是一個特別的世代，女性主義方興未艾，以大膽、自由甚至誇張華麗的概念重新建構「台系女子印象」，讓人非常期待台灣下個世代的台語女歌手還能端上什麼樣有趣的題材。
「入圍就是肯定」最佳例子應該是張涵雅，金曲獎五次入圍應證了她的方向沒錯，這回第六度叩關，她的第六張專輯《下半場》中更大膽自由，整張專輯不但以live recording編曲方式完成，音樂製作延續《上半場》以自由爵士為主要風格，管樂弦樂的編制帶出復古的華麗，幕後是旅台的頂尖樂手及專業爵士樂手老師助陣，整體風格讓人想到椎名林檎翻完自己作品成復古風格的經典《浴室》。
已經在育兒階段的張涵雅，把新台灣台系女性的心得再這張作品中展露無遺，走過工作戀愛婚姻已經到了人生《下半場》，例如〈媽媽歌星〉展現出完全不一樣的女力，主打歌〈聽某嘴大富貴〉這樣用俗諺的歌曲從編曲與演唱更是靈動俏皮、可愛至極。
而主修聲樂的張涵雅，還用德文演唱孟德爾頌古典名曲〈Auf Flügeln des Gesanges（乘著這歌聲的翅膀）〉，這首把經典聲樂曲改成流行的爵士曲風，收錄在全台語的專輯中甚是大膽，更有二首演奏曲〈歇睏〉、〈來去〉，整個就是恣意任性到很帥。
百合花／《不是路》，入圍獎項：台語專輯、年度專輯、編曲人、專輯製作人、裝幀設計
專輯名取自北管掛詞曲牌的《不是路》，揭示百合花樂團與製作人音速死馬鄭各均有意識、有野心地拆取傳統藝術的各家技法，使月琴、南北管器樂、古調與儀式音樂嫁接上synthwave、disco-funk甚至bossa nova的音樂元素，去脈絡、去符旨地拼貼出屬於他們的「後新台灣歌謠」，風雅而新潮。
主創林奕碩擁有多變細緻的聲線，與重視句式詞韻的編曲邏輯，將戲曲的概念建築在台語既有的演唱風格之上，將細軟婉轉的唱戲子性格、悲憤吼腔和深情的耳畔廝語，穠纖合度的置入歌曲之中，戲與歌，歌與戲，極具魅力。
例如〈拜六〉有著金曲年代的舞曲律動，詞卻是「做伙落地獄」如同歸於盡的戲言，〈掠猴之歌〉後段歌者隨著吉他的旋律擬聲吟唱，瀟灑自由的氣息和歌曲主題再次形成強烈對比，〈蝴蝶雙飛〉純粹只由「你」和「我」組成，令人全心聚焦於純情的歡鑼喜氣之中。
詞曲之間幽默具巧思的安排，出彩的編曲融合大量古今音樂元素，使傳藝音樂元素開創出全新的境界，吸引台灣人重新聆聽本土音樂的同時，展現台語音樂強大的潛能與活力。
血肉果汁機／《GOLDEN 太子 BRO》，入圍獎項：台語專輯、年度專輯、最佳MV、最佳樂團
接續上張專輯強勢的Nu Metal風格，血肉果汁機建過電子靈宮、蓋起金屬廟堂，本次由跨界音樂人柯智豪、閃靈吉他手小黑與身兼Bro Time Studio主理人的團員Matt擔任專輯製作，重鑄家鄉台中的骨肉皮，將飽滿的能量帶回最初的戰場。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！