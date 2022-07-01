紐約市政府提告「幽靈槍」零件經銷商，州檢察長：只需要點幾下滑鼠，就能輕鬆組成一把槍
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紐約市這次的行動，是在美國最高法院保守派大法官成功推翻紐約州要求「公然持槍者必須提供相關特殊需求證明文件」一規定6天後提出，因擔憂公然持槍合理化可能會衍生更多的暴力及犯罪問題。
文：梅緣緣
槍枝氾濫及大規模槍擊案頻傳一直都是美國亟欲解決的問題，而近期頻傳的槍擊案，也讓各州政府不得不正視合法及非法槍枝所帶來的危害。
美國紐約當局針對10家販售幽靈槍（Ghost guns）零件的經銷商提起訴訟，試圖阻絕數量愈來愈龐大的幽靈槍零組件市場，預防有心人士以此組裝出警方無法追蹤，且可能被用來犯案的槍枝。
這起由紐約市政府與紐約州檢察長所提起的訴訟，援引了新上路的公害法，希望能夠以「多線進攻」的方式打擊經銷商。
紐約市執法機關向幽靈槍宣戰
與購買一般美國槍店所販售的槍枝相比，多半為自製的幽靈槍沒有廠商製造序號。這使得持槍者並不會受到聯邦或州政府的管制，亦不會被問及個人的背景及犯罪記錄，可能讓不少有前科或無法依法購買者，透過該管道獲得槍枝。
據《路透社》（Reuters）報導，雖然美國總統拜登（Joe Biden）在4月時即公開點名，槍枝多半被罪犯視為作案的武器首選。而美國司法部也在同月禁止未列序號，且無須經過個人背景調查的「買、裝、射」（buy build shoot）零件包在網路上公然販售，或嘗試將已經流入社區的幽靈槍重列序號，但還是有不少幽靈槍枝，在這期間成功落入有心人士手中。
紐約市對此計劃展開一連串掃幽靈槍行動，先前紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）對10家幽靈槍經銷商提起訴訟，紐約市法務部也同樣對其中5家經的銷商提起訴訟。據《CNN》報導指出，紐約州及紐約市政府調查人員在一次臥底調查中，發現郵寄貨運內含有的相關槍枝零件，可以被追溯至遭起訴的10家經銷商。「只需要點個幾下滑鼠，輸入信用卡號碼就可以輕鬆訂到這些零件並成功組成一把槍。」詹樂霞說。
《紐約時報》報導，紐約市這次的行動，是在美國最高法院保守派大法官成功推翻紐約州要求「公然持槍者必須提供相關特殊需求證明文件」一規定6天後提出，因擔憂公然持槍合理化可能會衍生更多的暴力及犯罪問題。
其中，紐約市將針對Arm or Ally（密蘇里州）、Rainier Arms（華盛頓州）、80P Builder/ Indie Guns（佛羅里達州）及Rock Slide USA（北卡羅來納州）等5州槍枝零售經銷商提起訴訟。後續佛州槍枝零件經銷商Indie Guns法務律師在CNN記者詢問後表示，州政府所提的訴訟，基本上就只是「靠政治的力量去傷害中小企業而已」；北卡羅萊納州的Rock Slide USA則對此表示不予置評。
紐約市長亞當斯（Eric Adams）對此直呼：「紐約根本就是個充滿了透過郵寄貨品殺人的城市。」詹樂霞也說：「我們正面臨的公共安全危機已經奪走了太多人的生命，而這個問題可以被歸咎到這些難以被追緝的幽靈槍上。」她指出，目前已經有數以千計挾帶未加工的槍身與機匣的包裹在市裡流竄，而這些零件其實光看貨運包裹的大小和重量，其實就可以被判斷出來。
不過，其實美國在2005年的《軍武合法商業保護法案》（PLCAA）的除外風險中有提到，若賣方明顯違反行銷或販賣槍械的相關法規，將不受該法保護。因此紐約政府即針對此除外風險另闢蹊徑，讓受槍枝暴力影響的受害者可以藉此向槍枝製造商、經銷商以及零售商等進行提告。後續如加州、德拉瓦州與紐澤西等州也決議跟進。
逃過美國政府登錄審查的幽靈槍潛伏 ，成民眾安全隱患
美國《全國廣播公司》（NBC News）報導，根據洛杉磯警察局（LAPD）統計數據顯示，遭警方沒收的幽靈槍從2020年的813把，2021年大幅上升至1921把。可以看出這些非法自製、無序號難以溯源，且無須提供相關個人背景證明文件，即可購買的手槍和半自動步槍，已經開始大量取代一般市售的槍枝。
在槍枝不合法的國家，有非法團體自行改裝槍枝等是已經屢見不鮮，而美國槍擊案犯案工具從一般槍枝轉往自製幽靈槍，也並非這一、兩年才發生的事。像2013年在加州聖塔莫尼卡市（Santa Monica）一名23歲的槍手札瓦里（John Zawahri），就以在網路上購買的零件，自行組裝成223半自動步槍後，殺了家人再前往當地的社區大學隨機射殺，當場造成3人死亡。
另外，根據英國《衛報》（The Guardian）報導，2014年加州史塔克頓（Stockton）的銀行搶劫案，及2017年加州德哈瑪（Tehama）郊區傳出的6死槍擊案等，犯案槍枝也都是兇手自製。
美國《連線》（Wired）雜誌在2015年時，也在有關幽靈槍的影片報導中提到：「就法律上來講，這把槍不是我買的，而是我『做』的。」幽靈槍目前可以透過傳統的鑽床、3D列印，以及使用「Ghost Gunner」類桌上電腦數值控制（CNC）銑床機器等製作出來。
針對這些經簡易組裝加工後即可使用的幽靈槍械，該如何追緝及防止未來更多的槍擊案發生，依然需要美國各州政府的努力才能夠避免更多傷亡事件發生。
不過像是美國全國步槍協會（NRA）雖然在5月底時，譴責德州尤瓦爾迪市（Uvalde）校園槍擊事件為一場「恐怖且邪惡的犯行」，但該協會卻仍在照常舉行為期3天的年度槍展。此事也遭批對尤爾瓦迪市羅布小學（Robb Elementary School）的槍擊案受害者十分不尊重，也讓美國未來是否真能有效抵禦幽靈槍等槍枝氾濫問題，被外界打上問號。
新聞來源
- Biden cracks down on 'ghost guns' with new rule to tackle gun violence （Reuters）
- NYC, State of NY announce lawsuits against ghost gun retailers（CNN）
- New York Files Lawsuits Against a Flood of 'Ghost Guns’（NYT）
- A father used a ghost gun to kill his three daughters. It's a sign of a growing crisis（ The Guardian）
- Three headliners pulled out of this week's N.R.A. convention, citing Uvalde（NYT）
- How Easy Is It To Build A 'Ghost Gun'? We Bought One To Find Out（NBC News）
延伸閱讀
- 美國最高法院接連做出「挺擁槍、反墮胎」裁定，牽動11月期中州長選戰
- 美國國會通過30年來第一項重大槍枝安全法案，拜登25日簽署成法
- 美國最高法院最新裁決：不需提出「正當理由」，民眾可在公共場所攜帶槍枝
- 美國槍枝暴力猖獗，人民上街怒吼；最高法院將對墮胎權做出裁決，挺選擇權還是生命權？
- 美國最高法院對女權與槍枝的奇異解讀，要從保守派看待憲法的角度說起
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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