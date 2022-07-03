冷凍蔬果比產地直送還營養？美國新創解決職場大忙人沒空吃飯困擾，賣出上億美元健康冰沙

文：戴羽（創新拿鐵）

天氣越來越變熱，中午也沒什麼胃口，有沒有方便、清爽又好吃的午餐選擇呢？

「Daily Harvest」是一間美國新創公司，主打營養成分比新鮮蔬果還高的健康冰沙和各式冷凍料理。創辦人Rachel Drori也曾因為工作忙碌，卻沒有營養簡便的午餐選擇所苦。

但他沒有與健康妥協，找到了解決辦法。最終更把一杯冰沙發展成一系列獨特產品，不只成功改變消費者看待冷凍食品的方式，也獲得好萊塢明星Gwyneth Paltrow和網球明星Serena Williams投資。

創業不能只憑浪漫想像，超過「五倍人情單」才全職投入

「Daily Harvest」的創辦人Rachel Drori是紐約人，從哥倫比亞大學商學院畢業後，曾在四季酒店（Four Seasons Hotels and Resorts）、美國運通等公司從事品牌行銷。

由於工作忙碌，Drori常常沒法在中午好好坐下來吃頓飯，一不小心錯過午餐時間，就只能找零碎的空檔到茶水間找些穀物棒、幾把堅果來充飢，再回到座位上繼續工作。

然而，這對向來重視飲食均衡的Drori來說十分痛苦，於是他試著利用週末準備一整週的午餐。他把蔬菜、水果切好、分裝後冷凍起來帶到辦公室，要吃的時候只需花幾分鐘把冷凍蔬果倒進果汁機，加點堅果和牛奶打成果昔。如此一來，就算再忙也能輕鬆解決美味又營養的一餐。

Drori的同事們看到他的香濃果昔，也紛紛付錢請他順便多做一些讓他們嚐嚐；在口耳相傳之下，Drori的果昔「生意」越來越旺。到了後來甚至得在紐約的皇后區租下一間共享廚房，每個週末到附近的Trader Joe’s超市買食材，窩在廚房裡製作果昔，再和姪子一起開著車在曼哈頓送貨，才能應付不斷增加的「訂單」。

有人建議Drori不妨趁勢創業，但Drori仍然繼續他的正職工作，只利用週末經營他的果昔生意。因為他認為：「雖然我發現了一個市場上很有潛力的需求，但我想在全心投入之前弄清楚有多少人有這種需求。」

因此，Drori設定了一個目標：親友之外的陌生人下的訂單要比熟人訂單多出五倍，才能證明這是一門值得全心投入的生意。沒想到，目標剛訂完只過了兩個月就達標，Drori就乾脆辭了工作，拿出25000美元在2015年創辦了Daily Harvest。

冷凍食品比「生鮮」蔬果還營養好吃？小農與大廚是幕後功臣

創立之初，Daily Harvest就主張：「我們照顧好食物，食物才能照顧好你的健康」。

Drori認為，Daily Harvest的產品想要擴展銷量，第一步得先打破大部分消費者心中「冷凍食品等於不健康」的傳統概念。因為提到冷凍食品，大部分消費者可能會想到的是微波爐裡的披薩，或便當盒裡的三色豆。

但實際上，許多冷凍食品比市場上經過長途運輸的生鮮蔬果還要營養，比方說：採收後馬上冷凍的藍莓含有的維他命C，比起採收後經過三天運輸到超市、營養流失的藍莓還要高出兩倍；冷凍菠菜的維他命E則會多出25%。

此外，傳統農場在蔬果完全成熟前幾週就預先採收，裝進充有氮氣的包裝降低運送時腐敗的速度。即便如此，仍有部分蔬果在運輸過程中腐爛而必須丟棄，也因為蔬果被採下時尚未完全成熟，不一定能呈現最佳風味。

而相較於傳統做法，Daily Harvest和橫跨加州到紐約四百多位契作農民密切合作，確保所有食材都在最成熟的階段採收，並在24小時內冷凍以鎖住營養風味，再送到包裝廠進行處理。冷凍運輸也讓食材損耗減少50%，減少額外的成本浪費。

另一方面，除了嚴格要求食材品質，Drori也希望產品要好吃，Daily Harvest聘請了認證營養師和米其林培訓廚師設計菜單，產品線也從起初的果昔，逐漸擴展到濃湯、沙拉、拿鐵咖啡和冰淇淋，以每週、每月DTC（Direct to Customer）的模式送到訂閱客戶家中。

善用新創公司的靈活優勢：不只「滿足」需求、更要「預測」需求

當年Drori還在從事行銷工作時，曾經從無到有打造過幾個新品牌。他認為對新品牌來說，光是「滿足」客戶需求還不夠，必須要「預測」需求；尤其對新創公司來說，善用自身靈活的優勢，搶先食品大廠推出吸引人的新產品更是創造生存空間的關鍵。

傳統食品大廠若要從頭到尾開發新產品，流程得經過市場調查、成本分析、產品研發與生產，直到真正上市約需一年左右。因此，許多大公司會盯著新創公司的產品銷售，一旦發現某項產品有市場潛力，馬上就略過市場調查，直接挾帶成本優勢迅速切入。

因此，Daily Harvest的成長策略專注於如何持續有效率地推出下個新產品；Drori請來曾在串流影音龍頭Netflix和線上造型顧問Stitch Fix擔任演算法主管的Brad Klingenberg，協助Daily Harvest搭建在傳統產業很少見的資料分析平台，除了一邊從社群平台上發掘新產品的點子、也一邊為老顧客調整飲食喜好和送貨頻率。

為了找出下個潛力新品，Daily Harvest在各大社群媒體上開官方帳號，同時組建專門與和粉絲互動的團隊，負責每天整理分析與Daily Harvest相關的貼文內容，找出常tag Daily Harvest的「鐵粉」，收集他們對產品的評論、廣告貼文的互動或許願想吃的新口味，作為開發新產品的依據。一旦這群鐵粉看到Daily Harvest竟然讓他們的願望成真，自然很容易變成熱情的品牌傳教士。