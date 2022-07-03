冷凍蔬果比產地直送還營養？美國新創解決職場大忙人沒空吃飯困擾，賣出上億美元健康冰沙
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創業不能只憑浪漫想像，Daily Harvest用「五倍人情單」當作是否全職投入的依據，創造出比「生鮮」蔬果還營養好吃的冷凍食品。而小農與大廚更是幕後功臣，完全善用新創公司的靈活優勢，不只「滿足」需求，更要「預測」需求。
文：戴羽（創新拿鐵）
天氣越來越變熱，中午也沒什麼胃口，有沒有方便、清爽又好吃的午餐選擇呢？
「Daily Harvest」是一間美國新創公司，主打營養成分比新鮮蔬果還高的健康冰沙和各式冷凍料理。創辦人Rachel Drori也曾因為工作忙碌，卻沒有營養簡便的午餐選擇所苦。
但他沒有與健康妥協，找到了解決辦法。最終更把一杯冰沙發展成一系列獨特產品，不只成功改變消費者看待冷凍食品的方式，也獲得好萊塢明星Gwyneth Paltrow和網球明星Serena Williams投資。
創業不能只憑浪漫想像，超過「五倍人情單」才全職投入
「Daily Harvest」的創辦人Rachel Drori是紐約人，從哥倫比亞大學商學院畢業後，曾在四季酒店（Four Seasons Hotels and Resorts）、美國運通等公司從事品牌行銷。
由於工作忙碌，Drori常常沒法在中午好好坐下來吃頓飯，一不小心錯過午餐時間，就只能找零碎的空檔到茶水間找些穀物棒、幾把堅果來充飢，再回到座位上繼續工作。
然而，這對向來重視飲食均衡的Drori來說十分痛苦，於是他試著利用週末準備一整週的午餐。他把蔬菜、水果切好、分裝後冷凍起來帶到辦公室，要吃的時候只需花幾分鐘把冷凍蔬果倒進果汁機，加點堅果和牛奶打成果昔。如此一來，就算再忙也能輕鬆解決美味又營養的一餐。
Drori的同事們看到他的香濃果昔，也紛紛付錢請他順便多做一些讓他們嚐嚐；在口耳相傳之下，Drori的果昔「生意」越來越旺。到了後來甚至得在紐約的皇后區租下一間共享廚房，每個週末到附近的Trader Joe’s超市買食材，窩在廚房裡製作果昔，再和姪子一起開著車在曼哈頓送貨，才能應付不斷增加的「訂單」。
有人建議Drori不妨趁勢創業，但Drori仍然繼續他的正職工作，只利用週末經營他的果昔生意。因為他認為：「雖然我發現了一個市場上很有潛力的需求，但我想在全心投入之前弄清楚有多少人有這種需求。」
因此，Drori設定了一個目標：親友之外的陌生人下的訂單要比熟人訂單多出五倍，才能證明這是一門值得全心投入的生意。沒想到，目標剛訂完只過了兩個月就達標，Drori就乾脆辭了工作，拿出25000美元在2015年創辦了Daily Harvest。
冷凍食品比「生鮮」蔬果還營養好吃？小農與大廚是幕後功臣
創立之初，Daily Harvest就主張：「我們照顧好食物，食物才能照顧好你的健康」。
Drori認為，Daily Harvest的產品想要擴展銷量，第一步得先打破大部分消費者心中「冷凍食品等於不健康」的傳統概念。因為提到冷凍食品，大部分消費者可能會想到的是微波爐裡的披薩，或便當盒裡的三色豆。
但實際上，許多冷凍食品比市場上經過長途運輸的生鮮蔬果還要營養，比方說：採收後馬上冷凍的藍莓含有的維他命C，比起採收後經過三天運輸到超市、營養流失的藍莓還要高出兩倍；冷凍菠菜的維他命E則會多出25%。
此外，傳統農場在蔬果完全成熟前幾週就預先採收，裝進充有氮氣的包裝降低運送時腐敗的速度。即便如此，仍有部分蔬果在運輸過程中腐爛而必須丟棄，也因為蔬果被採下時尚未完全成熟，不一定能呈現最佳風味。
而相較於傳統做法，Daily Harvest和橫跨加州到紐約四百多位契作農民密切合作，確保所有食材都在最成熟的階段採收，並在24小時內冷凍以鎖住營養風味，再送到包裝廠進行處理。冷凍運輸也讓食材損耗減少50%，減少額外的成本浪費。
另一方面，除了嚴格要求食材品質，Drori也希望產品要好吃，Daily Harvest聘請了認證營養師和米其林培訓廚師設計菜單，產品線也從起初的果昔，逐漸擴展到濃湯、沙拉、拿鐵咖啡和冰淇淋，以每週、每月DTC（Direct to Customer）的模式送到訂閱客戶家中。
善用新創公司的靈活優勢：不只「滿足」需求、更要「預測」需求
當年Drori還在從事行銷工作時，曾經從無到有打造過幾個新品牌。他認為對新品牌來說，光是「滿足」客戶需求還不夠，必須要「預測」需求；尤其對新創公司來說，善用自身靈活的優勢，搶先食品大廠推出吸引人的新產品更是創造生存空間的關鍵。
傳統食品大廠若要從頭到尾開發新產品，流程得經過市場調查、成本分析、產品研發與生產，直到真正上市約需一年左右。因此，許多大公司會盯著新創公司的產品銷售，一旦發現某項產品有市場潛力，馬上就略過市場調查，直接挾帶成本優勢迅速切入。
因此，Daily Harvest的成長策略專注於如何持續有效率地推出下個新產品；Drori請來曾在串流影音龍頭Netflix和線上造型顧問Stitch Fix擔任演算法主管的Brad Klingenberg，協助Daily Harvest搭建在傳統產業很少見的資料分析平台，除了一邊從社群平台上發掘新產品的點子、也一邊為老顧客調整飲食喜好和送貨頻率。
為了找出下個潛力新品，Daily Harvest在各大社群媒體上開官方帳號，同時組建專門與和粉絲互動的團隊，負責每天整理分析與Daily Harvest相關的貼文內容，找出常tag Daily Harvest的「鐵粉」，收集他們對產品的評論、廣告貼文的互動或許願想吃的新口味，作為開發新產品的依據。一旦這群鐵粉看到Daily Harvest竟然讓他們的願望成真，自然很容易變成熱情的品牌傳教士。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。