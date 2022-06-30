中國車用電池霸主「寧德時代」私募67億美元，卻拿近半資金「搞投資理財」，引爆市場怒火

全球最大的車用電池企業——中國寧德時代（CATL）通過私募（Private Placement）獲得67億美元（新台幣1998.5億元），本來市場預期將擴大投資新技術麒麟（CTP3.0）電池的產能，進一步搶攻市占；未料，寧德時代卻將一半資金約34.5億美元「搞投資理財」，引爆中國投資市場怒火。

寧德時代市佔率下滑，私募67億美元

寧德時代近日遇到經營逆風。雖然去（2021）年財報大有斬獲，但是在主要業務車用電池上，淨利卻是下滑。根據《日經亞洲》報導，在同業競爭下，寧德時代在中國的市佔率開始失守，同時也面臨韓國企業的積極追趕，而本是相當穩固的電池業務正受到侵蝕。

話雖如此，但寧德時代仍是全球電池龍頭。據日本調查公司Techno Systems Research統計，車用電池市占率為38.6%，比2020年成長12.6個百分點，和第2名韓國LG能源公司的18.2％，仍有相當大的差距。

日前，寧德時代通過私募獲得「67億美元」，顯示出中國股票市場相對於歐美的低迷更具抗壓性。

市場看好寧德新技術麒麟電池

本來市場預計，他們會將資金用於提高中國幾個地點的產量，藉此擴大在車用市場的市占率，同時也用來應對原材料成本上升、地緣政治緊張的供應鏈安排，甚至是為新發表的電池產能鋪路。

寧德時代近日，電池技術突破了電池芯中的能量密度，同時兼顧快充功能、安全性以及更長的使用壽命。這款新的電池模組被命名為麒麟，擁有255 Wh/kg的能量密度。

市場相當看好麒麟電池，在充電上的能力，例如10%至80%的電量補充僅需10分鐘，並降低熱起動（Hot Start）的時間至5分鐘，成為未來電動車產業上的一大亮點。

寧德時代將一半私募資金拿來搞理財

未料，寧德時代竟然將到帳的67億美元，分出將近一半資金，約34.5億美元作為「投資理財」用途。寧德時代表示，會選擇投資安全性高、流動性較好的保本型投資產品，而且這筆資金的使用期限為一年以內。按照3%的年利率計算，一年能收益將近下人民幣7億元。

市場不領直指：「寧王躺著就把錢賺了。」

引爆的市場怒火，質問寧德時代到底缺不缺錢？是不是過度融資，甚至直指寧德時代不是科技公司，而是金融管理公司。

對此，寧德時代解釋，因為募投項目建設週期長，資金又是專款專用，因此存在階段性閒置，進行現金管理可以提高資金使用效率。而這番解釋，並無法解決市場上的怒火。

寧德時代屢次「過度融資」

事實上，這並不是寧德時代第一次拿閒置募集資金買理財，其中包含：2020年7月、2021年7月、2022年4月，寧德時代3次公告聲明，分別使用不超過人民幣119.8億元閒置募集資金；55億元閒置募集資金；17億元閒置募集資金進行管理。

根據中國媒體《中新經緯》報導指出，早在2021年9月深交所要求寧德時代，針對私募進行解釋發行「融資的必要性及規模合理性」，有沒有過度融資。當時，寧德時代雖然否認，但隨後將計劃募集資金總額從不超過人民幣582億元下調至不超過人民幣450億元。

資深投資人黃伯堃說明，事實上產業景氣變化萬千，在私募的過程中經濟開始變化，在結束後公司作出適當調整是合理的，例如今年年初至今的市場反轉相當快速，可以理解資金調度的困難。

不過，他強調，現在問題在於前腳是要擴大產能，甚至併購再擴大市占，後腳則將資金投向各種理財商品，不免讓投資人對公司前景感到憂心。他說，從寧德時代的財報來看也有近人民幣800億元的公司期末現金及現金可以運用，怎麼看都沒必要都相當有餘裕。

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核稿編輯：翁世航