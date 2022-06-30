中國車用電池霸主「寧德時代」私募67億美元，卻拿近半資金「搞投資理財」，引爆市場怒火
我們想讓你知道的是
中國電池大廠——寧德時代（CATL）將到帳的67億美元，分出約34.5億美元作為「投資理財」用途，他們說會選擇投資安全性高、流動性較好的保本型投資產品，一年能收益將近下人民幣7億元。市場不領直指：「躺著就把錢賺了。」
全球最大的車用電池企業——中國寧德時代（CATL）通過私募（Private Placement）獲得67億美元（新台幣1998.5億元），本來市場預期將擴大投資新技術麒麟（CTP3.0）電池的產能，進一步搶攻市占；未料，寧德時代卻將一半資金約34.5億美元「搞投資理財」，引爆中國投資市場怒火。
寧德時代市佔率下滑，私募67億美元
寧德時代近日遇到經營逆風。雖然去（2021）年財報大有斬獲，但是在主要業務車用電池上，淨利卻是下滑。根據《日經亞洲》報導，在同業競爭下，寧德時代在中國的市佔率開始失守，同時也面臨韓國企業的積極追趕，而本是相當穩固的電池業務正受到侵蝕。
話雖如此，但寧德時代仍是全球電池龍頭。據日本調查公司Techno Systems Research統計，車用電池市占率為38.6%，比2020年成長12.6個百分點，和第2名韓國LG能源公司的18.2％，仍有相當大的差距。
日前，寧德時代通過私募獲得「67億美元」，顯示出中國股票市場相對於歐美的低迷更具抗壓性。
市場看好寧德新技術麒麟電池
本來市場預計，他們會將資金用於提高中國幾個地點的產量，藉此擴大在車用市場的市占率，同時也用來應對原材料成本上升、地緣政治緊張的供應鏈安排，甚至是為新發表的電池產能鋪路。
寧德時代近日，電池技術突破了電池芯中的能量密度，同時兼顧快充功能、安全性以及更長的使用壽命。這款新的電池模組被命名為麒麟，擁有255 Wh/kg的能量密度。
市場相當看好麒麟電池，在充電上的能力，例如10%至80%的電量補充僅需10分鐘，並降低熱起動（Hot Start）的時間至5分鐘，成為未來電動車產業上的一大亮點。
寧德時代將一半私募資金拿來搞理財
未料，寧德時代竟然將到帳的67億美元，分出將近一半資金，約34.5億美元作為「投資理財」用途。寧德時代表示，會選擇投資安全性高、流動性較好的保本型投資產品，而且這筆資金的使用期限為一年以內。按照3%的年利率計算，一年能收益將近下人民幣7億元。
市場不領直指：「寧王躺著就把錢賺了。」
引爆的市場怒火，質問寧德時代到底缺不缺錢？是不是過度融資，甚至直指寧德時代不是科技公司，而是金融管理公司。
對此，寧德時代解釋，因為募投項目建設週期長，資金又是專款專用，因此存在階段性閒置，進行現金管理可以提高資金使用效率。而這番解釋，並無法解決市場上的怒火。
寧德時代屢次「過度融資」
事實上，這並不是寧德時代第一次拿閒置募集資金買理財，其中包含：2020年7月、2021年7月、2022年4月，寧德時代3次公告聲明，分別使用不超過人民幣119.8億元閒置募集資金；55億元閒置募集資金；17億元閒置募集資金進行管理。
根據中國媒體《中新經緯》報導指出，早在2021年9月深交所要求寧德時代，針對私募進行解釋發行「融資的必要性及規模合理性」，有沒有過度融資。當時，寧德時代雖然否認，但隨後將計劃募集資金總額從不超過人民幣582億元下調至不超過人民幣450億元。
資深投資人黃伯堃說明，事實上產業景氣變化萬千，在私募的過程中經濟開始變化，在結束後公司作出適當調整是合理的，例如今年年初至今的市場反轉相當快速，可以理解資金調度的困難。
不過，他強調，現在問題在於前腳是要擴大產能，甚至併購再擴大市占，後腳則將資金投向各種理財商品，不免讓投資人對公司前景感到憂心。他說，從寧德時代的財報來看也有近人民幣800億元的公司期末現金及現金可以運用，怎麼看都沒必要都相當有餘裕。
延伸閱讀
- 電池大廠寧德時代加碼投資2469億元，專家：中國再生能源汽車產業已經取得先機
- 瑞典Northvolt電池超級工廠接300億美元訂單，「一條龍服務」叫戰特斯拉、力拚亞洲6大電池廠
- 福特118年來最大單筆投資，攜手韓國SK集團在美打造114億美元電動車電池工廠
- 豐田10年90億美元打造電池工廠，目標年賣200萬輛電動車，台廠供應鏈備戰搶商機
- 蘋果發展Apple Car接洽中國電池大廠，電動車產業成中美角力戰場
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
本文章內容由「黑松金酒」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。