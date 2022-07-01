美最高法院判決環保局「無權限制」發電廠碳排，遭批是氣候也是行政法災難

美國最高法院週四（30日）裁定，美國政府不能對溫室氣體的排放加以限制，這將大大削弱拜登政府對抗氣候變遷的權力。

保守派佔多數的最 高法院30日以6：3的投票結果裁定，美國國家環境保護局（EPA）無權對燃煤電廠的碳排量設定上限。

此案 的爭議是美國前總統歐巴馬執政時期通過的《清潔能源計劃》（Clean Power Plan），該計劃 利用《清潔空氣法》的一項輔助條款， 分配各州一個單獨的減少碳排放的目標，各州可以根據自己合適的方式來達成目標，但如果該州拒絕提交減排計劃，美國國家環境保護局就有可能介入。

不過 最高法院在2016年暫停了 《清潔能源計劃》 效力，稱該計劃超出了《清潔空氣法》的授權、侵犯了各州電力管制的權力。而 擔心有一天 《清潔能源計劃》 可能會敗部復活，以西維吉尼亞為首等17個州的煤炭業者上訴法庭，要求對《清潔空氣法》更嚴格的解釋，澄清環境保護局的權限範圍。

週四的判決對煤炭業者來說是一大勝利。首席大法官羅伯茨（John Roberts）在法庭意見中寫道，「限制二氧化碳排放量來施壓全國不再使用燃煤發電，可能是一個解決當前危機的明智決定」，但他指出，「 根據相關法律，國會授權環保局自行實施管制計劃是不合理的」，「如此具規模和影響力的決定應由國會，或者由國會明確授權執行的機構做出」，也就是說 如果沒有國會的明確授權，環境保護局不能對燃煤電廠的碳排量做出限制。

BREAKING: The U.S. Supreme Court has ruled 6-3 in the case of West Virginia vs. the Environmental Protections Agency that the EPA lacks broad authority to regulate carbon dioxide emissions related to climate change. https://t.co/RJDOmWvqiR pic.twitter.com/8X09Bcofeb — Newsmax (@newsmax) June 30, 2022

這項判決對於氣候變遷有什麼影響？

三名自由派大法官譴責這項判決，「 今天，最高法院剝奪了環境保護局的權力，以應對我們這個時代最緊迫的環境挑戰。」 大法官凱根（Elena Kagan）表示，此案所帶來的風險很高，「最高法院任命自己 為氣候政策的決策者——而不是國會或專家機構 ， 我想不出比這更可怕的事情了。」

美國是僅次於中國的第二大溫室氣體生產國，也是全球應對氣候變遷的關鍵角色。 最高法院的裁決可能會使美國政府應對氣候變遷的計劃更趨複雜。拜登政府目標是到2030年前將美國溫室氣體排放量減少一半，到2035年實現電力行業零碳排；美國目前燃煤發電佔整體電力的20%。

除了氣候，專家指判決將對「行政法造成災難性影響」

根據《哈芬登郵報》，最高 法院的判決是遵循「 重大問題原則 」 的衍生邏輯。 該學說指出，如果國會沒有專門授權專責機構發布規範，最高法院可以取消具有「重大經濟和政治意義」的管制行為。

《CNN》最高法院分析師弗拉德克（Steve Vladeck）表示，這項裁決可能對現代行政法「造成災難性影響」。弗拉德克指出，一個世紀以來，聯邦政府一直是以國會能將管制權力廣泛委託給行政部門的狀況下運作。今天的裁決為這些委託打開了無盡挑戰的大門——從氣候變化到食品安全標準——理由是國會在賦予該機構管制此類重大問題的權力方面不夠具體。

不過凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）法學院法律教授艾德勒（Jonathan Adler）認為，此判決是對管制單位的一個警告，在解釋法律賦予他們廣泛的權力上應該更加謹慎。艾德勒說，今天的判決與最高法院1月份否決了拜登總統要求大公司員工接種疫苗或戴口罩並每周接受檢測的規定。當時大法官們表示，這一強制令超出了拜登政府的權限。

各界怎麼看這個判決？

美國保守派智庫「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）執行副總裁摩根（Derrick Morgan）表示，「今天，最高法院為恢復代議制政府邁出了重要一步，要求立法者而不是官僚，來做出影響美國人生活的重大政策決定。」

白宮發言人周四表示，最高法院的裁決是「法院的另一項毀滅性決定，旨在讓我們的國家倒退。」 發言人強調，拜登政府 不會放棄保護公眾健康和應對氣候變遷危機，律師團將仔細研究裁決，將找到依法能向前邁進的方法。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也發表聲明表示，這項裁決「增加了一些危險的、令人髮指的決定，這些決定理所當然地損害了公眾對法院的信心。」

「首先是槍支安全，然後是墮胎，現在是環境問題—— 這個『讓美國再次偉大』、倒退、極端主義的最高法院旨在讓美國倒退若不是幾世紀、就是幾十年。 」舒默痛批 共和黨任命的多數的保守派法官，正在把這個國家「推回到一個強盜、商人和企業精英擁有完全權力，而普通公民沒有發言權的時代。」

在川普時代任命的3位保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）加入最高法院後，最高法院近期做出的裁決遭到自由派批評，包括上週推翻了1973年支持婦女墮胎權的重要案例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），將對美國女性墮胎權造成重大影響。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元