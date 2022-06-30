習近平訪港稱「歷經風雨後浴火重生」、「一國兩制是個好制度」
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中國國家主席習近平及夫人彭麗媛今天搭乘高鐵抵達香港，習近平抵港後說，只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好；警方對他們採取了嚴密保安措施。
中國國家主席習近平今天（30日）訪港，並展開視察行程。他發表簡短講話，說過去一段時間裡，香港經過一次次考驗與風雨後「浴火重生」，並說一國兩制是個「好制度」。習近平又說，林鄭月娥為維護國家主權，推動香港由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，中央「充分肯定」。
習相隔5年坐高鐵訪港
（中央社）中國國家主席習近平及夫人彭麗媛今天搭乘高鐵抵達香港，習近平抵港後說，只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好；警方對他們採取了嚴密保安措施。
習近平伉儷一如本地媒體早前報導，下午3時左右搭乘高鐵專列從中國抵達香港高鐵西九龍站，行政長官林鄭月娥及丈夫林兆波、北京中央駐港聯絡辦公室主任駱惠寧在月台迎接。
習近平在西九龍站舉行的歡迎儀式上致辭說，自他上次到港至今，這5年來他一直關注著香港、牽掛著香港。
他表示，在過去一段時間裡，香港經受了一次次嚴峻考驗、戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。
他說，「一國兩制」是好制度，只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好。
習近平：「正可謂，行而不輟，未來可期。只要我們毫不動搖的堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興，作出新的更大的貢獻。」
下午3時45分左右，習近平伉儷搭乘專車離開西九龍站，在他們的車隊中有兩輛紅旗牌汽車，相信是習近平和彭麗媛搭乘的座車。
據報導，在離開西九龍站後，習近平和彭麗媛前往不同地方，因此可能各自搭乘專車離開，前者前往灣仔會議展覽中心，後者前往戲曲中心參觀。
《路透社》指出，同2017年習近平訪港時數千名支持民主的抗議人士走上街頭的情形不同，今年習近平訪港時期不僅安保嚴密，而且香港最有影響力的反對派政治人物和民主活動人士要麼已經入獄，要麼已經出走異國他鄉。因此一些政治觀察人士也認為，習近平訪港是北京對掃除香港反對派勢力和影響的宣示。
對於習近平伉儷的車隊，警方沿途採取了嚴密的保安措施，車隊從西九龍站開出後，附近只有一個記者採訪區，記者只能在區內拍攝。
車隊沿途所過之處，包括行人道及天橋全部封鎖。
記者能夠拍攝到車隊離開西九龍站的位置，就只有警方劃定的採訪區，但車隊離開時，警方大批保安車輛卻遮擋了視線，只剩下很小空間可讓記者拍攝，當時又下著雨，記者顯得既急又狼狽。
今天進入採訪區的記者雖然遠離車隊約25公尺，但警方還是採取了高規格保安措施，同時以人手及警犬搜查記者所帶東西，無一遺漏。
本地媒體先前報導，習近平今晚會返回深圳，明天再搭乘專車來港出席香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，並視察香港。
彭麗媛訪西九「戲曲中心」
（中央社）中國國家主席習近平和夫人彭麗媛今天抵港後，各有行程，習近平會晤了行政長官林鄭月娥及其他特區政府官員，隨後前往大埔科學園視察；彭麗媛則到訪戲曲中心。
習近平下午抵港在高鐵西九龍站發表簡短講話後，前往會議展覽中心會見林鄭月娥，並在後者陪同下會見行政、立法及司法機構負責人，包括終審法院首席法官、立法會主席、行政會議非官守（方）議員，以及現任特區政府主要官員和全體常任秘書長。
習近平也會見了100多名香港各界人士及紀律部隊（警隊等執法部門）代表並合照留念。
隨後，習近平前往科學園，視察香港的創科發展。
彭麗媛抵港後，單獨到訪位於西九文化區的戲曲中心。
據公布，彭麗媛在戲曲中心茶館劇場欣賞了粵劇，又在排演室觀看「香港天籟敦煌樂團」的綵排，並和演員與樂團成員交談。
港府公布，習近平伉儷將會出席林鄭月娥及丈夫林兆波在禮賓府所設晚宴。
本地媒體早前報導，習近平伉儷不會在港過夜，而是晚些搭乘高鐵回大陸，明早再來港出席在會展中心舉行的慶祝香港回歸25週年大會暨新一屆特區政府就職典禮。
肯定林鄭「做了大量艱苦工作」
（中央社）中國國家主席習近平今天抵港後會見明天卸任的行政長官林鄭月娥。習近平說，林鄭月娥為維護國家主權，推動香港由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，中央「充分肯定」。
《新華社》報導，習近平說，過去5年來在北京中央堅定支持下，林鄭月娥忠誠履行特首的憲制責任，貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特區政府依法施政，團結社會各界止暴制亂，以及全力抗擊疫情，積極融入國家發展大局。
習近平還說，林鄭月娥為維護國家主權、落實「愛國者治港」原則、推動香港局勢由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，展現勇於擔當精神。「對於你這5年來的工作，中央是充分肯定的」。
據報導，林鄭月娥衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動的情況下，親臨香港出席慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮並視察香港。
林鄭月娥表示，香港過去5年是極不平凡的5年，她能夠為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。祝願祖國富強昌盛，習主席視察香港圓滿成功。
習近平及夫人彭麗媛傍晚也出席了林鄭月娥及丈夫林兆波在禮賓府所設晚宴，候任特首李家超及夫人林麗嬋也受邀參加。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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