履歷沒特色、自傳流水帳怎麼救？職涯顧問分析履歷健檢11個常見錯誤
我們想讓你知道的是
在一對一面對面履歷健檢最後即將結束時，會詢問同學有沒有任何想要提問的問題，有些同學都會詢問：「不知道要如何寫自傳」、「自傳沒有任何想法」；這時候，我們可以運用心智圖法來結合水平聯想、垂直聯想發想內容。
文：林易璁（職涯顧問｜講師｜作者）
鳳凰花開，時至畢業季節，我因為講師與職涯顧問身份的關係，有機會前往大專院校分享履歷自傳課程，以及健檢諮詢同學們的履歷自傳。
其中發現幾個共通的問題是：自傳內容有的是少少兩三百個字；有的是內容文不對題，自傳跟應徵職務對不上；有的是沒有凸顯個人的特色，自傳內容只是流水帳。
自傳段落有邏輯
就讀大四即將畢業的同學，有的有豐富的社團經驗，有的參加學校的各類專題競賽，有的利用暑假或是平日課堂之餘工讀，每一位同學都有不同的特色跟專長。首先，會建議自傳可以寫800至1000字左右的內容，大約是一張A4大小。
一般來說，大學生會有社團經驗以及工讀經歷，所以可以將自傳分為四個段落，包括特質優勢，社團經驗，工讀經歷，未來規劃等內容。
- 特質優勢：您的個性特質，跟這個工作是否有吻合可以適性適位？
- 社團競賽：社團競賽經驗，哪些硬實力或軟實力可以立即運用上？
- 工讀經歷：過去工讀經歷，有哪些技能可以在工作上面快速上手？
- 未來規劃：未來一到兩年，你有哪些規劃可以後續幫助工作表現？
心智圖法好聯想
在一對一面對面履歷健檢最後即將結束時，會詢問同學有沒有任何想要提問的問題，有些同學都會詢問：「不知道要如何寫自傳」、「自傳沒有任何想法」；這時候，我們可以運用心智圖法來結合水平聯想、垂直聯想發想內容。
比如說，我們要找的工作是社群小編，我們可以在中心主題寫上「社群小編」，接下來可以在主題四周順時鐘寫上四個主幹，分別是「個性特質」，「社團經驗」，「工讀經歷」，「未來規劃」；再來，如果我們有三個工讀經驗，我們可以在工讀經驗後方畫上三個枝幹，分別寫上三家公司的名稱。接著，根據不同的主幹去做水平聯想以及垂直聯想。
- 例如：您的創意發想跟文字敏銳度可以運用未來的工作上面，我們可以將這個特質寫在「個性特質」這一個主幹。
- 例如：您曾在社團擔任幹部，善於團隊合作跨單位溝通協調，我們可以將這個能力寫在「社團經驗」這一個主幹。
- 例如：您曾經在學校行政單位工讀，會做成效分析比較圖表，我們可以將這個經歷寫在「工讀經驗」這一個主幹。
- 例如：您現在會文字行銷能力，未來想要考取企劃相關證照，我們可以將這個計畫寫在「未來規劃」這一個主幹。
透過不斷水平聯想跟垂直聯想之後，接下來，將每一個主幹的關鍵字組成句子，分段寫在自傳當中，最後，再逐一潤飾微調過即可。
常見錯誤要避免
我在履歷健診時，看到許多朋友在履歷跟自傳上常常遇到一些小錯誤，將相關需要避免錯誤資訊整理在下方。
- 應徵職務寫都可：應徵職務寫「不拘、正職、只要有能力都可以」都是錯的，須正確寫上要應徵職務名稱。
- 自傳圖文不相符：應徵職務跟履歷自傳描述的要是同一個職務，不要應徵行政助理，自傳卻都寫行銷經驗。
- 職務自傳沒訂做：不同的職務內容，需要根據不同的職務客製化自傳以及履歷，不要用一份應徵兩個職務。
- 履歷照片不合適：照片不要用藝術照跟生活照。根據人力銀行統計，放對合適的照片，面試機會會多三倍。
- 時間順序無邏輯：無論是工作或學歷，建議從最近寫到最遠的工作或學校說明。學歷建議放最後兩個即可。
- 我的家庭寫太多：自傳不需說明你的血型星座，也不需說明你家中有多少人，這些都與工作沒有直接相關。
- 工作內容不相關：自傳說明內容與想要應徵工作的工作內容沒有相關，也沒有說明個人專長技能相關應用。
- 績效成果未量化：自傳內容建議將工作成果，專案金額，年度績效，專案里程碑加以數據量化、呈現績效。
- 專業證照無相關：專業證照需與應徵職務相關性高。不要應徵軟體工程師，證照卻放上許多保險相關證照。
- 火星圖文加錯字：履歷自傳在送出前，建議給朋友檢查過一遍，避免火星文或是錯別字等不該出現的錯誤。
- 格式轉換未確認：避免格式或字體跑掉，使用人力銀行或是線上履歷格式，給人資前請記得轉換成PDF格式。
履歷自傳需更新
每一年到了年底的時候，公司主管都會針對單位員工打考績，我們除了訂定下一年的年度計劃之外，也可以重新檢視自己在工作上的表現，同時根據今年實際狀況更新在履歷自傳上面。
- 學歷證照需更新：今年是否學歷更上一層樓？取得新的證照？與他人差異化？
- 專案成就要升級：今年的專案跟以往專案相比，是否有新的成就？新的突破？
- 特殊表現附證明：今年公司上級是否有針對您的工作表現頒發獎狀以茲鼓勵？
- 未來規劃重思考：可以重新盤點思考未來一到兩年有哪些計畫？哪些新想法？
透過履歷自傳的整理書寫，祝福每一位即將出社會工作的新鮮人或是轉換跑道找工作的朋友，都可以找到心目中理想的工作。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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