巴黎市政府首屆台語課程結業成發，學員愛上台灣文化，高唱伍佰、茄子蛋
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班傑明之所以學台語除了為台灣妻子外，更是希望自己到台灣時能流暢地用台語和親友對話，「對我來說，台語是重要文化，需要守護」。班傑明告訴記者，「妻子和朋友聽到我說台語時的笑容與驕傲神情」，就是學習台語最大的收穫。
（中央社）巴黎市政府成人教育中心首屆台語課程近日舉行結業成果發表會，學生用台語介紹台灣、演短劇，甚至高唱茄子蛋和伍佰的經典歌曲。學員告訴《中央社》，很高興能透過台語更認識台灣文化。
巴黎市政府成人教育中心去（2021）年10月首度推出「台語課程」，大受歡迎，共有66名學生，分成3班，由台籍教師劉展岳、潘怡伶和陳品學授課。學生居住全球各地，課程以線上方式進行。
25日學年結束，舉辦線上成果發表會，由學生自選主題，可用台語介紹有興趣的台灣主題，也可演出情境劇或唱歌，例如就有學生選唱茄子蛋樂團的〈浪子回頭〉、〈愛情你比我想的閣較偉大〉與伍佰的〈愛情限時批〉。
從高中時期就熱愛台灣的艾利諾（Eléonore）曾來台交換，她告訴《中央社》，上台語課最大的收穫，「就是很高興能從茄子蛋這些台灣樂團的歌曲中學習台語用字」。
目前在新加坡的艾利諾曾在里昂政治學院與倫敦大學亞非學院學習台灣政治與地緣政治，也學過中文。「我想要到台灣生活工作，所以看到巴黎市政府有開台語課，當然必須報名」。她表示希望透過課程了解更多台灣文化、台語的結構以及台語和華語的異同。
在日本上智大學任講師的麥耀（Coline Mailleux）則和其他同學合唱伍佰和萬芳的〈愛情限時批〉。她告訴記者，很喜歡這首歌的能量與氛圍，「聽到歌曲，就能想像自己在台灣的KTV。平常我不太敢唱歌，但由於萬芳的能量，我放膽唱給大家聽，也很享受唱這首歌」。
麥耀表示，想學台語是因為她15年前來過就愛上台灣，目前在日本的她希望有朝一日能到台灣生活。因此當她看到中央廣播電台法文版上的相關新聞，立刻就決定報名。
學了一年後，她覺得最大收穫是能在學語言的同時學習台灣文化，也更了解台灣，「我覺得台灣是充滿未來的國家」。
電信整合工程師班傑明（Benjamin）則報告台灣製造的酒，包括啤酒、高粱和威士忌，「因為台法都喜歡品酒，如法國的葡萄酒，這都是深植在文化中的」。
班傑明之所以學台語除了為台灣妻子外，更是希望自己到台灣時能流暢地用台語和親友對話，「對我來說，台語是重要文化，需要守護」。
班傑明告訴記者，「妻子和朋友聽到我說台語時的笑容與驕傲神情」，就是學習台語最大的收穫。
潘怡伶教授的班級是專給沒有中文基礎的學生，她接受《中央社》訪問時表示，班上有幾位很特別的學生，他們從沒有來過台灣也不了解台灣，純粹就想學台語。所以在上課時不只是教語言，還必須解釋台灣的特色文化。
由於學生都不會中文，因此要自己設計以法文教課的教材，尤其解釋部分台語詞彙的意思時常找不到能對照的法語詞，這部分需要動比較多腦筋，額外解釋台語詞彙的脈絡。
提到最難忘的事，潘怡伶說到現在還是覺得不可思議，「怎麼會有跟台灣完全沒關係的法國人想學台語」。
但當她看到學生學習過程中所投入的心血，從零基礎到可以基本對話，或是學習台語咬字唱歌等，內心十分感動。她說：「我們有個群組，會時不時用台羅拼音傳訊息，非常有趣。很感謝學生支持，我們就像朋友一樣，第一次教台語難免緊張，但學生常給我鼓勵，讓上課氣氛愉悅。」
巴黎市政府台語課幕後推手林季苗告訴《中央社》，下年度8月底會開始招生，也會特開一班為學過中文的法語人士設計的台語課。
艾利諾、麥耀和班傑明異口同聲向記者表示，「絕對會繼續學台語」，並已迫不及待報名下一期課，更有人準備在暑假找台語家教惡補加強。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
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而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
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