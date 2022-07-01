北約東擴：對烏克蘭的處境感同身受，芬蘭與瑞典放棄中立政策的心路歷程
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俄羅斯領導人普亭對烏克蘭的入侵行動打破了北歐長期以來的穩定感，使瑞典和芬蘭頓失安全感。
俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍在繼續。最近在西班牙舉行的一次北約成員國峰會上，北約各國在承諾加大對烏克蘭支持的同時，正式邀請瑞典和芬蘭加盟。
對於這兩個冷戰時期都長期保持中立和不參與軍事聯盟的國家來說，申請加入北約是巨大轉變。在馬德里峰會上，土耳其也改變了以往反對兩國加入北約的立場，為瑞典和芬蘭成為北約成員國掃清最後障礙。
以防止北約東擴為藉口入侵烏克蘭的俄羅斯，對瑞典和芬蘭啟動加入北約程序表示強烈反對。
歐美諸多分析人士都先後指出，普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭至少從戰略層面來說已經失敗，因為如果防止北約東擴是戰略目的，那麼如今烏克蘭戰爭尚未結束，但北約擴大卻已經成為定局；而且正是俄羅斯在烏克蘭的戰爭促使瑞典和芬蘭國內對加入北約的支持率急劇上升。
瑞典芬蘭加入北約有何考量？
俄羅斯領導人普亭對烏克蘭的入侵行動打破了北歐長期以來的穩定感，使瑞典和芬蘭頓失安全感。
芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）甚至表示，2月24日俄羅斯軍隊入侵烏克蘭那一刻起，芬蘭加入北約就已經是「定局」。
對許多芬蘭人來說，烏克蘭被入侵帶來了一種多年以來揮之不去的似曾相似感。蘇聯曾在1939年底入侵芬蘭。在三個多月的時間裏，芬蘭軍隊儘管寡不敵眾但仍然殊死抵抗。最終芬蘭雖然免去了被佔領的命運，卻被迫放棄了十分之一的國土。
赫爾辛基大學政治學者薩卡（Iro Sarkka）說，觀看烏克蘭戰爭的發展就像重溫這段歷史。她說，芬蘭人看著他們與俄羅斯1340公里的邊界在想：「這是不是也會發生在我們身上啊？」
而瑞典近年來也感覺到了危險在逼近。俄羅斯軍機侵犯領空的報導數次出現在新聞報導中。
2014年，一艘俄羅斯潛艇擱淺在斯德哥爾摩群島淺水區的報導，讓瑞典人感到心驚。
2016年，瑞典軍隊時隔20年後重新回到波羅的海上的哥特蘭島。這個島雖小，但卻有極為重要的戰略價值。
瑞典芬蘭加入北約前後有多大不同？
在某些方面，瑞典和芬蘭有沒有正式北約成員國資格並沒有什麼不同。
瑞典和芬蘭於1994年成為北約的正式伙伴，從那以後兩國一直都為北約做出重要貢獻。自冷戰結束以來，兩國數次參加過北約執行的任務。
但是，成為北約成員國將使瑞典芬蘭首次有了北約中擁核大國美國、法國和英國的安全保證。根據北約的第5條規定，對任何一個成員國的攻擊就是對所有成員國的攻擊。
歷史學家邁南德（Henrik Meinander）說，自蘇聯解體以來，芬蘭人已經採取一連串小步驟，在心理上做好了加入北約的凖備。
1992年，赫爾辛基購買了64架美國戰鬥機。三年後，芬蘭與瑞典一起加入了歐盟。此後每一屆芬蘭政府都審查所謂的「北約」選項。芬蘭總人口550萬，戰時兵力為28萬，總共有90萬預備役軍人。
瑞典在20世紀90年代曾走過一條不同的道路，不僅縮小了軍隊規模，還把軍隊重點從防衛本國領土轉向世界各地的維和任務。
但2014年，俄羅斯從烏克蘭奪取併吞併克里米亞後，瑞典的情況發生了變化。瑞典恢復了徵兵制，並增加了國防開支。
2018年，瑞典每個家庭都收到了題為「如果危機或戰爭來臨」的軍隊手冊。這是自1991年以來瑞典軍方首次發出這樣的手冊。
北約要求成員國將國防開支定為不少於國內生產總值GDP的2％，芬蘭已經達標，瑞典也指定了達標的計劃。
加入北約有什麼風險？
俄羅斯總統普亭認為，北約擴張是對俄羅斯國家安全的直接威脅，因此瑞典和芬蘭加入北約將被視為一種挑釁。
俄羅斯外交部說，已經警告過瑞典和芬蘭加入北約的「後果」。普亭的親密盟友、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）警告說，瑞典芬蘭加入北約，可能促使莫斯科在波蘭和立陶宛之間的飛地加里寧格勒部署核武器。
歷史學家斯圖布並不否認存在這些潛在的危險，但他認為，眼前對瑞典和芬蘭而言，更加迫在眉睫的現實風險是俄羅斯的網絡攻擊、虛假信息宣傳和時不時發生的領空被俄軍戰機侵犯。
北約會使瑞典和芬蘭更安全嗎？
在瑞典有相當數量的小部分人認為加入北約並不會使國家更為安全。
瑞典和平與仲裁協會（the Swedish Peace and Arbitration Society）的黛博拉・所羅門（Deborah Solomon）認為，北約的核威懾加劇了緊張局勢，並有可能與俄羅斯進行軍備競賽。她說，這使追求和平的努力變得複雜，也使瑞典的安全受到影響。
另一個擔心是，加入北約後，瑞典將失去其在全球核裁軍努力中的主導作用。瑞典許多對北約持懷疑態度的人回顧了20世紀60年代至80年代的時期，當時瑞典利用其中立身份將自己定位為國際調解人。
所羅門女士說，瑞典加入北約就等於放棄了這個夢想。
至於芬蘭，它保持的中立與瑞典非常不同。1948年4月，芬蘭曾與蘇聯簽訂《友好合作互助條約》。這被看作是芬蘭為了生存和保持國家獨立所採取的務實做法。
歷史學家邁南德說，如果說瑞典的中立關係到這個國家的身份和意識形態，那麼芬蘭保持中立則是為了生存。
他說，瑞典之所以還有討論是否加入北約的空間，部分原因是它把芬蘭和波羅的海地區視為「緩衝區」。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。