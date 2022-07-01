香港主權移交25週年：「香港人」還是「中國人」？兩位年輕人的身份認同
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劉學廉認為， 香港對於中國有著一個特別的意義， 就是和國際社會接軌，了解國際社會發展趨勢。 他說， 因此他深信50年之後，「一國兩制」依然存在。
John出生於一個典型的香港中產家庭，父親為中學老師，媽媽當文職工作，小時候家僱有一個傭工，日子簡單而快樂。
生於1997年，已滿25歲的他說， 之前自己沒有太強的身份意識， 對「中國人」這個身份也沒有特別的抗拒， 看著特區護照上 寫著中華人民共和國，同時又是香港身份的證明， 這是內地人沒有的， 自然就認為自己既是中國人又是香港人。
家人也時不時和他談論中共的歷史， 包括國共內戰、 文革、 大躍進、 「六四」天安門事件等。
John告訴BBC中文，還在上小學時， 新聞節目前會播放國歌，他並沒有反感， 反倒認為畫面頗為吸引人， 在2008年奧運、神舟5號、6號升空期間， 他都為此而感到光榮， 感到自己國家強盛。
但之後， 日漸認識到中國人權方面的一些黑暗面，比如說民運人士如劉曉波、 李旺陽受到的不人道度的對待......往後又有中港矛盾， 內地人在香港搶購奶粉和販賣水貨問題......對國歌便開始感到厭惡， 「到現在仍然感到這首歌很諷剌，這是一首鼓勵你去革命的歌。」
John表示，讓他真正確立「香港人」身份是2014年的「雨傘運動」， 而到了2019年反送中運動，對他來說，是一個實踐作為一個「香港人」的使命。2012年政府強推國民育教育到2014年中國人大有關特首普選中候選人資格審查的決定，讓他慢慢意識到所謂高度自治、五十年不變原來是一個謊言， 「那一刻感到很失望，對中國的印象更為反感」。
最近， John特地抽空到母校香港中文大學（中大）校園走走，這是培育他成長的一個重要地方，校園的每一個地方都承載著沉重而深刻的記憶。
2019年，香港發生了一場驚心動魄的反修例運動，而中文大學是一個重要戰場，烽煙四起。 John也參與了這一場運動。他說，那些日子的情景依然歷歷在目。
「不同崗位都有參與， 可能是物資支援及急救性質， 哨兵也當過， 不經不覺就越行走越前，」他說。
剛開始時他瞞著父母跑上街頭抗爭， 當他們知道了後， 初時並不理解， 認為這是一場以卵擊石的對抗，對他的付出感到不值， 憂慮他作出無謂的犧牲。 經過多次溝通後，父母逐漸理解。
「以往香港人的價值觀很現實， 買房子買車子， 成家立室⋯⋯」 John 說，「然而，在反送中運動當中， 他們意識了更重要的東西， 就是要有民主、自由、法治才可以建立自己理想的人生， 於是很多人不顧自己，就是犧牲了自己前途也走出來去爭取公義。」
John認為， 香港人和內地人的分別是：香港人對公義、自由、民主的堅持， 對不公不義的事勇於發聲；在中國的管治下， 香港人仍然勇於發表自己的聲音及反抗， 展現的是他們勇氣及智慧。
「香港人有著無私精神， 不會光顧著個人利益， 願意分擔社會大眾的傷痛。他能成為這一個群體的一份子， 讓我不會感到孤單， 是一件很光榮的事。」
對於7.1「回歸」週年日，John 坦言沒有特別感覺，衝其量是一個公眾假期而己。對於未來， 他坦言很悲觀， 新的選舉制度令市民的真正聲音不能被帶入議會， 而香港政府一味效忠中共，不是站在香港人的角度上出發。
例如他說，第五波新冠疫情，政府在「與病毒共存」和「動態清零」間左右搖擺，對病人分流、全民檢測，舉棋不定，因為他們不是站在市民角度出發，而是一味迎合中央政府的要求。另一方面，國安法下，執法界線模糊，讓市民的自由空間繼續收窄。
但John坦言自己沒有計劃移民， 而是希望留下來與其他香港人一起走這條艱難的路。「香港是培育我成長的地方， 這是我的家， 我仍然希望留下為這個地方付出，」他說。
六月早些時候，香港民意研究所公布「一國兩制25週年中期民情總結」之「市民身份認同感總結」， 報告顯示，香港人的中國身份認同感跌至2017年6月以來新低；但與此同時，18至29歲青年自稱為中國人的比率只得2%。
同樣生於1997年，今天十月將滿25歲的劉學廉認為他是一名「中國人」， 2012年反國民教育事件讓他開始反思自己的身份認同， 2014年的「雨傘運動」及2019的反修例風波， 就更讓他堅定了自己「中國人」的身份。
劉學廉成長於一個普通的香港公務員家庭，小時候父母沒有刻意向他灌輸中國人的身份認同， 看升國旗、聽國歌也沒有特別感受。小學四年級，2008年北京奧運開幕禮升國旗那一幕讓他有了一份民族自豪。「哇， （當時覺得）我們的國家這麼強勁， 很振奮，感到很自豪」。
然而，真正讓他開始思考「中國人」身份是在2012年反國民教育， 當時很多人認為，那是洗腦的教育。 但劉學廉說，他感到迷惑， 為何閲讀自己國家的歷史會是一個問題並引起衝突， 於是他主動找老師討論， 也去閲讀教材， 發現並不如大家所指的的那樣， 於是就有了後面的身份反思。
他回憶起高中時通識科有一課堂教導身份認同問題， 大部份同學都稱聲自己是「香港人」，不是中國的「香港人」， 是純然的「香港人」， 那種對立情緒頗為強烈，讓他感到不悅。
他說，2014年「雨傘運動」期間， 自己注意到了香港出現「去中國化」的現象， 感覺當時很多人希望把「香港人」和「中國人」兩個身份進行割裂，自己也陷入了身份認同的危機，之後的思考以及後來的反修運動， 幫助他確立了自己中國人的身份認同。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。