香港主權移交25週年：商界為什麼沒有放棄這個亞洲金融中心？
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雖然香港預計將會與中國大陸更加融為一體，但是專家表示，它仍然不會失去其在金融世界當中的特殊地位。香港會繼續是進入中國的門戶，而這裏也在成為中國通往世界的大門。
在一個雲霧繚繞的六月天，水上餐廳珍寶海鮮舫被拖離了香港仔碼頭。
六層高、形如中國古代帝王宮殿的水上漂浮建築，於本月較早前在那些比它小得多的小艇中間蜿蜒而過。它鳴響號角，宣告將進入公海。
這座富麗堂皇的餐廳能夠容納2300名食客，在香港的水域上已歷經近半個世紀光景。它的訪客名單中有過英國女王、理查德・布蘭森（Richard Branson）和湯・告魯斯（Tom Cruise），還曾是多部粵語和好萊塢電影的取景地。
但是過了這些年，虧損日積月累，最終全球大流行疫情給了它最後的致命一擊。
對於一些人來說，這座餐廳的離去，象徵著香港正在經歷的一切。海鮮舫和香港一樣，經歷了艱難的數年；而現在，珍寶海鮮舫緩緩漂走了，像極了香港曾經作為營商勝地的那份魅力。
與中國內地相似的新冠防疫強硬政策，沉重打擊了香港仰賴全球商務、金融和貿易的經濟。嚴厲的旅遊限制和時斷時續的封鎖令，使得遊客望而卻步，中小企業大批倒閉，也令這個「亞洲的世界之都」與世界隔絶開來。
在這一切之前，這裏還經歷了數年的動亂——2019年的大規模支持民主抗議，還有一部《國家安全法》，被批評人士指，宣告了他們曾認識的香港已經「終結」，也是對言論自由的鎮壓。
商界企業主說，這些事件改變了這個城市的人。
「它（商業）曾經是高度面向外派人員市場的。香港至紐約，紐約至香港，至倫敦，」在香港經營多家餐廳的維尼・羅里亞（Vinny Lauria）說。
不過，他補充道，隨著越來越來富有的中國大陸人到來，餐飲業已經「醒悟了」。
「過去10年，策略已經有了重大的改變，」他說。
作為富裕卻不安的商業中心，香港也不是第一次對未來產生了懷疑。
過去25年
香港作為繁榮的金融重鎮已有多時。而自1997年英國將這個前殖民地交還給中國開始，這個小島就變成了外企與中國做生意的一個門戶。
與區內的競爭對手相比，香港有著重大的優勢，因為它有成熟的金融體系，透明的法治制度，還有說英語的工作者，掌握著與世界連通的紐帶。
但是，在1997年主權移交前夕，《財富》（Fortune）雜誌刊登了一個封面故事——題為「香港之死」（The death of Hong Kong）——當中哀嘆道：「關於香港未來的赤裸現實，能用兩個字概括：完了。」
外國觀察人士和很多本地人都擔心，北京的影響將會即時加強，中國的軍隊很快就會遊走在這個城市的街上，逮捕民眾。西方報紙還預測，1989年天安門屠城事件——中國的禁忌話題——年度紀念活動將會被禁止。
但是，香港人的自由受到威脅卻是20之後的事情——一些親民主領袖和活動人士，甚至還有一個傳媒大亨，現在都成了階下囚。紀念天安門事件的活動也不再被允許。
但是，商界和金融界人士卻仍然看好這座城市。事實是，香港的經濟自1997年以來翻了一番。
「你要是從誠信的角度談論亞洲市場的話，香港是領先於中國的，」給中國公司做了數十年審計工作的會計師德魯・伯恩斯坦（Drew Bernstein）說。
「假如你有金融市場卻沒有誠信，那它更多是賭場。」
中國大陸金融市場的開放的確令一些財富世界500強（Fortune 500）企業轉移到上海，但是以股票市值定義的話，香港的證券市場仍然排在世界前十。
而這座城市在營商環境、人力資本、基礎建設和總體聲譽上，在全球金融中心當中仍然位居前列。
「這種故事我看過很多、很多次了，結局永遠是一樣的，」地產業巨子盛智文（Allan Zeman）說。
他說，當人們在1997年離開香港，覺得這個城市前景已盡的時候，他們忘了，香港魅力的一部分來自中國，它能給商業世界提供的一切也包含在其中。
「人們來香港是因為中國。或許有一兩家企業會走。我在這裏50年了，我哪裏都不去。」
未來25年
但是，數據卻顯示，人們的確在以創紀錄的規模撤離香港。
根據香港政府統計處數據，2021年中錄得自1966年中以來最多人移民的紀錄。
美世（Mercer）的香港首席執行官範昌幗（Vicki Fan）表示，像香港這樣一個市場，高人口流動性算不上不尋常，特別是在新冠疫情之下，但是她承認，有很多人正在離開。
範昌幗以國際學校為例——過去競爭激烈的校園，現在已經在向本地學生敞開大門了。
還有去年超過1000億美元的資本外流，是1997年以來的第二次，而且2021年進入香港的投資也大幅減少了。
「香港會繼續是非常富有的城市，哪怕有外國行政人員離開或者不再長駐這裏。因為還有大量的中國富豪和強大的中國企業很熱衷於搬到那裏去，」哈佛大學約翰・肯尼迪政府學院（John F Kennedy School of Government，甘迺迪政府學院）的資深研究學者威廉・H・奧弗霍爾特（William H Overholt）說。
專家還指出，香港作為金融中心會在大灣區當中發揮角色——這是一個以香港為中心的連通華南11個城市的項目。這個地區的GDP總和已經與韓國不相上下。
「香港的未來就是大灣區。你14分鐘就能從香港到深圳。人們開玩笑說，去深圳比去香港其他人家裏還要快，」盛智文說。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
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運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
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Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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