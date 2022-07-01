俄軍撤離黑海戰略據點蛇島；敘利亞承認烏東2州獨立，烏克蘭憤而斷交
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俄軍在入侵烏克蘭的第一天占領蛇島，當時俄方要求島上邊防部隊繳械投降，遭烏軍悍然拒絕，蛇島因此一戰成名。
俄羅斯國防部和烏克蘭總統辦公室30日表示，俄國部隊已經從黑海戰略據點、烏克蘭的蛇島撤退。烏克蘭官員指出，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋。
烏克蘭：俄羅斯入侵後最大規模換囚，144烏軍獲釋
烏克蘭官員29日說，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中大多數是先前堅守烏克蘭東南部港市馬里烏波爾（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的人員。
烏克蘭國防部情報總局在Telegram平台上表示：「這是俄羅斯全面入侵以來最大換囚行動。144名獲釋人員中，有95人是亞速鋼鐵廠守軍。」
烏方並未說明換囚的時間、地點或有多少俄羅斯人獲釋。
俄軍撤離蛇島，基輔稱烏軍立大功
俄羅斯國防部和烏克蘭總統辦公室30日雙雙表示，俄國部隊已經從黑海戰略據點烏克蘭的蛇島（Snake Island）撤退。
烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）在推特發文表示：「轟！蛇島已經沒有俄軍。我們的武裝部隊立下大功。」
俄羅斯國防部證實俄軍已撤離蛇島，稱此舉是「善意姿態」，並表示俄軍已完成指派的任務。
俄國防部還說，此舉顯示莫斯科未阻撓聯合國推動設立人道走廊的行動，以利農產品從烏克蘭出口。
烏克蘭南部軍區指揮部在臉書貼文表示，「在我們的飛彈和火砲部隊攻擊後」，俄軍趁夜裡「倉促撤離（蛇島）剩餘的駐軍」。
俄軍在入侵烏克蘭的第一天占領蛇島，當時俄方要求島上邊防部隊繳械投降，遭烏軍悍然拒絕，蛇島因此一戰成名。
敘利亞繼俄國後承認烏東2州獨立，烏克蘭憤而斷交
俄羅斯盟國敘利亞承認烏克蘭東部2個分離主義共和國獨立，為此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）29日宣布，烏克蘭與敘利亞斷交。
俄羅斯今年2月承認烏東分離主義分子把持的頓內次克州（Donetsk）和盧漢斯克州（Lugansk）獨立，兩州處於俄羅斯入侵的中心頓巴斯（Donbas）地區，2014年起脫離基輔當局掌控。
敘利亞稍早成為除俄羅斯以外率先承認這兩個分離主義共和國的國家，激怒了烏克蘭。
澤倫斯基在通訊軟體Telegram上張貼的影片中說「烏克蘭與敘利亞間不會再有關係」，還說對敘利亞施加的制裁壓力「將更大」。
英國再增烏克蘭軍援，數百烏軍在英完成軍事訓練
英國29日承諾向烏克蘭提供另一筆10億英鎊（約新台幣360億元）軍事援助，包括防空系統和無人機，以協助抵禦俄羅斯入侵。此外，數以百計烏克蘭士兵已在英國完成軍事訓練。
唐寧街在聲明中說，自俄烏2月下旬爆發衝突以來，這筆新經費將使英國對基輔的軍事援助達23億英鎊（約新台幣830億元）。
聲明表示，援助方案包括「精細複雜的防空系統、無人駕駛飛行載具、創新的新型電子戰設備，以及提供給烏克蘭士兵的數千件重要裝備。」
英國是最早向烏克蘭提供反戰車飛彈等致命軍援的國家之一，也參與訓練烏克蘭士兵。
俄烏戰爭後首批，7000公噸穀物自烏克蘭港口運出
烏克蘭札波利沙省（Zaporizhzhia）由莫斯科指派出任的官員30日表示，一艘載有7000公噸穀物的商船從俄羅斯占領的別爾江斯克（Berdyansk）港口駛出。這是俄烏戰爭爆發以來，第一批烏克蘭穀物出口。
札波利沙省軍民政府首長巴里特斯基（Evgeny Balitsky）在通訊軟體Telegram表示：「經過數月的延誤，第一艘商船載著7000公噸穀物已經離開別爾江斯克商港，正駛向友好國家。」
他指出，俄國的黑海艦隊「正在確保這艘商船的航行安全」。他並說，別爾江斯克港已經完成排雷。
烏克蘭指控俄國及其盟國竊取其穀物，加上烏克蘭港口遭到俄軍封鎖致使穀物無法出口，使得全球糧食短缺。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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