菸草文藝復興：「你今天抽qungtsuy了嗎？」，大鳥部落的當代菸草實踐

文：李建霖

五月，台東的南迴公路已如傳聞中炙熱，午間的艷陽加速了柏油路面上水氣蒸騰，整個空間彷彿成了巨型烤箱，這塊被讚為全台最熱之地從不令人失望。我一如往常搭乘莒光號從卡大地布部落前往田野地─大鳥部落，步出瀧溪車站，耐著汗水走了一段，眼前突見一件奇怪的物體攤在路邊，仔細一看是兩只藍色的金屬曬衣架，奇妙的是，衣架上勾著的竟不是衣服，而是滿滿的黃褐色菸葉，不禁令人會心一笑，想不到已經瀕臨絕跡的台灣菸葉，居然會以如此「富有生命力」的姿態，隱身在小小的部落裡，南迴地區原民部落裡的「菸草」（tjamaku，排灣語）貌似有再次萌芽的趨勢。

菸草文化與當代其他原民文化同樣面臨斷層，如今，幾乎僅有高齡70歲以上的老者仍手握傳統菸斗（qungtsuy），沉靜地坐在屋中一角思索，菸斗實踐者在多數部落中已寥寥無幾，而該年齡層以下的吸菸者則清一色採用現代機製紙菸。即便上世紀90年代起，許多原民部落熱情展開文化復振運動，再現了許多「傳統」制度、儀式，不過菸草文化似乎始終不在眼下。

菸草使用者日漸稀少，栽植的戶數與株數也隨之下降，不過部落裡依然能夠偶遇菸草芳蹤：雜貨店轉角的自家小田地裡，兩株嬌豔的粉紅色菸花開得正茂盛；田邊長滿雜草、野菜的空地或是屋舍水泥地龜裂的縫隙中，自然而意外的地冒出幾株菸苗，令人不禁驚嘆它的生命力。

少數農人在田裡刻意種植一定數量的菸葉，並與玉米、蔬菜等作物間隔，引誘貪吃的菜蟲爬到菸葉上啃食而放棄蔬菜，農人也會將菸草的殘葉取下泡水，製成驅蟲劑灑在蔬菜上，趕走厭惡菸草氣味的菜蟲。即便如此，過去菸草受到國家嚴格管制的年代，只能見於外人難以到達的深山獵寮旁的田邊，部落居民亦僅少量栽植自用，少有經濟價值，不過，查緝人員依舊賣力履行職責，在國家權力介入和壟斷下，菸草因此具備某種隱密性。

Photo Credit: 本文作者提供 左為部落生活化的菸葉處理工序；右為盛開的菸草花。

菸草的能動與「菸─糖共生」

大鳥部落如今的菸草種來源難以追溯，或許是歷史中與荷蘭商船交易取得，可以確定的是，菸草起源自於中美洲，1492年11月，哥倫布在他的手稿中紀錄了Taino族人在古巴Bahia Bariay港附近樹林裡休息時抽菸，文中描述10月時他們收到一堆這種乾燥草藥：「西班牙人在旅途中遇到了許多人……他們手裡拿著火把和草藥，並且按照他們的習慣抽著」、「乾草藥被固定在另一乾葉片中，捲成紙管的形狀，點燃一端，吸吮另一端，這導致困倦和某種陶醉……這會使他們從疲勞感中解脫，他們稱之為tobaccos」（引自Columbus 2018: 78-79）。

這是歐洲人首次接觸到菸草，在地圖學、航海技術卓越發展的基礎上，殖民者得以征服美洲原民，並將這種「令人陶醉」的草藥帶回母國，往後的數百年間，菸草也借助殖民野心擴散到世界，據WHO統計，2020年全球已有13億吸菸人口。正如近期受到熱烈討論的動畫《吉巴羅》（Jibaro）一般，被殖民者透過誘惑與復仇反過來剝奪殖民者的能動，拒絕停留在客體的位置（Catherine 2022/05/29），菸草同樣開始宰制殖民者乃至全球人類，人類每日勞動以支付／供養菸草的存續，而它則給予人類片刻的舒緩、解癮。（逆襲の植民地！？）

使用菸斗抽菸草對比於機製紙菸，一般被認為對健康危害較低，其中關鍵在於抽菸斗並不將燃燒後的煙吸入肺裡，主要是感受煙在口中和鼻腔逐漸發散的香氣，以及氣體帶給味蕾清淡的甜味或濃烈的dry感，並由口腔攝取少於5%的尼古丁，後將煙吐出，以紙菸客的話來說就是「抽假煙」；相對的，紙菸則會將煙霧吸入肺，透過肺毛細血管快速且大量吸收尼古丁，約7秒即可傳輸至腦部，這個動作對人體帶來顯著的快感，也是成癮的主因，紙菸內含的菸絲經過化學處理（如助燃劑、人工香精與防潮劑等添加物），故相較天然菸草味道平淡、滑順、缺乏香氣。

此外，公認對健康危害最高的菸焦油（菸草燃燒的副產物），被國際癌症研究機構核定為一級致癌物，雖然天然菸草的焦油含量高，不過因為煙不入肺，影響程度相對低，而經過處理的紙菸焦油含量較少，還於尾端加裝棉濾嘴過濾，但是將煙入肺依然對健康造成巨大影響，致力菸草依賴和戒菸治療研究的心理醫師Michael Russell指出：「人們為了尼古丁卻死於焦油」（Glantz 2018/06/11）。

紙菸的煙霧能夠入肺，實與與「菸─糖共生」有密切關係，在該項技術發明之前，人類並不採用入肺的吸菸方式。菸草收成後的製作工序大致可分為日曬、風乾、煙燻和烤菸，依前三種方式製作的菸葉燃燒產生的煙霧為鹼性，對呼吸道的刺激性強，故無法入肺，然而烤菸由於在烘烤過程破壞了分解醣類的的酶，使得葉片含糖量由3%大幅提升至22%，煙霧也因此呈酸性，刺激性低，不會引發劇烈咳嗽，尼古丁含量也因此降低。1913年，美國菸農發現了用糖醃製菸葉的方法，不僅大幅降低生產成本，也使菸增添風味，燃燒後的煙霧偏甜，吸引更多女性和未成年人抽菸。

同年，美國駱駝牌香菸公司開發出風乾型菸葉與烤菸的混合型香菸（即現代機製紙菸），結合了高尼古丁和可入肺的特點，並藉由一次世界大戰推向全世界，自此機製紙菸擊敗了傳統菸草和雪茄，成為菸消費市場的主流商品。隨著機製紙菸的全球流行，意外使肺癌由原先極其罕見的疾病成為常見，病例急速攀升，根據統計，1900年全美僅有150名肺癌病患，1914年罹病人數則增致400例，1930年該數字增加了七倍，至2005年則有超過 163,000名美國人死於肺癌，並使得紙菸有了「20世紀最致命的發明」之稱（Taubes 2016）。糖與菸的強強聯手，終於在對人類身體的「宰制」上取得巨大的成功，若沒有糖的支援，光靠菸恐怕無法達成如今的勝績。

菸草與人類學者