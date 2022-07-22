菸草文藝復興：「你今天抽qungtsuy了嗎？」，大鳥部落的當代菸草實踐
我們想讓你知道的是
當市場全球化的衝擊使台灣菸田陸續轉作，走向消逝之際，大鳥部落依然保有小規模的菸田地景，維持自種和自用的習慣，過去無法發展為商業銷售的劣勢，反倒得以維持一個不受打擾的空間，以日常的狀態延續。
文：李建霖
五月，台東的南迴公路已如傳聞中炙熱，午間的艷陽加速了柏油路面上水氣蒸騰，整個空間彷彿成了巨型烤箱，這塊被讚為全台最熱之地從不令人失望。我一如往常搭乘莒光號從卡大地布部落前往田野地─大鳥部落，步出瀧溪車站，耐著汗水走了一段，眼前突見一件奇怪的物體攤在路邊，仔細一看是兩只藍色的金屬曬衣架，奇妙的是，衣架上勾著的竟不是衣服，而是滿滿的黃褐色菸葉，不禁令人會心一笑，想不到已經瀕臨絕跡的台灣菸葉，居然會以如此「富有生命力」的姿態，隱身在小小的部落裡，南迴地區原民部落裡的「菸草」（tjamaku，排灣語）貌似有再次萌芽的趨勢。
菸草文化與當代其他原民文化同樣面臨斷層，如今，幾乎僅有高齡70歲以上的老者仍手握傳統菸斗（qungtsuy），沉靜地坐在屋中一角思索，菸斗實踐者在多數部落中已寥寥無幾，而該年齡層以下的吸菸者則清一色採用現代機製紙菸。即便上世紀90年代起，許多原民部落熱情展開文化復振運動，再現了許多「傳統」制度、儀式，不過菸草文化似乎始終不在眼下。
菸草使用者日漸稀少，栽植的戶數與株數也隨之下降，不過部落裡依然能夠偶遇菸草芳蹤：雜貨店轉角的自家小田地裡，兩株嬌豔的粉紅色菸花開得正茂盛；田邊長滿雜草、野菜的空地或是屋舍水泥地龜裂的縫隙中，自然而意外的地冒出幾株菸苗，令人不禁驚嘆它的生命力。
少數農人在田裡刻意種植一定數量的菸葉，並與玉米、蔬菜等作物間隔，引誘貪吃的菜蟲爬到菸葉上啃食而放棄蔬菜，農人也會將菸草的殘葉取下泡水，製成驅蟲劑灑在蔬菜上，趕走厭惡菸草氣味的菜蟲。即便如此，過去菸草受到國家嚴格管制的年代，只能見於外人難以到達的深山獵寮旁的田邊，部落居民亦僅少量栽植自用，少有經濟價值，不過，查緝人員依舊賣力履行職責，在國家權力介入和壟斷下，菸草因此具備某種隱密性。
菸草的能動與「菸─糖共生」
大鳥部落如今的菸草種來源難以追溯，或許是歷史中與荷蘭商船交易取得，可以確定的是，菸草起源自於中美洲，1492年11月，哥倫布在他的手稿中紀錄了Taino族人在古巴Bahia Bariay港附近樹林裡休息時抽菸，文中描述10月時他們收到一堆這種乾燥草藥：「西班牙人在旅途中遇到了許多人……他們手裡拿著火把和草藥，並且按照他們的習慣抽著」、「乾草藥被固定在另一乾葉片中，捲成紙管的形狀，點燃一端，吸吮另一端，這導致困倦和某種陶醉……這會使他們從疲勞感中解脫，他們稱之為tobaccos」（引自Columbus 2018: 78-79）。
這是歐洲人首次接觸到菸草，在地圖學、航海技術卓越發展的基礎上，殖民者得以征服美洲原民，並將這種「令人陶醉」的草藥帶回母國，往後的數百年間，菸草也借助殖民野心擴散到世界，據WHO統計，2020年全球已有13億吸菸人口。正如近期受到熱烈討論的動畫《吉巴羅》（Jibaro）一般，被殖民者透過誘惑與復仇反過來剝奪殖民者的能動，拒絕停留在客體的位置（Catherine 2022/05/29），菸草同樣開始宰制殖民者乃至全球人類，人類每日勞動以支付／供養菸草的存續，而它則給予人類片刻的舒緩、解癮。（逆襲の植民地！？）
使用菸斗抽菸草對比於機製紙菸，一般被認為對健康危害較低，其中關鍵在於抽菸斗並不將燃燒後的煙吸入肺裡，主要是感受煙在口中和鼻腔逐漸發散的香氣，以及氣體帶給味蕾清淡的甜味或濃烈的dry感，並由口腔攝取少於5%的尼古丁，後將煙吐出，以紙菸客的話來說就是「抽假煙」；相對的，紙菸則會將煙霧吸入肺，透過肺毛細血管快速且大量吸收尼古丁，約7秒即可傳輸至腦部，這個動作對人體帶來顯著的快感，也是成癮的主因，紙菸內含的菸絲經過化學處理（如助燃劑、人工香精與防潮劑等添加物），故相較天然菸草味道平淡、滑順、缺乏香氣。
此外，公認對健康危害最高的菸焦油（菸草燃燒的副產物），被國際癌症研究機構核定為一級致癌物，雖然天然菸草的焦油含量高，不過因為煙不入肺，影響程度相對低，而經過處理的紙菸焦油含量較少，還於尾端加裝棉濾嘴過濾，但是將煙入肺依然對健康造成巨大影響，致力菸草依賴和戒菸治療研究的心理醫師Michael Russell指出：「人們為了尼古丁卻死於焦油」（Glantz 2018/06/11）。
紙菸的煙霧能夠入肺，實與與「菸─糖共生」有密切關係，在該項技術發明之前，人類並不採用入肺的吸菸方式。菸草收成後的製作工序大致可分為日曬、風乾、煙燻和烤菸，依前三種方式製作的菸葉燃燒產生的煙霧為鹼性，對呼吸道的刺激性強，故無法入肺，然而烤菸由於在烘烤過程破壞了分解醣類的的酶，使得葉片含糖量由3%大幅提升至22%，煙霧也因此呈酸性，刺激性低，不會引發劇烈咳嗽，尼古丁含量也因此降低。1913年，美國菸農發現了用糖醃製菸葉的方法，不僅大幅降低生產成本，也使菸增添風味，燃燒後的煙霧偏甜，吸引更多女性和未成年人抽菸。
同年，美國駱駝牌香菸公司開發出風乾型菸葉與烤菸的混合型香菸（即現代機製紙菸），結合了高尼古丁和可入肺的特點，並藉由一次世界大戰推向全世界，自此機製紙菸擊敗了傳統菸草和雪茄，成為菸消費市場的主流商品。隨著機製紙菸的全球流行，意外使肺癌由原先極其罕見的疾病成為常見，病例急速攀升，根據統計，1900年全美僅有150名肺癌病患，1914年罹病人數則增致400例，1930年該數字增加了七倍，至2005年則有超過 163,000名美國人死於肺癌，並使得紙菸有了「20世紀最致命的發明」之稱（Taubes 2016）。糖與菸的強強聯手，終於在對人類身體的「宰制」上取得巨大的成功，若沒有糖的支援，光靠菸恐怕無法達成如今的勝績。
菸草與人類學者
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。