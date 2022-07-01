英國《金融時報》：中國誘騙大學畢業生從事網路諜報，卻未告知工作性質
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柯吉指出：「中國國家安全部所做的一切十分不正式，他們喜歡灰色地帶。值得注意的是，他們依賴年輕學生去做許多會弄髒手的工作，而這可能會對年輕人日後的人生產生連鎖效應，但他們很可能不會對這些年輕人充分說明箇中的潛在風險。」
（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）報導，中國一家神秘的科技公司誘騙大學生為其效力，卻隱瞞真正工作性質，即是研究中國鎖定的西方情報目標並翻譯被駭文件，以配合北京當局的工業間諜活動。
《金融時報》根據一份中國國安官員彙整但外洩的名單，聯繫了全數140名求職者，其中多數是年輕的大學畢業生，在海南省、四川省和西安市的公立大學主修英文。他們是看了海南仙盾科技開發公司的招聘廣告後，提出求職申請。
應聘過程包括翻譯測驗，而翻譯的是美國政府機構的敏感文件以及約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）內部研究人員的任務文件。
美國2021年一項聯邦起訴書指控，海南仙盾是掩護中國駭客組織APT40的門面公司。西方各國情報機構則指控，APT40奉中國國家安全部命令，對美國、加拿大、歐洲和中東各國的政府機構、企業和大學進行滲透。
美國聯邦調查局（FBI）去（2021）年7月設法打亂海南仙盾的活動，指控海南省國安廳3名官員丁曉陽、程慶民和朱允敏涉嫌成立這家門面公司，以掩護國家間諜活動。另一名被告吳淑榮則是一名駭客，同時協助監視海南仙盾的員工。
西方國家的情報機構也會在各大學物色間諜人才，應聘者必須經過嚴格審查和訓練，才能加入美國中央情報局（CIA）和英國政府通訊總部（GCHQ）等機構。
但被海南仙盾看中的大學畢業生卻似乎是在不知情下，被誘導步入間諜生涯。海南仙盾會在大學翻譯網站上張貼招聘廣告，但不會說明工作性質。
目前任職網路安全公司的前FBI官員柯吉（Adam Kozy）表示，他從未聽說過，西方情報機構會未經安全審查就招聘大學畢業生從事情報蒐集工作。
柯吉指出：「中國國家安全部所做的一切十分不正式，他們喜歡灰色地帶。值得注意的是，他們依賴年輕學生去做許多會弄髒手的工作，而這可能會對年輕人日後的人生產生連鎖效應，但他們很可能不會對這些年輕人充分說明箇中的潛在風險。」
這些大學畢業生可能因此受到終身影響，因為他們一旦被視為透過效力海南仙盾而與中國國安部建立合作關係，就可能難以在西方國家生活與工作，而這本來應該是許多學生研讀外語的一大動機。
海南仙盾一名英文系畢業的張姓求職者告訴《金融時報》，招聘人員要求他除了一般翻譯工作外，還須對約翰霍普金斯大學應用物理實驗室加以研究，以提供相關資訊，包括這座實驗室的董事履歷、實驗室的建築結構，以及實驗室與客戶簽訂研究合約的詳細內容。
但也有人打了退堂鼓，在中國知名大學主修英文的一位女生就說，「招聘過程非常奇怪，我在網路上提出申請，招聘人員給我的翻譯測試文章具有高度科技性」，於是她決定放棄。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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