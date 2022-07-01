美國前國安顧問波頓：戰略模糊已過時，台灣是印太安全對話不可或缺的一部分

文：尹俊傑（中央社記者紐約專電）

友台立場鮮明的前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）說，美方對台奉行數十年的戰略模糊早已過時。在中國加強武嚇的背景下，他認為台灣應是印太地區安全對話不可或缺的一部分。

波頓30日上午參加美國外籍記者協會（FPA）視訊座談會，與FPA會長威廉斯（Ian Williams）討論美國如何因應台灣與烏克蘭遭受的安全威脅。

波頓說，2月爆發的俄烏戰爭對中國的啟示「令人不安」，因為北大西洋公約組織（NATO）軍事回應未將俄軍逐出烏克蘭，西方國家經濟制裁俄羅斯效果也有限。但他認為中國不想和台灣開戰，可能想藉宣布對台實行封鎖等方式製造危機，美國、日本及澳洲屆時必須馳援台灣。

美國總統拜登（Joe Biden）5月訪問日本期間，被媒體問及是否願在台海衝突時軍事介入保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」。他事後澄清美方未放棄「戰略模糊」，北京仍表達不滿，並宣稱近期在台灣周邊海空域軍演是對「美台勾連活動」發出警告。

波頓回應中央社提問「美方是否應明確承諾台灣遭侵略時會協防」時直言：「我認為戰略模糊已經過時很久了。」

長期主張美國應全面外交承認台灣的波頓說，依任何國際習慣法或定義，台灣都是獨立國家，也是生氣蓬勃的民主政體，「如果這冒犯北京，也就只能這樣，這是他們必須學習的，他們不能指使我們承認哪一方，這是基本主權行為。」

波頓認為，拜登政府接受美日印澳四方安全對話（Quad）機制、加入美英協助澳洲建造核子動力潛艦的三方安全夥伴（AUKUS），太平洋島國也對中國延伸觸角愈來愈憂心，如能把握機會，讓台灣成為區域安全對話不可或缺的一部分，台灣及中國周邊地區都會更加安全。

波頓說：「區域局勢錯綜複雜，台灣需要成為其中一分子。如果大家肯定台灣是個正統民主國家，台灣會更安全，他們不再希望成為中國一部分。」

他提到，30年來民意調查顯示台灣人自我認同出現明顯變化，認為自己是台灣人的比例持續攀升，認為自己是中國人或兩者皆是的比例不斷降低。台灣人非常渴望自治，「你可以很概略地說『他們說中文，應該是中國一部分』，去跟1776年的美國這樣講吧。」

波頓說：「我們必須向中國示意，他們指使全世界該怎麼做、我們就該接受的想法是行不通的。」

至於台海一旦開戰日本可能扮演什麼角色，波頓表示，日本愈來愈多人認為中國攻擊台灣將形同攻擊日本，「如果我們齊心協力，對中國的嚇阻力將遠高於美台雙邊行動，我認為日本內部很願意這麼做」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航