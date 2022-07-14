《捍衛戰士》續集大賣，續作電影是票房靈藥嗎？來從過去20年數據看看

由國際巨星湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士》，相隔36年再推出續作《捍衛戰士：獨行俠》，以驚人的氣勢打敗同檔電影衝破6億票房大關，全球票房更突破10億美元，成為今年最賣座的電影。

除了許多進場感受懷舊情懷的老影迷，《捍衛戰士：獨行俠》精彩的劇情與聲光效果也吸引了大批年輕世代入場觀看，更回頭複習前作，讓1986年的《捍衛戰士》登上串流平台熱門電影榜首。

好萊塢翻拍舊作或推出系列電影續集，近年已成為票房致勝的關鍵。從台灣歷年票房冠軍的紀錄來看可以發現，過去20年有超過8成的電影都是系列電影。若看近10年的票房冠軍，早已是系列電影的天下，其中又以復仇者聯盟最受歡迎，4部作品中有3部皆稱霸當年的票房冠軍寶座，《復仇者聯盟：終局之戰》更以9.1億台幣創下近10年最好的票房，僅次於2009年的《阿凡達》。

值得一提的是，年度票房冠軍僅有3部是原創電影，2008年《海角七號》以5.3億票房成為唯一擠入票房冠軍的國片，打敗同年度上映的《鋼鐵人》、《黑暗騎士》等大作，成為當年度的票房奇蹟。

不只是台灣，若從北美歷年票房冠軍來看，可以發現系列電影早已成為片商稱霸票房的公式。從2000年後的紀錄來看，科幻系列作品是北美票房的常勝軍，其中經典鉅作《星際大戰》成為北美最受歡迎的系列電影，分別成為2005年、2015年及2017年的年度票房冠軍。

有趣的是，動畫電影在歐美票房市場也佔有一席之地，過去21年有4部動畫片入榜，其中《海底總動員》、《海底總動員2》兩部推出都稱霸當年的票房，成為表現最好的動畫系列電影。

口碑不好，觀眾一樣買單嗎？

影響電影票房的因素，除了片商砸大錢製作與宣傳外，觀眾口碑也被部分研究證實確實會影響觀眾進場的意願，口碑越好，電影票房逐週跌勢較小，越有可能大賣。

《捍衛戰士：獨行俠》從首週上映至今，在電影評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）的口碑指標爛番茄指數中，有高達96%的評論為正面評論，觀眾正評的表現更高達99％。若比較同樣今年度上映，且北美票房排名前5名的電影來看，《捍衛戰士：獨行俠》自上映後票房下滑的程度較小。

同樣由知名影星班尼迪克·康柏拜區主演的《奇異博士2：失控多重宇宙》，爛番茄指數為74%，成為5部電影中，票房下滑最多的電影。

但也有研究指出，並非只有正面評價會影響，負面評價也會激起討論熱度，因為一部電影討論度越高，會影響消費者好奇心，對電影票房仍有正面效益。

我們檢視台灣歷年電影票房前50名的系列電影，不意外地，多數在台票房突出的系列電影，口碑表現普遍也很不錯。然而，也有不少系列電影續作口碑表現不佳，但票房仍較前作高。例如《變形金剛》系列中，第4集正面評價僅有17%，仍不影響觀眾入場的意願，不僅奪下2011年台灣電影票房冠軍，全球票房也衝破8.9億美元，在《變形金剛》系列中排名第2。

當然也有評價下滑，票房表現也不佳的例子。例如廣受歡迎的《侏羅紀公園》系列，最早於1993年推出，全球票房突破10億美金，在世界各地掀起恐龍浪潮，但1997年續作後，表現不如預期，全球票房下滑至6億美金，2001年第3集更下滑到3.6億美金，顯示續集電影不一定都能突破前作的票房。

而在台灣廣受歡迎的韓國電影《與神同行》，前作在台賣出5億票房，創下韓國電影在台灣的票房紀錄，但2018年推出續作，雖然仍憑藉前作的好口碑吸引觀眾入場，但續集表現仍未超越前作，以4.8億作收。

資料來源：The Numbers、Rotten Tomatoes

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核稿編輯：林奕甫