美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，小心落入「以原典主義包裝觀點」的陷阱
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美最高法院推翻「羅訴韋德案」後，不少評論將此判決訴諸原典主義，稱判決是回歸憲法的原始意義、不受個人觀點解釋，但這真的有可能辦到嗎？
美國聯邦最高法院6月24日推翻1973年的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），終結美國憲法近50年對墮胎權的保障，交由各州裁決是否允許墮胎。
不管是支持或反對派，都有評論從「原典主義」（Originalism）的角度來說明此次判決。5月最高法院文件洩漏時，麻州大學阿默斯特分校性研究教授布里格斯（Laura Briggs）投書《華盛頓郵報》指出，「美國最高法院如今由原典主義者組成」、「準備推翻羅訴韋德案」。
等羅訴韋德案正式推翻時，則有投書批評此次判決是原典主義取代「活的憲法主義」（Living Constituionism）。而原典主義也同時出現在支持此次判決的群體中，例如認為判決是尊重憲法的原始意義，甚至有的指出這是憲法的勝利。
不過筆者認為，以原典與活的憲法主義討論此次判決，恐怕是落入了「以原典包裝觀點」的陷阱。在深究其中前，首先說明「原典主義」與「活的憲法」分別為何？
活的憲法 vs. 原典主義
「原典主義」與「活的憲法」是美國一道長久的辯論題。
所謂「原典主義」，是指憲法中的解釋都應該以「通過憲法時」的原本理解為基礎，憲法應該保持穩定，作為國家的法律基礎。「活的憲法」則是被視為「原典主義」的相反，認為憲法應該具有動態含義，即使本身條文沒有正式修改，但條文的內含也應順應著社會的演變與時俱進、做出調整。
從「活的憲法主義」來看，美國在制定憲法後的200年間，不僅從當初的13州擴張至當今的50州，科技與思想的進步也有巨大變革，因此憲法有必要具有動態含義。不過原典主義認為，憲法是國家的最基本的原則，不應受到任意的解釋，若能夠被解釋，便可能受到操弄。
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