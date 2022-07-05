民進黨提名即將進入「深水區」：花東縣長人選將出爐，雙北重中之重難喬定
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接下來，民進黨將進入處理雙北布局深水區，因屬重中之重，黨內有機會競逐的人馬紛紛表態。
民進黨選對會今（5）日擬開會，拍板2022年花東兩縣市的人選，民進黨立委劉櫂豪參選台東縣長呼聲高，然而有意爭取提名的前立委賴坤成仍不願放棄，呼籲劉櫂豪將立委「做好做滿」，並幫別人抬一次轎。而總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）有望參選花蓮縣長，她受訪時表示，雖然花蓮為艱困選區，但她不認為自己是炮灰。
民進黨選對會在處理花東縣長提名後，接下來，民進黨將進入處理雙北布局深水區；新北市布局部分，民進黨立委羅致政昨天表態不選，前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌頻被點名。因屬重中之重，黨內有機會競逐的人馬紛紛表態。
賴坤成持續爭取提名台東，呼籲劉櫂豪立委做滿
（中央社）民進黨選對會5日擬開會，民進黨立委劉櫂豪參選台東縣長呼聲高。有意爭取提名的前立委賴坤成昨天召開記者會，強調參選決心，呼籲劉櫂豪將立委職務「做好做滿」，並向黨中央喊話要求辦理公正的初選民調。
民進黨縣市首長人選目前尚有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市未完成布局。民進黨選對會預計5日開會，處理花蓮縣、台東縣提名，台東縣長參選人以立委劉櫂豪呼聲高，但賴坤成仍持續表態爭取提名。
賴坤成昨天下午在立法院召開記者會，重申參選台東縣長決心。他表示，民進黨徵召台東縣長人選是一齣先畫靶再射箭的遊戲，這次提名不是採取黨內民調，而是徵召協調程序。
賴坤成表示，很遺憾到目前為止，只有民進黨秘書長林錫耀於1日找他談過，從沒機會跟選對會成員說明訴求；他從去年開始就以電話、簡訊聯繫劉櫂豪，但劉櫂豪總是冷處理、已讀不回。
賴坤成指出，從蔡英文擔任民進黨主席後，除2010年台東立委補選外，其餘都是劉櫂豪選完立委後又選縣長；他批評劉櫂豪「吃碗內、看碗外、整碗捧」，壟斷所有黨政資源。
賴坤成表示，即便選對會5日要處理台東縣長人選，他仍呼籲劉櫂豪將立委「做好做滿」，並幫別人抬一次轎。他也要求民進黨中央辦理一次「公平、公正、公開」的初選民調，讓他能列席選對會說明。
賴坤成強調，為破除謠言，今年5月20日就請辭財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，代表破釜沉舟、背水一戰決心，而他過去的政績跟操守，值得台東人民信任。
媒體詢問，若選對會結果出爐無力可回天，是否脫黨參選、甚至是退黨。賴坤成表示，先不回答假設性問題，要看心情和情緒，退黨問題會「保留一下」。
挑戰艱困花蓮，Kolas不覺得自己是炮灰
民進黨選對會5日將開會，可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長。Kolas今天說，花蓮很難打，但艱困不代表不可能，「我從來不覺得我是炮灰」。
民進黨選對會5日晚間將開會，處理花東提名，花蓮縣長選舉可望徵召Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長選舉提名以立委劉櫂豪呼聲高，但前台東立委賴坤成仍持續表態爭取提名。
Kolas昨天接受廣播節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪，談最近出版的新書「愛是一條線」，回憶與已故父親相處點滴。
談到選舉，Kolas說，若被徵召參選花蓮縣長，不會排斥，她的確有認真想過這個問題；這真的不是人生規劃，但剛好走到這個時間點、出現這樣的機會，她會接受。
Kolas說，花蓮很難打，根據中選會資料，2020總統大選即便總統蔡英文、副總統賴清德在全國贏了800多萬票，但在花蓮只拿到3成多的選票，這裡是艱困中的艱困。
不過，Kolas說，「我從來不覺得我是炮灰」，大家總是以為不可能，但她不覺得這是不可能，艱困不代表不可能。
她說，要告訴大家民主是真的，最近她被問到這個問題，總是會跟大家說，
很希望看見真正民主的空氣可以進入花蓮，大家會問「難道台灣不民主？花蓮不民主？」在很多選舉投票行為，8比2或7比3的藍綠得票率到底如何形成，其實有非常長遠的歷史背景，很多已經被扭曲的投票行為，體現在一次又一次的選舉結果。
Kolas表示，她很希望改變選舉風氣、帶進清新的氣息，她人生的第一個選舉就是選縣長、就是在故鄉花蓮。
她說，她一直是溫和、走中道路線的人，過去擔任不分區立委被派到不同的艱困選區經營，例如去玉里解決一個人民陳情案，綠的不分區立委必須與藍的鎮公所、鄉公所合作，長期以來大家合作無間、合作愉快，所以，她認為，解決共同問題必須跨族群、跨政黨，才能把更美的花蓮呈現出來。
民進黨提名進入深水區
民進黨年底選戰布局倒數計時，民進黨選對會預計5日開會，在處理花東縣長提名後，不排除直攻雙北深水區；新北市布局部分，民進黨立委羅致政昨天表態不選，前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌頻被點名。
民進黨決戰2022年選舉，目前尚有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市未完成布局。
黨內人士指出，選對會預計5日再次開會，處理花東提名，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長以立委劉櫂豪呼聲高，但前台東立委賴坤成仍持續表態爭取提名。
選對會擬5日處理花東兩縣縣長提名徵召案後，連同此前拍板徵召的立委黃秀芳為彰化縣長參選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人，一起送交6日中執會正式提名。
接下來，民進黨將進入處理雙北布局深水區，因屬重中之重，黨內有機會競逐的人馬紛紛表態。新北市長部分，民進黨立委羅致政昨天已正式說明，他個人無參選意願，並對選戰節奏表達憂慮，認為時間是新北決勝關鍵。民進黨新北市另一位資深立委吳秉叡則說，自己有意願，「若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志，也會百分百支持」。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。