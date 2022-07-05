民進黨提名即將進入「深水區」：花東縣長人選將出爐，雙北重中之重難喬定

民進黨選對會今（5）日擬開會，拍板2022年花東兩縣市的人選，民進黨立委劉櫂豪參選台東縣長呼聲高，然而有意爭取提名的前立委賴坤成仍不願放棄，呼籲劉櫂豪將立委「做好做滿」，並幫別人抬一次轎。而總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）有望參選花蓮縣長，她受訪時表示，雖然花蓮為艱困選區，但她不認為自己是炮灰。

民進黨選對會在處理花東縣長提名後，接下來，民進黨將進入處理雙北布局深水區；新北市布局部分，民進黨立委羅致政昨天表態不選，前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌頻被點名。因屬重中之重，黨內有機會競逐的人馬紛紛表態。

賴坤成持續爭取提名台東，呼籲劉櫂豪立委做滿

（中央社）民進黨選對會5日擬開會，民進黨立委劉櫂豪參選台東縣長呼聲高。有意爭取提名的前立委賴坤成昨天召開記者會，強調參選決心，呼籲劉櫂豪將立委職務「做好做滿」，並向黨中央喊話要求辦理公正的初選民調。

民進黨縣市首長人選目前尚有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市未完成布局。民進黨選對會預計5日開會，處理花蓮縣、台東縣提名，台東縣長參選人以立委劉櫂豪呼聲高，但賴坤成仍持續表態爭取提名。

賴坤成昨天下午在立法院召開記者會，重申參選台東縣長決心。他表示，民進黨徵召台東縣長人選是一齣先畫靶再射箭的遊戲，這次提名不是採取黨內民調，而是徵召協調程序。

賴坤成表示，很遺憾到目前為止，只有民進黨秘書長林錫耀於1日找他談過，從沒機會跟選對會成員說明訴求；他從去年開始就以電話、簡訊聯繫劉櫂豪，但劉櫂豪總是冷處理、已讀不回。

賴坤成指出，從蔡英文擔任民進黨主席後，除2010年台東立委補選外，其餘都是劉櫂豪選完立委後又選縣長；他批評劉櫂豪「吃碗內、看碗外、整碗捧」，壟斷所有黨政資源。

賴坤成表示，即便選對會5日要處理台東縣長人選，他仍呼籲劉櫂豪將立委「做好做滿」，並幫別人抬一次轎。他也要求民進黨中央辦理一次「公平、公正、公開」的初選民調，讓他能列席選對會說明。

賴坤成強調，為破除謠言，今年5月20日就請辭財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，代表破釜沉舟、背水一戰決心，而他過去的政績跟操守，值得台東人民信任。

媒體詢問，若選對會結果出爐無力可回天，是否脫黨參選、甚至是退黨。賴坤成表示，先不回答假設性問題，要看心情和情緒，退黨問題會「保留一下」。

挑戰艱困花蓮，Kolas不覺得自己是炮灰

民進黨選對會5日將開會，可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長。Kolas今天說，花蓮很難打，但艱困不代表不可能，「我從來不覺得我是炮灰」。

民進黨選對會5日晚間將開會，處理花東提名，花蓮縣長選舉可望徵召Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長選舉提名以立委劉櫂豪呼聲高，但前台東立委賴坤成仍持續表態爭取提名。

Kolas昨天接受廣播節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪，談最近出版的新書「愛是一條線」，回憶與已故父親相處點滴。

談到選舉，Kolas說，若被徵召參選花蓮縣長，不會排斥，她的確有認真想過這個問題；這真的不是人生規劃，但剛好走到這個時間點、出現這樣的機會，她會接受。

Kolas說，花蓮很難打，根據中選會資料，2020總統大選即便總統蔡英文、副總統賴清德在全國贏了800多萬票，但在花蓮只拿到3成多的選票，這裡是艱困中的艱困。

不過，Kolas說，「我從來不覺得我是炮灰」，大家總是以為不可能，但她不覺得這是不可能，艱困不代表不可能。

她說，要告訴大家民主是真的，最近她被問到這個問題，總是會跟大家說，

很希望看見真正民主的空氣可以進入花蓮，大家會問「難道台灣不民主？花蓮不民主？」在很多選舉投票行為，8比2或7比3的藍綠得票率到底如何形成，其實有非常長遠的歷史背景，很多已經被扭曲的投票行為，體現在一次又一次的選舉結果。

Kolas表示，她很希望改變選舉風氣、帶進清新的氣息，她人生的第一個選舉就是選縣長、就是在故鄉花蓮。

她說，她一直是溫和、走中道路線的人，過去擔任不分區立委被派到不同的艱困選區經營，例如去玉里解決一個人民陳情案，綠的不分區立委必須與藍的鎮公所、鄉公所合作，長期以來大家合作無間、合作愉快，所以，她認為，解決共同問題必須跨族群、跨政黨，才能把更美的花蓮呈現出來。

民進黨提名進入深水區

民進黨年底選戰布局倒數計時，民進黨選對會預計5日開會，在處理花東縣長提名後，不排除直攻雙北深水區；新北市布局部分，民進黨立委羅致政昨天表態不選，前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌頻被點名。

民進黨決戰2022年選舉，目前尚有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市未完成布局。

黨內人士指出，選對會預計5日再次開會，處理花東提名，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長以立委劉櫂豪呼聲高，但前台東立委賴坤成仍持續表態爭取提名。

選對會擬5日處理花東兩縣縣長提名徵召案後，連同此前拍板徵召的立委黃秀芳為彰化縣長參選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人，一起送交6日中執會正式提名。

接下來，民進黨將進入處理雙北布局深水區，因屬重中之重，黨內有機會競逐的人馬紛紛表態。新北市長部分，民進黨立委羅致政昨天已正式說明，他個人無參選意願，並對選戰節奏表達憂慮，認為時間是新北決勝關鍵。民進黨新北市另一位資深立委吳秉叡則說，自己有意願，「若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志，也會百分百支持」。