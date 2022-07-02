土耳其皮影戲「卡拉格茲」，活在庶民生活中的鄂圖曼帝國文化遺產
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Karagoz是土耳其文「黑眼睛」之意。卡拉格茲是最具代表性土耳其皮影戲劇目的主角，庶民背景的他禿頭圓臉、有一對烏黑大眼、留著濃密絡腮鬍。這個人物性格天真活潑、說話通俗幽默，代表沒有受過教育、說話直白坦率的普羅大眾。
文：何宏儒（《中央社》記者）
皮影戲「卡拉格茲」是土耳其通俗又深刻的無形文化遺產。即使在科技掛帥的年代，鄂圖曼帝國時期的這項民間娛樂活動仍魅力不減，繼續真切映照著庶民生活。
巴西劇場大師波爾（Augusto Boal）曾說：「劇場藝術是我們自身的寫照。」對土耳其觀眾而言，他們從卡拉格茲（Karagoz）裡看到了自己。
Karagoz是土耳其文「黑眼睛」之意。卡拉格茲是最具代表性土耳其皮影戲劇目的主角，庶民背景的他禿頭圓臉、有一對烏黑大眼、留著濃密絡腮鬍。這個人物性格天真活潑、說話通俗幽默，代表沒有受過教育、說話直白坦率的普羅大眾。
另一位主角哈吉瓦特（Hacivat）則是出身上流社會、有頭有臉「大人物」的代表，外形和性格上也跟卡拉格茲形成反差和對比。哈吉瓦特長臉、尖下巴、三角眼、尖鬍鬚，說話文謅謅，但是性格高冷。
投射布幕上兩個南轅北轍的皮影子互相鬥嘴是這齣戲最引人入勝之處。嘴上不饒人的哈吉瓦特老是找卡拉格茲麻煩，卻總是遭到卡拉格茲以玩笑口吻和生動語言反脣相稽。有的演師還會即興編詞嘲諷現實生活，令觀眾們會心一笑。
在安卡拉舊城區開工作坊製作木偶、表演偶戲的切廷（Sevket Cetin）經常演出卡拉格茲。他說，卡拉格茲和哈吉瓦特兩個主角之外，這齣戲的角色還包括生活在鄂圖曼帝國社會中的不同族群，包括黑海人、庫德族人、法國人、高加索人、阿拉伯人、猶太人等。
34歲的切廷已表演卡拉格茲17年。他告訴《中央社》記者：「所有角色都在卡拉格茲裡。這齣戲演的就是人們的日常生活⋯⋯就像鑲嵌藝術（馬賽克）一般。」
正直坦率的卡拉格茲總是那麼機智地妙語如珠，吐槽高高在上的哈吉瓦特，這樣的真切形象特別引起巿井小民共鳴，使他廣受喜愛。他的名字在土耳其因此成為皮影戲的代稱。
「土耳其人將皮影戲傳統從中亞傳入安納托利亞，卡拉格茲和哈吉瓦特兩個角色的名字是16世紀以後才有的。」安卡拉的皮影戲大師于杰（Haluk Yuce）說。
66歲的于杰在美國取得偶戲教育藝術碩士學位，已經操演卡拉格茲40年。他不但在自己創立的劇場和學校為小朋友表演、到大學為大朋友表演，更把卡拉格茲帶到世界不同角落。布幕後方強光下的于杰賦予卡拉格茲生命力；卡拉格茲也讓于杰用生命為傳統文化散放光和熱。
對土耳其人而言，皮影戲和傀儡戲傳統源自遠東和中亞。于杰告訴《中央社》記者：「我相信亞洲是卡拉格茲傳統的起源地。雖然也有學者認為它源自埃及，不過對我而言，這都不要緊。我喜歡卡拉格茲、喜歡演出卡拉格茲，以及帶著角色們一起跟觀眾見面。」
採訪當天，來自歐洲不同國家的20多位觀光客專程來到于杰在安卡拉巿中心經營的劇院，為的就是親自感受百聞不如一見的卡拉格茲魅力。
于杰先以英語向外國觀眾解說，隨即一人分飾多角，雙手分別操縱木桿讓皮影靈動，並且動嘴賦予皮影靈魂，還要在不同角色之間迅速變換音調和語氣，有時也會唱歌或用聲音製造特效。觀眾們聚精會神看著布幕上活靈活現的皮影、聽著節奏緊湊的唱作俱佳，誰說一定得聽懂土語，才能夠玩味這種廣受歡迎的庶民文化。
儘管劇場藝人貶抑卡拉格茲表演，認為那只是「過度簡單的原始藝術呈現」，但是聯合國教科文組織於2009年將「黑眼睛：土耳其皮影戲」納入無形文化遺產，讓卡拉格茲在土耳其傳統文化中的地位屹立不搖。
聯合國教科文組織在官網稱，卡拉格茲表演結合歌唱、鈴鼓樂、詩歌、神話、繞口令和謎語，劇中充斥雙關語和模仿其他地區口音，「卡拉格茲曾在咖啡館、花園和公共廣場經常性演出，特別於齋戒月和割禮期間」、「傳統劇場加強文化認同感，以娛樂方式使人與人距離更近」。
于杰指出：「成人和兒童都喜愛卡拉格茲，兒童尤其愛死卡拉格茲了、真的愛、一直愛。儘管有卡通影片，或者現在更有其他藉助非常高科技輔助而完成的演出，它仍然是非常純粹，卻又令人留下深刻印象的表演。」
他相信卡拉格茲傳統不滅，「它仍然『活著』，而且將會一直活在庶民的生活裡」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。