台灣海峽是「中國內海」還是「國際水域」？國民黨附和北京的說法錯在哪？

台灣海峽是「中國內海」還是「國際水域」？

六月初的香格里拉對話會美中防長會談。會後傳出，過去多月，中國軍方官員與美方官員的會晤中多次聲稱，「台灣海峽不是國際水域」、或「台灣海峽是中國內海」等說法。引起國際對台灣海峽自由航行的擔憂。

中國外交部發言人回應分為三句話：第一句「台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區」；第二句：「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」；第三句否認了國際水域的法理概念：「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說。有關國家聲稱台灣海峽是『國際水域』，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。」

美國國務院發言人則回應「台灣海峽為國際航道，是受國際法保障的公海自由區域，包括航行及飛越自由」，重申美軍將持續通過台灣海峽。

近日，即將擔任國民黨駐美代表的黃介正，稱「中國的說法沒有錯」、「國際水域在國際法上站不住腳」，在台灣引起第二輪爭議。因為國民黨剛剛才宣布自己是「親美政黨」，結果這麼快又呼應中方的說法。到底是「親美」還是「親中」，令人摸不著頭腦。在各方抨擊下，國民黨發出四點聲明澄清立場。

台灣海峽並非內海或內水

要分析這些爭議，我們首先要搞懂，台灣海峽的國際法地位。

國際法不是一部法律，它是由國際長期實踐形成的習慣、根據這些實踐和談判而成「文化」的多邊國際條約集、以及大量其他國際條約所組成的普通法體系。在海洋法領域也同樣如此。

現在討論海洋法，多指《1982聯合國海洋法公約》（簡稱公約），但不可忽視在此公約之前還有「1958年四大公約」，即《領海與毗連區公約》、《公海公約》、《大陸棚公約》、和《捕魚及養護公海生物資源公約》。「1982年公約」生效後，「四大公約」與之相牴觸的部分可以視為失效，但「四大公約」並沒有失效。

根據公約，一國領海基線以內為內水，領海基線外推（最多）12海浬是領海，再外推12海浬是毗連區、領海基線外推最多200海浬是經濟專屬區。台灣海峽最窄處為70海浬，最寬處為220海浬。因此，即便認為海峽兩岸都是中國，那台灣海峽的最窄處也至少有46海浬，位於領海之外（70-2x12=46），至少有22海浬（70-2x24=22）處於領海與毗連區之外。

很顯然，在公約下，台灣海峽內水域的國際法地位有四種：領海、毗連區和專屬經濟區，還有一小部分水域位於領海基線內，屬於內水。

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在這個意義上，中國外交部表述的第一句，即把台灣海峽水域分為「內水、領海、毗連區和經濟專屬區」的說法是正確的。當然，中國外交部認為台灣也是中華人民共和國一部分，所以把台灣這邊的領海、毗連區和經濟專屬區也算成是「中華人民共和國的」。站在台灣的角度是無法接受的。

相反，媒體中流傳的中國把「台灣海峽內海化」，是一個不太準確的說法。一來，從沒有聽說中國官方說台灣海峽是「內海」，都是媒體形象的說法。二來，「內海」在公約中沒有定義（只有「內水」）。但在習慣中，往往指那些被一國陸地包圍的海灣，其進出口最窄處不超過24海浬，要進入這個海域必須經過沿海國的領海，所以實際上就成為一國全部擁有的海域。

中國的渤海就是一個內海的例子，它被膠東半島和遼東半島所包圍，以渤海海峽和黃海相連。兩個半島之間的最窄處為48.6海浬（90公里），但由於海峽中間還有一系列小島，於是最寬的水道也只有22海浬，不足24海浬。所以整個渤海都是中國的內海。

台灣海峽顯然不是內海，一來，它比渤海寬得多，而且海峽中央沒有小島，二來，它不是被陸地三面包圍的海灣，而是兩頭通向海洋的海峽。

如果把媒體口中的「內海」理解為法律意義上的「內水」，把整個海峽都圍起來，中國也有實際的例子，那就是瓊州海峽。中國在瓊州海峽兩端，分別劃出橫跨海峽（即從雷州半島到海南島）的領海基線，於是把整個海峽都視為中國的內水。瓊州海峽很窄，最寬處也只有18海浬（33.5公里），小於24海浬，所以可使用這種劃法。

但台灣海峽比瓊州海峽寬得多，根據國際法，根本無權在海峽兩頭劃出類似的連結大陸和台灣的跨海峽基線。

各國在台灣海峽可自由航行

媒體說中國要把「台灣海峽內海化」，關鍵還是「自由航行」的問題。實際意思是，中國希望限制外國在台灣海峽的自由航行，特別是限制軍艦和軍機的活動。事實上，近年每當有外國軍艦穿越台灣海峽，中國外交部都指責一番，說它們「破壞台海穩定」、「威脅中國安全」云云，希望拒絕外國軍艦進入之意圖，無可否認。

然而，無論從習慣和法律看，這種企圖都無法得到支持。

第一，台灣海峽的自由航行符合歷史傳統

台灣海峽自古以來就是各國船隻包括軍艦自由航行之地。前面說，國際海洋法本質是以習慣為基礎的普通法。各國在台灣海峽自古以來就有的權利，不能被肆意剝奪。

第二，台灣海峽的自由航行符合公約

根據公約規定，各國在不同水域的航行權利有差別。在領海中，所有國家的船隻有「無害通過」的權利（第十七條）。在經濟專屬區中，所有國家船隻「享有第八十七條所指的航行和飛越的自由」（第五十八條）。而第八十七條（公海自由）則為：各國在公海中有六大自由，其中（a）航行自由； （b）飛越自由。在毗連區中的航行問題比較模糊，但由於沒有規定船隻在毗連區中必須「無害通過」，所以，各國船隻在這個區域也應享有航行自由。