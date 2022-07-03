台灣海峽是「中國內海」還是「國際水域」？國民黨附和北京的說法錯在哪？
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台灣海峽的管轄權問題就是「白馬非馬」的體現，中國明明只有「對台灣海峽有小部分事項的管轄權」，但把它說成「對台灣海峽有管轄權」，然後說得多了就給人印象，以為真的對台灣海峽有「完全的管轄權」了。
台灣海峽是「中國內海」還是「國際水域」？
六月初的香格里拉對話會美中防長會談。會後傳出，過去多月，中國軍方官員與美方官員的會晤中多次聲稱，「台灣海峽不是國際水域」、或「台灣海峽是中國內海」等說法。引起國際對台灣海峽自由航行的擔憂。
中國外交部發言人回應分為三句話：第一句「台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區」；第二句：「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」；第三句否認了國際水域的法理概念：「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說。有關國家聲稱台灣海峽是『國際水域』，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。」
美國國務院發言人則回應「台灣海峽為國際航道，是受國際法保障的公海自由區域，包括航行及飛越自由」，重申美軍將持續通過台灣海峽。
近日，即將擔任國民黨駐美代表的黃介正，稱「中國的說法沒有錯」、「國際水域在國際法上站不住腳」，在台灣引起第二輪爭議。因為國民黨剛剛才宣布自己是「親美政黨」，結果這麼快又呼應中方的說法。到底是「親美」還是「親中」，令人摸不著頭腦。在各方抨擊下，國民黨發出四點聲明澄清立場。
台灣海峽並非內海或內水
要分析這些爭議，我們首先要搞懂，台灣海峽的國際法地位。
國際法不是一部法律，它是由國際長期實踐形成的習慣、根據這些實踐和談判而成「文化」的多邊國際條約集、以及大量其他國際條約所組成的普通法體系。在海洋法領域也同樣如此。
現在討論海洋法，多指《1982聯合國海洋法公約》（簡稱公約），但不可忽視在此公約之前還有「1958年四大公約」，即《領海與毗連區公約》、《公海公約》、《大陸棚公約》、和《捕魚及養護公海生物資源公約》。「1982年公約」生效後，「四大公約」與之相牴觸的部分可以視為失效，但「四大公約」並沒有失效。
根據公約，一國領海基線以內為內水，領海基線外推（最多）12海浬是領海，再外推12海浬是毗連區、領海基線外推最多200海浬是經濟專屬區。台灣海峽最窄處為70海浬，最寬處為220海浬。因此，即便認為海峽兩岸都是中國，那台灣海峽的最窄處也至少有46海浬，位於領海之外（70-2x12=46），至少有22海浬（70-2x24=22）處於領海與毗連區之外。
很顯然，在公約下，台灣海峽內水域的國際法地位有四種：領海、毗連區和專屬經濟區，還有一小部分水域位於領海基線內，屬於內水。
在這個意義上，中國外交部表述的第一句，即把台灣海峽水域分為「內水、領海、毗連區和經濟專屬區」的說法是正確的。當然，中國外交部認為台灣也是中華人民共和國一部分，所以把台灣這邊的領海、毗連區和經濟專屬區也算成是「中華人民共和國的」。站在台灣的角度是無法接受的。
相反，媒體中流傳的中國把「台灣海峽內海化」，是一個不太準確的說法。一來，從沒有聽說中國官方說台灣海峽是「內海」，都是媒體形象的說法。二來，「內海」在公約中沒有定義（只有「內水」）。但在習慣中，往往指那些被一國陸地包圍的海灣，其進出口最窄處不超過24海浬，要進入這個海域必須經過沿海國的領海，所以實際上就成為一國全部擁有的海域。
中國的渤海就是一個內海的例子，它被膠東半島和遼東半島所包圍，以渤海海峽和黃海相連。兩個半島之間的最窄處為48.6海浬（90公里），但由於海峽中間還有一系列小島，於是最寬的水道也只有22海浬，不足24海浬。所以整個渤海都是中國的內海。
台灣海峽顯然不是內海，一來，它比渤海寬得多，而且海峽中央沒有小島，二來，它不是被陸地三面包圍的海灣，而是兩頭通向海洋的海峽。
如果把媒體口中的「內海」理解為法律意義上的「內水」，把整個海峽都圍起來，中國也有實際的例子，那就是瓊州海峽。中國在瓊州海峽兩端，分別劃出橫跨海峽（即從雷州半島到海南島）的領海基線，於是把整個海峽都視為中國的內水。瓊州海峽很窄，最寬處也只有18海浬（33.5公里），小於24海浬，所以可使用這種劃法。
但台灣海峽比瓊州海峽寬得多，根據國際法，根本無權在海峽兩頭劃出類似的連結大陸和台灣的跨海峽基線。
各國在台灣海峽可自由航行
媒體說中國要把「台灣海峽內海化」，關鍵還是「自由航行」的問題。實際意思是，中國希望限制外國在台灣海峽的自由航行，特別是限制軍艦和軍機的活動。事實上，近年每當有外國軍艦穿越台灣海峽，中國外交部都指責一番，說它們「破壞台海穩定」、「威脅中國安全」云云，希望拒絕外國軍艦進入之意圖，無可否認。
然而，無論從習慣和法律看，這種企圖都無法得到支持。
第一，台灣海峽的自由航行符合歷史傳統
台灣海峽自古以來就是各國船隻包括軍艦自由航行之地。前面說，國際海洋法本質是以習慣為基礎的普通法。各國在台灣海峽自古以來就有的權利，不能被肆意剝奪。
第二，台灣海峽的自由航行符合公約
根據公約規定，各國在不同水域的航行權利有差別。在領海中，所有國家的船隻有「無害通過」的權利（第十七條）。在經濟專屬區中，所有國家船隻「享有第八十七條所指的航行和飛越的自由」（第五十八條）。而第八十七條（公海自由）則為：各國在公海中有六大自由，其中（a）航行自由； （b）飛越自由。在毗連區中的航行問題比較模糊，但由於沒有規定船隻在毗連區中必須「無害通過」，所以，各國船隻在這個區域也應享有航行自由。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。