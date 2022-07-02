Google Meet新增「子母畫面」功能，讓你一邊查看視訊畫面、一邊處理工作

Google Meet最近推出了一個很實用的新功能：「Picture-in-Picture」，畫中畫，或者稱呼為「子母畫面」。簡單來說，他可以讓視訊畫面濃縮到一個置頂的小視窗，於是我們可以同時觀看視訊畫面，並打開其他軟體處理工作。

這個功能對我來說很有幫助，例如視訊會議時我習慣同時寫筆記，以前我切換到自己的筆記畫面時，通常就不看視訊畫面發生了什麼事，只是單純聽與會者的聲音，但這樣確實少了一些互動感。但是現在可以開啟Google Meet的「子母畫面」功能，一邊看講者的影像、報告畫面，又能一邊在我的筆記軟體中做紀錄。

又或者有時候視訊會議中有人在投放簡報畫面，剛好內容需要我打開某些自己的文件進行修改或紀錄，或者需要我一邊聽報告一邊調整行事曆，那麼同樣的Google Meet的「子母畫面」功能就能派上用場，讓我將視訊簡報畫面用小視窗置頂，並同時開啟我的文件、行事曆進行管理。

目前這個Google Meet的「子母畫面」新功能已經陸續在所有用戶的Google Meet中推出，無論你是企業版，還是個人用戶版本都可以使用。（但是必須使用Google Chrome瀏覽器）

在視訊畫面中，開啟下方「...」選單，啟動「開啟子母畫面」即可。

Photo Credit: 電腦玩物

接著視訊畫面會濃縮成右下方置頂的小視窗。最多可以呈現四格的影像，例如講者簡報畫面、講者畫面等等（我們可以自由釘選多個主要畫面）。

Photo Credit: 電腦玩物

並且這個「子母畫面」還可以隨意移動位置、調整大小，例如移動到不會擋住筆記的位置，或是調整大小讓自己看視訊簡報內容更清楚。

Photo Credit: 電腦玩物

一個簡單的Google Meet小功能，不過值得使用Google Meet開會、上課的朋友好好利用。像是職場工作者一邊視訊一邊寫會議筆記，或是學生一邊上課一邊寫筆記，都可以更加輕鬆有效率。

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本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航