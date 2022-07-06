雪蟹爭議：因螃蟹而起的外交風暴，將對歐盟與挪威關係造成什麼影響？

文：林威全（國立臺灣大學政治學研究所碩士班）

一般而言，挪威雖然並非歐盟成員國，但挪威與歐盟彼此間卻有很深厚的合作基礎，挪威更是被視為與歐盟關係最為密切的非成員國，然而自2013年起，雙方卻因為一起捕撈雪蟹的漁業問題，而引發一連串的法律攻防和外交齟齬。

挪威漁業部長認為漁業是挪威重要的歷史傳統，更明白宣稱：「挪威絕不會放棄任何一隻雪蟹」，悍然與歐盟對槓，另一方面，歐洲議會和執委會成員也不落下風，指控挪威的行為已違反了國際法，並且嚴重侵害歐盟成員國和公民的利益。

當前歐盟與挪威的狀況讓人不免想起1971年、1974年，冰島也曾因為漁業爭議向英國發起「鱈魚戰爭」，一件相對利害關係較小、不涉及政治敏感的議題，最終卻上升成為雙方僵持不下的外交爭議。

為什麼一隻螃蟹造成歐盟和挪威這對好友爭鋒相對？雙方的立場與利益何在？雪蟹爭議又對歐挪雙邊關係造成什麼影響？本文首先梳理事件背景與相關歷史脈絡，並闡述歐盟與挪威各自的主張，最後聚焦分析歐盟決策如何使漁業問題成為無解的外交問題，以及歐挪雙邊關係的微妙變化。

雪蟹爭議介紹

儘管歐盟與挪威間的爭議是關乎於漁業捕獲的問題，但雙方爭執的核心是圍繞著《斯瓦巴條約》（Svalbard Treaty）展開的，因此有必要在此先解釋該條約的內容。

斯瓦巴群島位於挪威北方約650公里，在一次大戰前由於該島的主權地位不明，因此各國在1920年於巴黎簽署《斯瓦巴條約》試圖釐清相關爭議。在該條約中，第一條承認了該島完整且絕對的領土主權屬於挪威，但其中有幾項條約特別值得注意，第二條中要求挪威必須保護鄰近區域的生態，在第三條要求挪威應對各國公平開放斯瓦巴領海貿易及漁業，在第八條中要求斯瓦巴群島的稅收應與挪威本土有所區隔。

但是由於《斯瓦巴條約》距今已有百年歷史，從當今國際法角度而言，當時的法律用詞不夠嚴謹，存在不少模糊空間。

首先，條約中在界定地理範圍時使用「領土」（territories）一詞，但究竟所謂受到條約約束的「領土」範圍有多大？挪威的認知是僅包含斯瓦巴群島領土及向外延伸12海浬之領海（territorial sea），歐盟則認為應包含200海浬的經濟海域。

其次，雖然陸續簽署此條約的國家包含目前27個歐盟成員國，但歐盟本身並非《斯瓦巴條約》的締約國，故歐盟無適當的法人格可在國際法院提起訴訟。

回到事件本身，雪蟹爭議要從1996年說起。由於氣候變遷之故，科學家觀察到原產於西大西洋的雪蟹，從1996年以來大量出沒在斯瓦巴群島附近的巴倫支海（Barents Sea）東部，儘管雪蟹是一強勢外來種，恐對當地的原生種造成威脅，但對挪威而言，卻對雪蟹的出沒感到喜聞樂見，原因是雪蟹不僅數量相當之多，也具有可觀的經濟價值。

不過挪威政府目前基於環境保護的理由，對雪蟹捕撈設有配額限制，在2020年共捕撈4451噸，總價值為2800萬歐元，2021年因為雪蟹族群數量增加，故配額放寬至6500噸。

2013年起，歐盟成員國（主要是拉脫維亞、波蘭、西班牙）也開始在斯瓦巴群島附近捕撈雪蟹，一開始雙方還相安無事，直到2015年時挪威政府宣布除非獲得挪威官方許可證，否則任何人皆不得在該海域捕撈漁獲，但令歐盟不滿的是，挪威僅將捕撈許可證頒發給挪威漁民（後來還包含俄羅斯漁民），排除了歐盟成員國的捕撈權。

挪威的理由是，此處屬於漁業保護區，管轄權由挪威專擅，因此誰能獲得許可證由挪威政府說了算。所謂漁業保護區是1977年時挪威以環境保育為由，在斯瓦巴群島設立200海浬的區域，美其名是生態保護，但其實挪威只是在規避使用「專屬經濟區」的名稱，避免違反國際公約，儘管歐盟對挪威設立漁業保護區的行為有所保留並未正式承認，但一直以來挪威仍自行其是，以漁業保護區之名享受專屬經濟區的權利。

歐盟與挪威各自的主張

事實上，雪蟹爭議牽涉的不僅是雪蟹捕撈的權益，也包含歐盟成員國能否在斯瓦巴群島捕撈其他漁獲，乃至於未來此區域的天然資源開發，如天然氣和石油等，甚至於關乎到歐盟在北極海區域的話語權，因此歐盟有強烈的動機妥善解決雪蟹爭議。

由於歐盟與挪威間存在漁業協定，因此歐盟在2017年邀請挪威，以非正式會議的方式處理雪蟹配額問題，挪威在會中提議以500噸的雪蟹配額交換歐盟其他漁業配額，但歐盟認為依據1920年簽署的《斯瓦巴條約》第三條之規定，此區域應平等開放給周遭國家，挪威並不享有專屬性的捕撈權，一旦接受挪威的提議，形同承認挪威享有斯瓦巴群島周遭海域的管轄權，將使歐盟在談判中處於不利的地位，因此最終雙方在此次會議不歡而散，問題未獲解決。

2017年，歐盟決定自行頒發許可證給成員國，20艘來自歐盟成員國的漁船逕行到斯瓦巴群島捕撈雪蟹，挪威海岸巡守隊於是以違反捕撈令為由，逮捕了拉脫維亞的漁船。當拉脫維亞漁船公司在挪威上訴到最高法院後，挪威最高法院在2019年作出最終判決，認定拉脫維亞漁船公司敗訴，挪威的捕撈禁令並不違反《斯瓦巴條約》；此外，挪威的漁業部長也聲明：「挪威絕不會放棄任何一隻雪蟹」。