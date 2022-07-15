《醫生說我可以去死沒關係》：每個選擇都是對的，就連「不能死」這個限制都要暫時拋下

文：平光源

你就是日本的高級食材「松茸」

在身心醫學．精神科領域最常碰到的煩惱就是「職場壓力」。

「藍領勞工的職場中，大家說話都很不客氣，好恐怖。」 「抱著想要支持當地企業的心情到銀行工作，結果工作就是要看業績，必須硬推投資信託產品，真的好討厭。」 「大家的口才都異常的好，業績優異。相比之下自己很不會說話，業績遲遲沒有起色，罪惡感讓我好痛苦。」

在各種煩惱之下，去上班變成一件苦差事。

在這樣的狀態下，某個星期天晚上……

一想到「明天要上班」就睡不著，準備去上班的時候，甚至出現心悸和想吐的症狀。

出現這種無法去上班的症狀，在身心醫學或精神科就會診斷為「適應障礙」。

你或許也是因為職場生活不順利，正在煩惱「要不要辭掉工作」才拿起這本書。

關於診所的話題就聊到這裡。

雖然有點突然，不過我想告訴你，你就像高級食材「松茸」一樣喔。

擁有細緻優雅的口感和清新香氣，你擁有非常優秀的價值。

貴重的程度無人能出其右。

你的優秀一定會讓舞菇起舞，讓杏鮑菇不甘心地咬牙切齒。

請想像一下。

客人看著你的眼神。

大家都很陶醉地看著你喔。

這位大叔好像對著你合掌膜拜，因為你就是日本料理界的食材聖母峰，也是獨一無二的存在。

……然而，你不知道在想什麼，跑去印度料理店工作。那裡是超乎想像的另一個世界。

沒錯。那裡沒有料理專家會刻意減少高湯中柴魚的份量以免破壞松茸的味道，怕煮過頭而用計時器算準時間。

不僅如此，你還每天和印度料理的香料軍團──擁有獨特微苦味的薑黃粉、特殊生澀味的薑黃塊、強烈腥味的羊肉一起煮八小時。

你的味道和香氣，早就飄到遙遠的藍天之中。

口感也變得稀爛。

不僅如此，來這間店吃東西的客人，有些甚至還會把你當成杏鮑菇！

真的太過分了。

完全無法大顯身手的你，或許會很焦慮。

可能會因為覺得自己沒有價值，而產生罪惡感。

然而，你並不需要因此否定自己的價值，也不必有罪惡感。

當然也不需要否定職場，在憤怒之下一狀告進法院。

印度料理擁有4000年的歷史。

因為當地天氣炎熱，為了預防感染、傳染病，才會發展出這樣的料理方式。

在不順利的時候，最重要的是不要在「好、壞」兩種選擇之間煩惱。

有時候真的只是單純不適合而已。

番茄醬在「義大利料理界」當中雖然是明星食材，但是在「日式料理界」就格格不入。

短褲加海洋系花紋的polo衫可以穿去海邊度假，但是身為演講者就不適合。

當你覺得不對勁、總覺得不太順利的時候，不要執著於「是否正確」的判斷，也不要否定自己和周遭的人，只要去感受「不對耶」的感覺就好。

而且在那樣的環境下，和杏鮑菇交好，一起當同類，選擇「堅強地在自己所處的地方直到開花結果」也是正確的方式。

反之，在了解「這裡果然不是我的歸屬」的情況下，感謝當下的環境，不帶罪惡感地找尋能讓自己閃閃發光的舞台，遇見最能夠應用自己的日式料理店也是正確的方式。

正確答案不是二選一，而是兩個選擇都正確。

享受自己選擇的答案，繼續往前走吧。

你就是松茸，或許只是剛好選到印度料理店而已。這個世界一定有你能發揮的地方。

每個選擇都是對的，就連「不能死」這個限制都要暫時拋下

我想聊聊寫這本書時，絕對無法避開不談的一件事──我和「某位男性」的對話。

那是他確定第三次落榜的49天後。

黃金週結束，要去補習班那天。

為了去搶早上八點開門的代代木補習班的座位，他前往車站月台等地鐵。

高一時，父親得了胃癌，媽媽長期去外地出差，他幾乎是一個人獨自生活。

因為不習慣一個人的生活，導致成績也跟著急遽下降。

讓他在總共有360個學生的學年之中，成績掉到第348名，人也失去鬥志，一年請假超過30天，呈現拒絕上學的狀態。

過了一陣子。他轉換心情，認真準備醫學系的考試，但醫學系也不好考，所以就這樣開始重考生活。

重考第一年沒有合格，重考第二年的時候他每天苦讀15個小時，就連洗澡的時候都在浴室貼A4大小的英文單字一覽表，真的竭盡全力地讀書。

然而，「考醫學系」的難度實在太高，他再度落榜。

百分之百發揮自己的實力仍然無法實現夢想，讓他的心應聲碎裂。從此之後，身心都像鉛塊一樣又沉重又黑暗，連一步也走不動。

即便如此，他還是面對第三次重考。

很多補習班的醫學系重考生都戲稱他是「補習班之王」。因此，講師擔心他受影響，把他調到考東大、京大的專班。

當時的他，即便去補習班也毫無思考、理解能力，只是去上課，但是什麼都聽不進去。

只能看著時間徒然流逝。

或許他的身體仍然能像動物一樣活動，但是身為人類的心已經死了。

當時他應該已經處於憂鬱的狀態。

從前一站發車的地鐵電車光線漸漸靠近月台。

「就這樣跳下去，不知道有多輕鬆。」

他這樣一想，差一點就要往下跳。然而，當時有一位48歲的大叔叫住他。

其實，那個48歲的大叔就是現在的我。

那個被叫住的年輕人，是使用「引導冥想」這個方法回到26年前遇見的我自己。

在資深諮商師安全的引導下，兩人重新開始對話。

現在的我「你該不會想去死吧？」

過去的我「（沒有料到對方知道自己的想法而嚇了一跳）……！」

現在的我「你一定是難受到想死吧。高中三年級直到重考第二年為止，總共1100天的時間，你真的很努力了。好厲害。如果你真的很想這麼做，去死也沒關係喔。」

過去的我「（嚇死我，這傢伙在講什麼啊！真過分！讓人有點惱火。）」

現在的我「如果真的很想死，那去死也沒關係。但是，如果你現在有種嚇一跳的感覺，再好好想想會比較好喔。

說不定你其實根本不想死，只是現在這個狀態讓你覺得很痛苦而已。